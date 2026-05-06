HLV Cristiano Roland: "U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu World Cup"

Thích nghi thần tốc tại Saudi Arabia

Ngay khi đặt chân đến thành phố Jeddah từ ngày 1/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã nhanh chóng bắt nhịp với nhịp sống tại đây và triển khai các phương án thích nghi với thời tiết nắng nóng đặc thù của vùng sa mạc. HLV Cristiano Roland chia sẻ rằng ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ điều chỉnh nhịp sinh học qua các buổi tập chiều tối khi nhiệt độ hạ xuống mức dễ chịu hơn, đồng thời duy trì sự tập trung cao độ trong các bài tập chiến thuật bọc lót và phối hợp nhóm nhỏ.

HLV Cristiano Roland có những chia sẻ trước trận ra quân của U17 Việt Nam ở giải U17 châu Á 2026.

Chia sẻ về tinh thần của toàn đội, chiến lược gia người Brazil khẳng định: "Chúng tôi đã sẵn sàng. Trên hết, những gì chúng tôi đã thực hiện kể từ khi đặt chân đến đây là ưu tiên vấn đề thích nghi và mọi thứ liên quan đến giải đấu. Nhưng quan trọng nhất là chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng qua việc phân tích đối thủ và truyền đạt thông tin cho các cầu thủ của tôi.

Tất nhiên, chúng tôi đến với sự tự tin vào những gì mình phải làm, nhưng luôn đi kèm với tinh thần trách nhiệm. Đó là điều các em vẫn luôn thực hiện. Tôi có niềm tin tuyệt đối vào những gì các em làm, vì vậy chúng tôi hy vọng ngày mai các em sẽ một lần nữa chơi một trận đấu tuyệt vời".

Tạo nên sự tự tin và mục tiêu World Cup lịch sử

Nói về cách truyền lửa cho các học trò trẻ trước giải đấu lớn, vị thuyền trưởng U17 Việt Nam nhấn mạnh rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thông tin đối thủ chính là chìa khóa giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Sự tự tin của các cầu thủ không tự nhiên mà có, nó được hình thành qua từng buổi tập luyện miệt mài và kinh nghiệm tích lũy từ những trận đấu cạnh tranh gắt gao trong thời gian qua.

HLV Roland cho biết: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất chính là sự chuẩn bị. Khi chúng tôi chuẩn bị và lên kế hoạch mọi thứ cùng các em, và các em cũng hiểu được ý đồ của chúng tôi về những gì muốn thực hiện, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Sau đó, dĩ nhiên thông qua các buổi tập, sự tự tin sẽ dần được hình thành. Và chắc chắn là qua các trận đấu nữa.

Nguyễn Lực và đồng đội tích cực tập luyện trước trận gặp U17 Yemen.

Chúng tôi đã có kinh nghiệm trải qua nhiều trận đấu, trong đó có những trận rất cạnh tranh, điều này giúp các em bước vào thời điểm này với sự chuẩn bị tốt nhất. Vì vậy, sự tự tin có được là nhờ vào quá trình đó. Hiện tại, chúng tôi đang có phong độ tốt và hy vọng ngày mai các em sẽ có một trận đấu thành công".

Giải mã đối thủ U17 Yemen, quyết thắng trận ra quân bản lề

Đánh giá về đối thủ Yemen trong trận mở màn vào lúc 00:00 ngày 7/5 tại Khu liên hợp thể thao King Abdullah, HLV Roland thừa nhận đây là một tập thể mạnh, gắn kết và có kỹ thuật cá nhân tốt. Tuy nhiên, qua quá trình phân tích kỹ video trận đấu, ban huấn luyện đã xác định được những thời điểm then chốt để tổ chức phòng ngự cũng như những kẽ hở có thể khai thác để tấn công kết liễu đối thủ.

"Đây là một đối thủ mạnh, một đối thủ sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật tốt và là một tập thể gắn kết. Tất nhiên, qua những gì đã phân tích, chúng tôi nhận ra đâu là nơi mình có thể tấn công và thời điểm nào chúng tôi cần phải phòng ngự. Điều đó dĩ nhiên rất quan trọng, là một điểm then chốt.

Nhưng trên hết, sự chuẩn bị về mặt chiến thuật là rất quan trọng, điều cốt yếu là các em phải thấu hiểu được nó. Ngày mai, chúng tôi hy vọng các em có thể thực hiện tốt như trong các trận đấu trước, cống hiến hết mình với sự tự tin và dĩ nhiên là giành được chiến thắng", HLV Cristiano Roland chia sẻ về đối thủ đầu tiên của U17 Việt Nam trên hành trình chinh phục tấm vé dự U17 World Cup.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026.