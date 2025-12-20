"Hoa khôi đấu kiếm" Ngô Thị Hương cao 1m75, giành huy chương quý giá ở SEA Games

"Hoa khôi đấu kiếm” Ngô Thị Hương: Nhan sắc nổi bật, hành trình trở lại SEA Games

Ngô Thị Hương sinh năm 2001 tại Hải Phòng, sở hữu chiều cao 1m75 cùng gương mặt thanh tú, được người hâm mộ ưu ái gọi là “hoa khôi đấu kiếm” của thể thao Việt Nam. Từ những năm THPT, Hương đã theo học Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Hà Nội và sớm khẳng định năng lực chuyên môn.

Ngô Thị Hương là một trong số những "tuyệt sắc giai nhân" của thể thao Việt Nam dự SEA Games 33

Trước SEA Games 33, cô từng giành HCV kiếm chém nữ tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022, trở thành một trong những gương mặt giàu tiềm năng của đấu kiếm Việt Nam. SEA Games 33 đánh dấu lần thứ hai Ngô Thị Hương tham dự đấu trường lớn nhất khu vực, sau kỳ SEA Games 32 chưa đạt được thành tích như kỳ vọng.

Ngô Thị Hương giành HCĐ, góp dấu ấn vào thành công chung của đấu kiếm Việt Nam

Tại SEA Games 33, Ngô Thị Hương cùng các đồng đội đội tuyển đấu kiếm nữ Việt Nam giành huy chương đồng, một kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh các đối thủ khu vực ngày càng mạnh và đồng đều. Dù chưa thể chạm tới HCV, tấm HCĐ vẫn cho thấy sự tiến bộ về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của nữ kiếm thủ sinh năm 2001.

Cô và đội tuyển mang về HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam

Thành tích của Ngô Thị Hương góp phần vào bức tranh thành công chung của đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 33, khi toàn đội giành 3 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ, xếp nhì toàn môn, chỉ sau Singapore.

Các nội dung đồng đội nam tiếp tục là trụ cột, trong khi nhiều VĐV trẻ, trong đó có Ngô Thị Hương, được trao cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

Ở tuổi 24, với ngoại hình nổi bật lẫn nền tảng chuyên môn vững vàng, Ngô Thị Hương được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, trở thành gương mặt tiêu biểu của đấu kiếm Việt Nam trong những kỳ đại hội sắp tới.

Những hình ảnh đẹp về Ngô Thị Hương trên trang cá nhân