Kết quả bóng chuyền ĐT nữ Thái Lan - Nhật Bản: Đỉnh cao đại chiến, 3 set tốc hành (Vô địch thế giới)

Sự kiện: Tuyệt đỉnh bóng chuyền thế giới

Xứng danh là trận cầu đỉnh cao của hai thế lực hàng đầu bóng chuyền châu Á, Thái Lan và Nhật Bản đã cùng nhau tạo nên một màn so tài mãn nhãn.

Thái Lan là đương kim vô địch châu Á. Tuy nhiên, trong màn so tài này, Nhật Bản mới là đội được đánh giá cao hơn. Hiểu được đẳng cấp cao của đối thủ, các cô gái Thái Lan nhập cuộc ở set 1 với quyết tâm và lối đánh tấn công phủ đầu ấn tượng.

Thái Lan (áo xanh) gặp khó trước Nhật Bản

Thái Lan đã dẫn tới 6-2 trong set 1. Nhưng bằng sự chắc chắn, bản lĩnh và hiệu quả, Nhật Bản bình tĩnh thu hẹp khoảng cách trước khi dẫn lại trước khi kết thúc set 1 với chiến thắng cách biệt 25-20.

Ở set 2, Thái Lan tiếp tục chơi nổi bật trong những điểm đầu tiên. Vấn đề là các mũi tấn công của đội chủ nhà không duy trì được nền tảng thể lực ở thời điểm giữa và cuối set. Cũng bởi thế, họ lại để thua 23-25 trong set thứ hai.

Set 3 chứng kiến đẳng cấp của Nhật Bản lên tiếng. Thái Lan dẫn điểm trong phần lớn thời gian, thậm chí có thời điểm dẫn với khoảng cách lớn. Nhưng cuối cùng Nhật Bản vẫn ngược dòng thắng 25-23, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0 chung cuộc.

29/08/2025 22:11 PM (GMT+7)
