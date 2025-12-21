Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Kim Sang-sik sợ U22 Việt Nam thua thêm, 'chỉ muốn chui xuống lỗ'

Sự kiện: U22 Việt Nam HLV Kim Sang Sik SEA Games 33

Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận khi U22 Thái Lan ghi 2 bàn dẫn trước, ông lo sợ U22 Việt Nam phải nhận thất bại với tỷ số đậm hơn.

“Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ đội sẽ còn thủng lưới thêm. Tôi thậm chí chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó để trốn đi", trang STN Sports (Hàn Quốc) dẫn lời huấn luyện viên Kim Sang-sik trong cuộc phỏng vấn sau trận chung kết SEA Games 33. U22 Việt Nam bị đối thủ U22 Thái Lan dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một nhưng thầy trò ông Kim Sang-sik tạo nên màn ngược dòng không tưởng để thắng 3-2.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều xem nên nói điều gì. Cuối cùng, tôi bình tĩnh nói rằng: 0-2 à? Chúng ta hoàn toàn có thể lật ngược tình thế. Chúng ta chưa thể hiện được bất kỳ điều gì đã thống nhất trước trận. Hãy tiếp nối tinh thần của các đàn anh đã vô địch ở đây hồi tháng 1".

HLV Kim Sang-sik sợ U22 Việt Nam thua thêm, &#39;chỉ muốn chui xuống lỗ&#39; - 1

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng huy chương vàng SEA Games 33 là công lao của cầu thủ, không phải ma thuật của ông.

Sau hiệp một không thành công, U22 Việt Nam thay đổi hoàn toàn ở hiệp 2 với những điều chỉnh của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trên mạng xã hội, người hâm mộ gọi đây là "ma thuật hắc ám" của vị chuyên gia 49 tuổi. Tuy nhiên, ông Kim nói rằng tất cả là công lao của cầu thủ.

“Không có ma thuật nào cả. Bóng đá rốt cuộc vẫn là môn thể thao của con người. Chức vô địch này không phải nhờ điều gì đặc biệt từ huấn luyện viên, mà là kết quả của thời gian và nỗ lực mà toàn đội đã đổ ra. Chiến thuật đã được chuẩn bị, nhưng những người thực sự thực hiện nó đến cùng trên sân là các cầu thủ", huấn luyện viên trưởng của U22 Việt Nam nói.

“Chiến thuật dù có hay đến đâu mà không phù hợp với cầu thủ thì cũng vô nghĩa. Cần buông bỏ cái tôi, biết thích nghi với con người mình đang có. Phải từ bỏ tư duy quyền uy. Mỗi người chỉ cần làm tốt vai trò của mình ở đúng vị trí là đủ".

Huy chương vàng SEA Games 33 là chức vô địch thứ ba mà ông Kim Sang-sik có được cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2025. Tỷ lệ giành cúp của ông tại các giải đấu chính thức là 100%.

“Ở AFF Cup, chúng tôi phải vượt qua áp lực nặng nề về thành tích. Tại giải U23 Đông Nam Á, nhiệm vụ là chuẩn bị cho tương lai. Còn SEA Games là sân khấu mà chỉ một trận đấu, một quyết định cũng có thể thay đổi tất cả. Mỗi giải đấu đòi hỏi điều khác nhau, nhưng có một nguyên tắc tôi chưa từng thay đổi: đó là tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi các cầu thủ", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

“Với tư cách là một huấn luyện viên, có thể để lại một dấu ấn mang ý nghĩa trong lịch sử bóng đá của một quốc gia là một vinh dự rất lớn. Tôi hy vọng chức vô địch lần này không phải là điểm kết thúc, mà là một sự khởi đầu. Tôi sẽ tiếp tục cùng các cầu thủ chinh phục những thử thách mới để bóng đá Việt Nam có thể trở nên cạnh tranh hơn trên đấu trường châu lục".

Theo Minh Anh

Nguồn: [Link nguồn]

20/12/2025 18:46 PM (GMT+7)
