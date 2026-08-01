Chuyển nhượng mùa hè: Tháng 7 ảm đạm, chờ “domino bom tấn” Vinicius - Diomande

Khi kỳ chuyển nhượng bước vào tháng 8, người hâm mộ có quyền chờ đợi một làn sóng chuyển nhượng lớn với những cái tên như Vinicius Junior, Rodri, Bradley Barcola, Yan Diomande, Julian Alvarez, Michael Olise, Aurelien Tchouameni hay Bruno Guimaraes…

Hàng loạt "bom tấn" chờ phát nổ trong tháng 8

Tháng 7 nhiều tin đồn hơn là những cú nổ

Khác với sự sôi động thường thấy, tháng 7 năm nay diễn ra tương đối trầm lắng nếu đặt cạnh những kỳ chuyển nhượng gần đây. Không thiếu những lời đề nghị khổng lồ hay các cuộc thương lượng kéo dài, nhưng số thương vụ thực sự tạo ra tiếng vang lại khá ít.

Nhiều đội bóng lớn vẫn lựa chọn sự thận trọng. Sau mùa giải kéo dài cùng vòng chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ - nơi các cầu thủ phải vắt kiệt sức lực cho mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng thế giới, các CLB dành nhiều thời gian để đánh giá lực lượng thay vì chi tiền ngay từ đầu hè. Điều đó khiến hàng loạt thương vụ đình đám vẫn rơi vào trạng thái "đang đàm phán".

Không ít đội bóng cũng gặp khó vì quy định tài chính. Để có ngân sách mua sắm, họ buộc phải bán cầu thủ trước khi kích hoạt những thương vụ lớn. Chính vì vậy, thị trường chuyển nhượng đang hình thành hiệu ứng domino, chỉ cần một bản hợp đồng được hoàn tất sẽ kéo theo hàng loạt thương vụ khác.

Cả Bruno Guimaraes (bên trái) lẫn Vinicius đều đến Arsenal?

Vinicius, Rodri và Alvarez dẫn đầu làn sóng “bom tấn”

Trong số những ngôi sao có thể tạo nên cú nổ ở tháng 8, Vinicius Junior là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Quá trình gia hạn hợp đồng giữa tiền đạo người Brazil và Real Madrid vẫn chưa đạt bước tiến đáng kể. Arsenal được cho là sẵn sàng biến Vinicius thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử CLB nếu thương vụ trở thành hiện thực. Dù mức phí chuyển nhượng được dự báo rất lớn, đây vẫn là mục tiêu số một của đội chủ sân Emirates.

Một cái tên khác cũng khiến nhiều ông lớn theo đuổi là Julian Alvarez. Hiện Barcelona là đội thể hiện quyết tâm cao nhất. Bản thân Alvarez cũng muốn tìm bến đỗ mới, đến nỗi chân sút người Argentina sẵn sàng bỏ tập để gây sức ép với CLB chủ quản. Nhưng đáp lại vẫn là sự kiên định đến lạnh lùng của Atletico.

Trong khi đó, PSG vẫn định giá Bradley Barcola ở mức rất cao, có thể chạm mốc 170 triệu euro, khiến Liverpool, Arsenal và Chelsea đều phải cân nhắc. Với tốc độ, khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Barcola được xem là một trong những cầu thủ chạy cánh hấp dẫn nhất châu Âu hiện nay.

Ở hàng tiền vệ, Rodri tiếp tục là mục tiêu trong mơ của Real Madrid. Dù tiền vệ người Tây Ban Nha đang điều trị chấn thương lưng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa từ bỏ hy vọng đưa anh trở về La Liga. Nhưng không chỉ Real Madrid, mà PSG cũng nhập cuộc, nỗ lực chiêu mộ Quả bóng vàng 2024.

Nếu thương vụ này xảy ra, Manchester City gần như chắc chắn phải tìm người thay thế, đồng thời tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường tiền vệ.

Nếu chiêu mộ thành công Rodri (bên trái), Real Madrid có thể bán Tchouameni

Hiệu ứng domino có thể làm thay đổi cả châu Âu

Một trong những điểm đáng chú ý của kỳ chuyển nhượng năm nay là sự liên kết giữa các thương vụ.

Nếu Real Madrid chiêu mộ thành công Rodri, tương lai của Aurelien Tchouameni sẽ trở nên khó đoán. Manchester United được cho là sẵn sàng nhập cuộc để đưa tuyển thủ Pháp về Old Trafford.

Trong khi đó, Liverpool vẫn chưa từ bỏ tham vọng tăng cường hàng công. Sau khi không thành công với một số mục tiêu, đội chủ sân Anfield tiếp tục theo sát tài năng trẻ Yan Diomande của RB Leipzig. Tuy nhiên, Real Madrid mới là đội đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 19 tuổi người Bờ Biển Ngà.

Ở một diễn biến khác, Bruno Guimaraes vẫn nằm trong tầm ngắm của Arsenal. Newcastle chưa muốn bán đội trưởng, nhưng nếu nhận được lời đề nghị đủ lớn trong tháng 8, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Thị trường tự do cũng hứa hẹn sôi động khi John Stones trở thành món hàng hấp dẫn sau khi chia tay Manchester City. Inter Milan, Chelsea, Bayern Munich và Juventus đều đang theo dõi sát trung vệ người Anh.

Tháng 8 sẽ là thời điểm quyết định

Lịch sử chuyển nhượng cho thấy phần lớn những thương vụ lớn thường xuất hiện trong tháng cuối cùng của kỳ mua sắm.

Đây là giai đoạn các CLB buộc phải đưa ra quyết định. Những đội chưa hoàn tất lực lượng sẽ tăng tốc đàm phán, trong khi các cầu thủ cũng muốn sớm chốt bến đỗ mới để kịp chuẩn bị cho mùa giải.

Áp lực về thời gian luôn khiến các cuộc thương lượng diễn ra nhanh hơn, đồng thời khiến các đội bóng sẵn sàng nhượng bộ về mức phí hoặc điều khoản hợp đồng. Chính điều đó giúp tháng 8 thường chứng kiến nhiều bản hợp đồng bất ngờ hơn so với giai đoạn đầu hè.

Sau tháng 7 chưa thực sự bùng nổ, thị trường chuyển nhượng đang tích tụ đủ điều kiện để tạo nên những "quả bom" lớn trong những tuần tới. Vinicius Junior, Rodri, Bradley Barcola, Yan Diomande, Aurelien Tchouameni, Bruno Guimaraes hay John Stones đều có thể trở thành tâm điểm của các thương vụ đình đám, mở ra những cuộc cạnh tranh mới giữa các ông lớn châu Âu trước khi mùa giải 2026/27 chính thức khởi tranh.