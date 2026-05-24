Kết quả bóng đá Real Madrid - Bilbao: Dấu ấn Mbappe & huyền thoại, lời chia tay đáng nhớ (La Liga)

Real Madrid bước vào trận đấu cuối cùng ở La Liga 2025/26 gặp Bilbao. Đây cũng la trận đấu chia tay "Đội bóng Hoàng gia" của nhiều cá nhân như Daniel Carvajal, David Alaba và HLV Alvaro Arbeloa.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi dàn sao Real nhập cuộc đầy khí thế, để rồi họ chỉ mất 11 phút để chọc thủng lưới đối thủ. Gonzalo Garcia lập công nhưng đặc biệt hơn, "lão tướng" Carvajal chính là tác giả pha kiến tạo thành bàn.

Carvajal đóng góp kiến tạo trong trận cuối cùng khoác áo Real

Khoảng thời gian tiếp theo, Real cùng Bilbao cống hiến màn đôi công rực lửa. Từ phút 40 đến 45, có tới 2 bàn thắng xuất hiện chia đều cho 2 đội (Bellingham, Guruzeta lập công).

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Mbappe cũng ghi dấu ấn với bàn thắng nới cách biệt lên 3-1 ở phút 50. Tiếp đà thăng hoa, phút 87, Brahim Diaz ghi bàn thắng thứ 4 cho Real.

"Đại tiệc" trên sân Bernabeu chỉ khép lại ở phút 90, thời điểm Izeta rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Thắng tưng bừng, Real Madrid có lời chia tay đáng nhớ mùa giải 2025/26 cũng như những "công thần".