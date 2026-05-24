Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Kết quả bóng đá Betis - Levante: Đội Antony nhọc nhằn, đua trụ hạng nghẹt thở (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26

(Vòng 38) Real Betis và Antony đã có trận đấu "sòng phẳng" với đối thủ đang chạy đua thoát suất xuống hạng ở vòng cuối.

  

Dù sớm giành vé dự Champions League, Real Betis không hề "nương chân" khi tiếp đón Levante, đối thủ đang cần điểm để chắc chắn trụ hạng ở vòng cuối La Liga. Ngay phút thứ 4, Ezzalzouli đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn bàn.

Đối diện nguy cơ phải xuống chơi tại Segunda, các cầu thủ Levante vùng lên mạnh mẽ. Để rồi nỗ lực của họ cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Carlos Espi ở phút 45.

Bước sang hiệp 2, đội khách chống đỡ kiên cường trước sức ép từ Betis. Dù vậy, họ chỉ có thể cầm cự đến phút 67, thời điểm Pablo Fornals lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho thầy trò HLV Manuel Pellegrini.

Ở trận đấu cùng giờ, Girona bị Elche cầm hòa 1-1, còn Mallorca đánh bại Oviedo 3-0. Như vậy với 42 điểm/38 trận, Lenvante chính thức trụ lại La Liga với vị trí thứ 16 chung cuộc, bằng điểm Osasuna (hạng 17) và Mallorca (hạng 18).

Do kém 2 đối thủ thành tích đối đầu, Mallorca ngậm ngùi cùng Girona (41 điểm, hạng 19) và Oviedo (29 điểm, hạng 20) nhận vé xuống hạng.

Chung cuộc: Betis 2-1 Levante

-24/05/2026 03:02 AM (GMT+7)
