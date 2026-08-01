Tin mới nhất bóng đá sáng 1/8: Chelsea bị phạt 10 triệu bảng vì chuyển nhượng sai

Chelsea bị phạt 10 triệu bảng vì chuyển nhượng sai

Theo thông báo mới nhất từ FA, Chelsea sẽ bị phạt 10 triệu bảng và cấm chuyển nhượng hai mùa liên tiếp (nhưng được hưởng án treo) do vi phạm luật chuyển nhượng trong quá khứ. Đáng nhẽ CLB này còn bị trừ 6 điểm và số tiền phạt lên tới 20 triệu bảng nhưng do chủ động khai báo nên hình phạt được giảm nhẹ.

Chelsea lãnh án phạt 10 triệu bảng vì sai phạm chuyển nhượng trong quá khứ

Mudryk trở lại đội hình của Chelsea

Ngay sau khi án phạt doping hết hiệu lực, Chelsea đã triệu tập lại Mykhailo Mudryk. Cầu thủ người Ukraine sẽ hội quân cùng toàn đội ở Hong Kong để chuẩn bị cho chuyến du đấu mùa hè. Lần cuối Mudryk ra sân đã cách đây gần 2 năm.

Diego Forlan làm HLV trưởng của Uruguay

Theo tin mới nhất từ Uruguay, cựu tiền đạo của MU, Villarreal và Atletico Madrid, Diego Forlan vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG Uruguay. Trước đó, HLV kỳ cựu Marcelo Bielsa phải rời ghế vì thất bại tại World Cup 2026. Diego Forlan có khá ít kinh nghiệm cầm quân khi CLB gần nhất dẫn dắt là Club Atlético Atenas, CLB hạng hai tại giải Uruguay.

Giám đốc điều hành FIFA lên tiếng về vụ bán World Cup

Giám đốc điều hành FIFA, Kevin Lamour vừa lên tiếng phản đối kế hoạch bán World Cup của chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. "Đây là dự án của một người. Dự án này không chỉ không được phép tiếp tục... mà đã đến lúc các nhà lãnh đạo chính trị bóng đá phải tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn và đưa ra những quyết định đúng đắn".