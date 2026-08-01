Nóng Arsenal đạt thỏa thuận mua Guimaraes giá 77 triệu bảng, khi nào kiểm tra y tế?

Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ Guimaraes

Theo tìm hiểu, mức phí mà Arsenal thống nhất trả cho Newcastle để đổi lấy sự phục vụ của Guimaraes là 77 triệu bảng, chưa bao gồm các khoản phụ phí. Hai bên vẫn cần hoàn tất một số chi tiết liên quan đến các khoản thưởng và hoa hồng, song tờ Daily Mail (Anh) xác nhận thương vụ hiện đã ở rất gần thời điểm chính thức được hoàn tất, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã lên lịch kiểm tra y tế cho tiền vệ người Brazil vào tuần tới.

Guimaraes chuẩn bị gia nhập Arsenal, khép lại thương vụ kéo dài trong thời gian qua

Trong khi đó, nhà báo Hugo Guillemet của tờ L'Équipe (Pháp) tiết lộ rằng Guimaraes đã đồng ý gia nhập Arsenal theo bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2031.

Nhà báo uy tín David Ornstein lại cho biết, tiền vệ người Brazil đã được Arsenal lên lịch kiểm tra y tế vào hôm nay (1/8), khi thương vụ tiến gần đến thời điểm hoàn tất.

Newcastle vốn không muốn chia tay đội trưởng của mình sau khi đã mất nhiều trụ cột khác trong mùa hè này, như Sandro Tonali và Anthony Gordon. Tuy nhiên, Arsenal đã dốc toàn lực để hoàn tất thương vụ.

Vài tuần trước, Guimaraes đã gây bất ngờ khi thông báo với ban lãnh đạo Newcastle về mong muốn rời CLB. Tiền vệ người Brazil cũng không cùng phần còn lại của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh lên đường sang La Manga (Tây Ban Nha) tập huấn tiền mùa giải hôm 31/7. Newcastle cũng vừa chia tay HLV Eddie Howe sau bốn năm rưỡi gắn bó với đội chủ sân St James’ Park.

Thống kê của Bruno Guimaraes tại Premier League mùa giải 2025/26

Nếu hoàn tất thương vụ, Guimaraes sẽ trở thành tân binh thứ tư của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng hè này, sau khi “Pháo thủ” mua đứt Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen, chiêu mộ thủ môn tự do Illan Meslier (cựu cầu thủ Leeds United) và đạt thỏa thuận trị giá 36 triệu bảng để ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh người Hy Lạp Christos Tzolis từ Club Brugge.

Arsenal từng theo đuổi Guimaraes vào năm 2022 khi anh còn khoác áo Lyon, nhưng Newcastle đã vượt lên để giành được chữ ký của tiền vệ đã có 48 lần khoác áo đội tuyển Brazil và góp mặt tại kỳ World Cup 2026 mùa hè năm nay.

Guimaraes là mẫu cầu thủ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề ở hàng tiền vệ của Arsenal. Anh tự tin xử lý trong những tình huống bị đối phương gây áp lực, dù là dùng sức mạnh để vượt qua pressing hay chủ động làm chậm nhịp nhằm tái thiết lập thế trận.

Theo thống kê của Squawka, trong ba mùa giải Ngoại hạng Anh gần nhất, Guimaraes là tiền vệ duy nhất đạt từ 200 lần trở lên ở tất cả các chỉ số gồm thắng tranh chấp, thu hồi quyền kiểm soát bóng, kiếm về các quả phạt và tắc bóng.

Nếu hoàn tất thương vụ, đây sẽ là cú hích đáng kể dành cho HLV Mikel Arteta, sau khi nhà đương kim vô địch Premier League bất ngờ để thua Chelsea trong cuộc cạnh tranh giành chữ ký của ngôi sao tuyển Anh Morgan Rogers ở thương vụ trị giá 117 triệu bảng hồi đầu tháng.

Bên cạnh đó, Arsenal cũng đang xúc tiến một thương vụ bom tấn nhằm chiêu mộ Vinicius, đồng đội của Guimaraes ở tuyển Brazil, trong bối cảnh tiền đạo này vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Real Madrid.