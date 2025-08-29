Trưc tiếp bóng chuyền ĐT nữ Thái Lan - Nhật Bản: Đại chiến châu Á (Vô địch thế giới)

Chủ nhà Thái Lan sẽ có trận đấu ở vòng 1/8 giải vô địch thế giới FIVB trước Nhật Bản. Đây là trận đấu có thể xem là lớn thứ 2 của bóng chuyền nữ châu Á, khi chính hai đội tuyển này có số lần vô địch châu lục nhiều chỉ sau Trung Quốc: Nhật Bản đã 5 lần đăng quang trong khi Thái Lan 3 lần lên ngôi và cũng đang là đương kim vô địch.

Chủ nhà bị đánh giá thấp hơn song lại có yếu tố quan trọng là điểm tựa từ các khán giả nhà. Thế nhưng, Nhật Bản khẳng định là ứng viên vô địch sau khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Serbia để đứng đầu vòng bảng.