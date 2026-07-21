Hoa khôi cầu lông Thùy Linh thắng sao trẻ Nhật Bản, chờ tái đấu cựu số 1 thế giới

✅ Thùy Linh trở lại đầy ấn tượng ở giải Super 1000

Sáng 21/7, Nguyễn Thùy Linh (hạng 25 thế giới) bước vào trận đấu mở màn tại China Open 2026, giải đấu thuộc hệ thống BWF World Tour Super 1000 diễn ra từ ngày 21-26/7 tại Giang Tô (Trung Quốc).

Thùy Linh khởi đầu tốt tại China Open 2026

Đối thủ của tay vợt số 1 Việt Nam là Hina Akechi (hạng 22 thế giới). Dù mới 21 tuổi, tay vợt người Nhật Bản đang được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của cầu lông nữ thế giới. Sau thất bại 0-2 trước Thùy Linh tại Korea Masters năm ngoái, Akechi đã có bước tiến mạnh mẽ khi liên tiếp vào bán kết Malaysia Masters và Thailand Open, đồng thời sở hữu nhiều chiến thắng trước các tay vợt hàng đầu.

Đây cũng là giải đấu đánh dấu sự trở lại của Thùy Linh trên đấu trường BWF World Tour sau gần hai tháng vắng bóng kể từ Indonesia Open hồi đầu tháng 6.

💪 Bản lĩnh giúp tay vợt Việt Nam thắng nghẹt thở

Đúng với kỳ vọng, màn so tài diễn ra hấp dẫn ngay từ những điểm số đầu tiên. Hai tay vợt liên tục ăn miếng trả miếng và giằng co đến tỷ số 8-8 ở set mở màn. Ở thời điểm then chốt, Thùy Linh bất ngờ tăng tốc. Những pha điều cầu chuẩn xác cùng khả năng tấn công hiệu quả giúp cô vượt lên, thắng cách biệt 21-10.

Thùy Linh bản lĩnh vượt qua khó khăn trước Hina Akechi

Set 2 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Hina Akechi. Tay vợt Nhật Bản liên tục đẩy cao tốc độ, tung ra nhiều pha tấn công biến hóa khiến Thùy Linh gặp khó khăn. Akechi thắng 21-10, đưa trận đấu vào set 2

Ở set đấu quyết định, bản lĩnh của tay vợt số 1 Việt Nam đã lên tiếng. Thùy Linh chơi chắc chắn hơn trong những pha cầu bền, tận dụng tốt các tình huống trên lưới để liên tục ghi điểm. Trong khi đó, Akechi bắt đầu mắc nhiều lỗi đánh hỏng dưới áp lực lớn.

Từ thế trận giằng co, Thùy Linh tạo khoảng cách an toàn 19-10 trước khi khép lại set 3 với tỷ số 21-14, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau hơn một giờ thi đấu để giành vé vào vòng 16 tay vợt.

🎯 Chờ màn tái ngộ cựu số 1 thế giới

Đối thủ tiếp theo của Thùy Linh nhiều khả năng sẽ là Ratchanok Intanon. Tay vợt người Thái Lan, hiện xếp hạng 7 thế giới và từng giữ ngôi số 1 thế giới, sẽ gặp Michelle Li (Canada, hạng 13 thế giới) ở trận đấu diễn ra trong chiều 21/7.

Nếu Intanon giành chiến thắng, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn tái đấu rất đáng chờ đợi giữa ngôi sao cầu lông Thái Lan và Nguyễn Thùy Linh.