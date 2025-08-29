Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trưc tiếp bóng chuyền ĐT nữ Thái Lan - Nhật Bản: Đại chiến châu Á (Vô địch thế giới)

Sự kiện: Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới

(20h30, 29/8, vòng 1/8 giải vô địch thế giới FIVB) Nhà đương kim vô địch châu Á Thái Lan sẽ phải vượt qua Nhật Bản, đội vừa chiến thắng nhà đương kim vô địch thế giới Serbia.

Thái Lan
Nhật Bản
Chủ nhà Thái Lan sẽ có trận đấu ở vòng 1/8 giải vô địch thế giới FIVB trước Nhật Bản. Đây là trận đấu có thể xem là lớn thứ 2 của bóng chuyền nữ châu Á, khi chính hai đội tuyển này có số lần vô địch châu lục nhiều chỉ sau Trung Quốc: Nhật Bản đã 5 lần đăng quang trong khi Thái Lan 3 lần lên ngôi và cũng đang là đương kim vô địch.

Chủ nhà bị đánh giá thấp hơn song lại có yếu tố quan trọng là điểm tựa từ các khán giả nhà. Thế nhưng, Nhật Bản khẳng định là ứng viên vô địch sau khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Serbia để đứng đầu vòng bảng.

Đỉnh cao bóng chuyền nữ thế giới: Thái Lan quyết đấu Nhật Bản, Serbia gặp Hà Lan
Đỉnh cao bóng chuyền nữ thế giới: Thái Lan quyết đấu Nhật Bản, Serbia gặp Hà Lan

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Vòng 1/8 giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 hứa hẹn kịch tính với hai trận Nhật Bản - Thái Lan và Hà Lan - Serbia, nơi...

29/08/2025 12:22 PM (GMT+7)
