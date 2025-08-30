Tuyệt đỉnh bóng chuyền nữ thế giới: Số 1 Italia gặp Đức, "nảy lửa" Ba Lan đấu Bỉ

⚔️ Italia - Đức: Khoảng 17h, 30/8 (vòng 1/8)

Ngày 30/8/2025, màn so tài giữa đội bóng nữ số 1 thế giới, Italia và Đức (hạng 10) đang rất được chờ đợi. Đây được kỳ vọng là trận đấu đáng chú ý khi Ý đang trên hành trình chinh phục ngôi vương, còn Đức dù đã hoàn thành mục tiêu vòng bảng, nhưng vẫn mong muốn gây nên bất ngờ tại vòng loại trực tiếp.

Tuyển Ý được đánh giá cao hơn nhiều so với Đức

Ý đang cho thấy sức mạnh vượt trội ở giải đấu, với chuỗi chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng. Họ vượt qua các đối thủ như Cuba, Slovakia, và đặc biệt là thắng 3-1 trước Bỉ, đội bóng cũng tiến vào vòng loại trực tiếp. Đội hình Italia vững vàng nhờ phong độ của các ngôi sao dày dạn kinh nghiệm, trong đó Paola Egonu vẫn là mắt xích quan trọng trên hàng công.

Ngược lại, tuyển Đức cho thấy quyết tâm và tinh thần thi đấu bền bỉ khi giành được 2 chiến thắng ở vòng bảng, bao gồm hai trận thắng 3-0 trước Kenya và Việt Nam. Tuy nhiên, Đức chỉ chịu thua sát nút 2-3 trước Ba Lan, đội bóng được đánh giá mạnh hơn họ.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về phía Ý với 17 chiến thắng trong 21 lần gặp nhau, trong đó Italia liên tục thắng các trận gần đây, trong đó có màn đối đầu đấu kéo dài 5 set vào tháng 6 năm nay tại Nations League.

📊 Nhận định và dự đoán

Theo các chuyên gia bóng chuyền, Italia đang giữ phong độ rất cao, đồng thời sở hữu dàn vận động viên có chất lượng, sự gắn kết và kinh nghiệm dày dạn hơn hẳn. Trong khi đó, Đức dù công, thủ khá nhịp nhàng, nhưng chưa thực sự tốt bằng tuyển Ý. Dự kiến trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 3-0 hoặc 3-1.

Ở khía cạnh chiến thuật, Italia có thể khai thác các điểm yếu phòng thủ và khiến Đức phải chịu sức ép từ đầu đến cuối trận, trong khi Đức sẽ cố gắng sử dụng các pha tấn công nhanh và sự biến hóa trong giao bóng để tạo bất ngờ.

⚔️ Ba Lan - Bỉ: Khoảng 20h30, 30/8 (vòng 1/8)

Trận đấu giữa Ba Lan và Bỉ hứa hẹn sẽ là một cuộc chạm trán cân bằng. Dù nhà cái đánh giá Ba Lan là đội cửa trên, tuy nhiên lịch sử đối đầu cho thấy hai đội khá cân bằng về thành tích.

Bỉ bị đánh giá thâp hơn Ba Lan trận này nhưng họ luôn là đối thủ khó chịu của "Đại bàng trắng"

Trong lần gặp gần nhất vào tháng 6/2025 tại Nations League, Ba Lan đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bỉ. Tuy vậy, hai đội đã gặp nhau tổng 16 lần với kết quả khá cân bằng, Ba Lan thắng 8 trận và Bỉ cũng thắng 8 trận.

Ba Lan là đội mạnh nhưng thể hiện sự thiếu ổn định khi để thua mất tập trung ở một số set trước những đội yếu hơn như Kenya và Việt Nam, dù cuối cùng vẫn giành chiến thắng chung cuộc. Trong khi đó, Bỉ có chiến dịch vòng bảng khá ấn tượng khi không để thua set nào trước các đối thủ như Cuba, Slovakia, đồng thời gây khó khăn cho đội hàng đầu thế giới Ý ở trận thua 1-3.

📊 Nhận định và dự đoán

Ba Lan được kỳ vọng kiểm soát thế trận nhờ sức mạnh tấn công và chiều sâu đội hình. Nhưng, sự bất ổn về phòng ngự có thể khiến họ gặp khó khi đối đầu với Bỉ, đội bóng luôn chơi tập trung, thi đấu chắc chắn và tận dụng tốt các cơ hội giao bóng và sẵn sàng thực hiện những miếng đánh nhanh khi đang ở thế phòng thủ.

Chuyên gia nhận định đây sẽ là trận đấu căng thẳng, với nhiều pha tranh chấp quyết liệt qua từng set. Dự kiến tỉ số sẽ rất sít sao, có thể kéo dài tới 4 hoặc 5 set. Dự đoán kết quả trận đấu. Ba Lan thắng Bỉ với tỷ số 3-1 hoặc 3-2.