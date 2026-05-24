Kết quả bóng đá Betis - Levante: Đội Antony nhọc nhằn, đua trụ hạng nghẹt thở (La Liga)

Dù sớm giành vé dự Champions League, Real Betis không hề "nương chân" khi tiếp đón Levante, đối thủ đang cần điểm để chắc chắn trụ hạng ở vòng cuối La Liga. Ngay phút thứ 4, Ezzalzouli đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn bàn.

Đối diện nguy cơ phải xuống chơi tại Segunda, các cầu thủ Levante vùng lên mạnh mẽ. Để rồi nỗ lực của họ cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Carlos Espi ở phút 45.

Bước sang hiệp 2, đội khách chống đỡ kiên cường trước sức ép từ Betis. Dù vậy, họ chỉ có thể cầm cự đến phút 67, thời điểm Pablo Fornals lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho thầy trò HLV Manuel Pellegrini.

Ở trận đấu cùng giờ, Girona bị Elche cầm hòa 1-1, còn Mallorca đánh bại Oviedo 3-0. Như vậy với 42 điểm/38 trận, Lenvante chính thức trụ lại La Liga với vị trí thứ 16 chung cuộc, bằng điểm Osasuna (hạng 17) và Mallorca (hạng 18).

Do kém 2 đối thủ thành tích đối đầu, Mallorca ngậm ngùi cùng Girona (41 điểm, hạng 19) và Oviedo (29 điểm, hạng 20) nhận vé xuống hạng.