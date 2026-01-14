Trực tiếp bóng đá Chelsea - Arsenal: "Thuốc thử" liều cao (League Cup)

League Cup | 3h, 15/1 | SVĐ Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Arsenal Arsenal Điểm Jorgensen Gusto Chalobah Fofana Cucurella James Enzo Fernandez Estevao Palmer Neto Delap Điểm Kepa Timber Saliba Gabriel Lewis Skelly Zubimendi Rice Odegaard Saka Martinelli Gyokeres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Jorgensen, Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella, James, Enzo Fernandez, Estevao, Palmer, Neto, Delap Kepa, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis Skelly, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Gyokeres

“Thuốc thử” liều cao

HLV Liam Rosenior đã có màn ra mắt suôn sẻ cuối tuần qua sau khi chuyển đến từ Strasbourg, khi ông giúp Chelsea đè bẹp Charlton Athletic 5-1 ở vòng ba FA Cup. Kết quả đó giúp “The Blues” chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Cuộc tiếp đón Arsenal sẽ đánh dấu trận đấu đầu tiên của HLV Rosenior cùng Chelsea trước một đối thủ thuộc Premier League.

Trước đối thủ mạnh như Arsenal, nhiều khả năng chiến lược gia người Anh sẽ tung ra đội hình được xem là tối ưu nhất. Chelsea có thành tích ấn tượng ở vòng bán kết League Cup, khi vượt qua 3 lần gần nhất góp mặt ở vòng đấu này. Dù vậy, “The Blues” đều thua trong trận chung kết sau đó, và đội gần nhất đánh bại Chelsea ở bán kết League Cup chính là Arsenal ở mùa giải 2017/18.

Liệu Arsenal có “quá tam ba bận”?

Giống Chelsea, Arsenal cũng có chiến thắng khá dễ dàng tại FA Cup cuối tuần qua, khi đánh bại Portsmouth 4-1, dù để thủng lưới chỉ sau 3 phút bóng lăn. Giờ đây, chỉ còn cách chức vô địch League Cup được chờ đợi từ lâu tối đa 270 phút thi đấu, đoàn quân của HLV Mikel Arteta hy vọng “quá tam ba bận”, sau khi dừng bước ở bán kết trước Liverpool mùa 2021/22 và Newcastle mùa trước.

Nếu tiếp tục bị Chelsea loại, đây sẽ là lần thứ 10 “Pháo thủ” dừng chân ở bán kết League Cup, kỷ lục của giải (hiện họ đang ngang Tottenham với 9 lần). Khi đó, Arsenal cũng sẽ trở thành đội đầu tiên bị loại ở bán kết League Cup hai mùa liên tiếp kể từ MU giai đoạn 2019/20 và 2020/21.