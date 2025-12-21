Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Tottenham - Liverpool: 3 bàn & 2 thẻ đỏ, sai lầm nối tiếp sai lầm (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Tottenham Liverpool

Tottenham rơi vào thế mất người sau quyết định phạm lỗi cực kỳ ngớ ngẩn của Simons.

   

Liverpool và Tottenham đối đầu ở vòng 17 Ngoại hạng Anh. Liverpool tung ra đội hình giàu sức tấn công trong khi chủ nhà có xu thế lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Sau những phút đầu thăm dò, đôi bên bắt đầu tổ chức thường xuyên hơn.

Liverpool vẫn gặp khó trước Tottenham

Liverpool vẫn gặp khó trước Tottenham

Liverpool triển khai bóng khá chậm nên ít tình huống ngon ăn. Trong khi đó, Tottenham có cơ hội nhưng Kolo Muani dứt điểm quá tệ. Khi thế trận đang cân bằng, bất ngờ tới ở phút 30. Xavi Simons có pha vào bóng từ phía sau với Van Dijk và nhận ngay thẻ đỏ trực tiếp.

Kể từ đây, Liverpool làm chủ thế trận. Tuy nhiên, họ hơi tiết kiệm trong khâu dứt điểm. Cú sút đáng chú ý nhất thuộc về Wirtz nhưng Vicario vẫn cứu thua thành công. Bước sang hiệp hai, Arne Slot sớm thay Isak vào sân thay Bradley. 

Phút 57, Romero phất bóng trượt và Liverpool phản công nhanh. Wirtz thả bóng đẹp và Isak tung cú dứt điểm chuẩn xác để hạ gục Vicario. Tuy nhiên, cầu thủ này bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Liverpool thi đấu tốt hơn và bàn thắng thứ hai tới sau đó ít phút.

Frimpong tạt bóng và Ekitike bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ. Các cầu thủ Tottenham cho rằng tiền đạo này đã phạm lỗi với Romero trước đó nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Khá khó hiểu là sau khi dẫn trước, Liverpool lại nhường thế trận lại cho đối thủ.

Cuối giờ, Tottenham dồn lên và có được bàn gỡ ở phút 83 do công của Richarlison. Đúng vào lúc "Gà trống" đang tấn công mạnh mẽ, Romero lại mất bình tĩnh và đánh nguội với Konate sau khi bị phạm lỗi. Cầu thủ này phải nhận thẻ vàng thứ hai và Tottenham chỉ còn 9 người. Họ vẫn là người dồn ép cho tới cuối nhưng không thể tìm được bàn gỡ. 

Tỉ số chung cuộc: Tottenham 1-2 Liverpool (H1:0-0)

Ghi bàn

Tottenham: Richarlison 83'

Liverpool: Isak 57', Ekitike 66'

Thẻ đỏ: Simons 33', Romero 90+3'

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario, Spence, Van de Ven, Romero, Porro, Gray, Bentancur, Simons, Bergvall, Kudus, Kolo Muani

Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Tottenham - Liverpool: 3 bàn & 2 thẻ đỏ, sai lầm nối tiếp sai lầm (Ngoại hạng Anh) - 2 Tottenham Liverpool Kết quả bóng đá Tottenham - Liverpool: 3 bàn & 2 thẻ đỏ, sai lầm nối tiếp sai lầm (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
15(5)
8(4)
Thời gian kiểm soát bóng
35%
65%
Phạm lỗi
9
77
Thẻ vàng
5
3
Thẻ đỏ
2
0
Việt vị
1
6
Phạt góc
2
6
Cứu thua
2
4

Chấm điểm cầu thủ

Tottenham Kết quả bóng đá Tottenham - Liverpool: 3 bàn & 2 thẻ đỏ, sai lầm nối tiếp sai lầm (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Tottenham - Liverpool: 3 bàn & 2 thẻ đỏ, sai lầm nối tiếp sai lầm (Ngoại hạng Anh) - 5 Liverpool

Điểm

Vicario 6.1

Spence 6.3

Thẻ vàng Van de Ven 6.2

2 thẻ vàng Romero 5.5

Porro 6.9

Gray 6.5

Bergvall 5.9

Kolo Muani 6.1

thẻ đỏ Simons 4.7

Kudus 5.9

Thẻ vàng Bentancur 6.6

Điểm

Alisson

Kerkez

Van Dijk

Konate

Bradley

Gravenberch

Jones

Wirtz

Szoboszlai

Mac Allister

Ekitike

Thay người

Johnson 6.4

Odobert 6.1

Palhinha 6.2

Ghi bànThẻ vàngRicharlison 7.5

Thay người

7.4Isak Ghi bàn

6.8Frimpong

Chiesa

Robertson

Nyoni

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Tottenham
Liverpool

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

Đang cập nhật

Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Liverpool: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Liverpool: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 17 Ngoại hạng Anh) Tottenham không thể tìm được bàn thắng trong những phút cuối.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

21/12/2025 01:39 AM (GMT+7)
