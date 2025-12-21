Niềm tin vào lứa U22 Việt Nam

Hoàn thành mục tiêu đoạt cú "ăn 3" trong năm 2025, gồm đăng quang U23 Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games 33 và giành suất vào vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U22 Việt Nam thể hiện sự trưởng thành, tiến bộ về chuyên môn lẫn tâm lý.

Tài dụng quân của ông Kim

Đến Việt Nam làm việc từ năm 2024, HLV Kim Sang-sik bị nghi ngờ về năng lực chuyên môn. Số đông khán giả dự đoán chiến lược gia 49 tuổi người Hàn Quốc sẽ khó thể thoát khỏi cái "bóng" của người đồng nghiệp đồng hương Park Hang-seo.

Nhưng chỉ hơn 1 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam, ông Kim dần khai phá tiềm năng cầu thủ triển vọng, xây dựng lực lượng có trình độ, chất lượng chuyên môn đồng đều và đủ tầm trở thành lớp kế thừa đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Không chỉ góp công đưa U22 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng ở vòng loại, HLV Kim Sang-sik còn mạnh dạn trao cơ hội cho các tài năng lứa U22 lên tuyển quốc gia, rèn luyện và thi đấu dịp FIFA Days.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi này, ông Kim không chỉ "hồi sinh" cảm hứng thi đấu đỉnh cao cho lứa tuyển thủ trẻ như: Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Sơn…, mà còn khai phá thêm nhiều nhân tố triển vọng: Nguyễn Xuân Bắc, Trần Trung Kiên, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, Viktor Lê, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Văn Thuận…

HLV Kim Sang-sik. (Ảnh: NGỌC LINH)

Cho dù là ngôi sao cấp độ trẻ hay tài năng mới nổi, những cái tên kể trên đều có thể bị HLV Kim Sang-sik thay thế hoặc rời sân bất cứ lúc nào nếu không đạt phong độ cao hoặc chưa sẵn sàng tinh thần để thi đấu. Vì vậy, dưới thời thầy Kim, các học trò trẻ đều nỗ lực tập luyện, chứng minh sự chuyên nghiệp để ghi điểm với ban huấn luyện, thể hiện nhiệt huyết, cống hiến mỗi khi được ra sân.

Nhờ vậy, HLV Kim Sang-sik hiện đang sở hữu lực lượng U22 Việt Nam có chiều sâu chất lượng chuyên môn, thuận lợi trong việc xoay tua đội hình, xây dựng đấu pháp chiến thuật và lực lượng ra sân hợp lý tùy theo từng đối thủ, từng diễn biến trên sân.

Động lực cho U23 châu Á 2026

Sự đoàn kết và am hiểu lẫn nhau là cơ sở giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan, tạo nên màn ngược dòng thắng ấn tượng nhất trong lịch sử SEA Games.

Thậm chí, nhiều bình luận nhận xét trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 còn kịch tính hơn diễn biến của trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa hai đội tuyển quốc gia, cũng diễn ra trên sân Rajamangala hồi tháng 1-2025.

Qua hành trình đăng quang giàu cảm xúc này, các tuyển thủ U22 Việt Nam được tích lũy thêm kinh nghiệm, sự tự tin, chững chạc để bước ra "biển lớn". Hai lần liên tiếp trong năm 2025 được đứng trên bục cao nhất của giải đấu thuộc cấp độ U22, U23 Đông Nam Á cho thấy U22 Việt Nam đang hướng mục tiêu vươn tầm châu lục.

Đoạt HCV SEA Games 33, tuyển U22 Việt Nam được tiếp động lực trước vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: NGỌC LINH)

Trong những lần hội quân rèn luyện, du đấu và cọ xát với những đội bóng mạnh châu Á, U22 Việt Nam đều thể hiện trình độ đẳng cấp ngang tầm, không còn bị đánh giá yếu thế ở đấu trường trẻ châu lục.

Sau SEA Games 33, đoàn quân HLV Kim Sang-sik sẽ có thời gian nghỉ hồi phục ngắn, trước khi tập trung trở lại, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào tháng 1-2026.

Dự kiến, ban huấn luyện tiếp tục giữ nguyên nòng cốt lực lượng vừa đoạt HCV SEA Games để tranh tài ở giải đấu diễn ra tại Ả Rập Saudi. Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik có thể bổ sung một số tuyển thủ kỳ cựu đã vắng mặt ở SEA Games 33 vì chưa bình phục sau chấn thương.

"Trong vòng một năm, tôi cùng với 2 đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giành được HCV tại SEA Games lần này. Các cầu thủ đã không bỏ cuộc, dù có thời điểm bị dẫn trước với cách biệt lớn về mặt tỉ số. Chính tinh thần chiến đấu đến cùng đã giúp đội tuyển tạo nên kết quả đáng tự hào này" - HLV Kim Sang-sik chia sẻ cảm xúc.