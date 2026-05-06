Dự đoán tỷ số Bayern Munich - PSG: Luân lưu định đoạt đại chiến khó lường (Cúp C1)

Bayern Munich và PSG lại tạo nên "cơn mưa" bàn thắng?

PSG và Bayern Munich đã tạo nên trận bán kết Cúp C1 có nhiều bàn thắng nhất lịch sử tại sân Công viên các Hoàng tử với 9 pha lập công xuất hiện. PSG chống đỡ thành công quyết tâm ngược dòng của đối thủ bằng chiến thắng với tỷ số 5-4.

Bộ ba tấn công đáng sợ của PSG gồm Ousmane Dembele, Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia đã làm chủ trận đấu. Tuy nhiên, màn vùng lên của Bayern Munich từ thế bị dẫn 2-5 lên 4-5 chỉ trong vòng 4 phút đã tạo tiền đề cho trận lượt về khó lường và không thể bỏ lỡ.

PSG và Bayern Munich là những "cỗ máy" siêu tấn công

HLV Kompany có nhiều điều phải suy ngẫm khi theo dõi trận đấu từ khán đài sân Công viên các Hoàng tử do bởi bị cấm chỉ đạo. Ông chứng kiến Bayern lần đầu tiên sau 31 năm để thủng lưới 5 bàn trong một trận Cúp C1 và lịch sử cũng không ủng hộ đội chủ nhà trước trận lượt về.

Cụ thể, trong 10 lần trước đó Bayern Munich thua ở các trận lượt đi thuộc bán kết cúp châu Âu, họ bị loại tới 9 lần. Lần duy nhất "Hùm xám" xứ Bavaria lội ngược dòng thành công là trước CSKA Sofia ở Cúp C1 mùa 1981/82.

Trong khi đó, chiến thắng ở lượt đi thường là điềm lành với PSG. Đội bóng thủ đô nước Pháp đã đi tiếp trong 36/43 cặp đấu ở vòng knock-out Cúp C1. Chưa hết, thành tích sân khách của PSG rất ấn tượng khi họ toàn thắng 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời giữ sạch lưới ở 5 trận gần đây.

Tuy nhiên, việc PSG giữ sạch lưới trước Bayern tại Allianz Arena sẽ là bất ngờ cực lớn. Lý do bởi “Hùm xám” xứ Bavaria đã thắng 5/6 lần gần nhất tiếp đón đại diện đến từ nước Pháp, ghi tổng cộng 15 bàn.

Lực lượng không ủng hộ PSG

Về lực lượng, Bayern Munich không có thêm ca chấn thương mới. HLV Kompany hy vọng tài năng trẻ Lennart Karl kịp bình phục chấn thương đùi để góp mặt. Serge Gnabry và Raphael Guerreiro đều vắng mặt dài hạn, nhưng không ảnh hưởng lớn tới kế hoạch đội hình chính, khi Bayern sẽ tung ra đội hình mạnh nhất.

Những cái tên như Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Diaz và Harry Kane sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi ngồi dự bị ở trận gặp Heidenheim. Đáng chú ý, Kane đang hướng tới trận thứ bảy liên tiếp ghi bàn tại Cúp C1, sau khi trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên lập công ở 6 trận liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, PSG chịu tổn thất lớn khi hậu vệ cánh Achraf Hakimi dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ vài tuần. Trong bối cảnh đó, Warren Zaire-Emery có thể lùi về hàng thủ, tạo điều kiện để Fabian Ruiz sát cánh cùng Vitinha và Joao Neves ở tuyến giữa quen thuộc trong hành trình vô địch Cúp C1 mùa trước.

PSG phải rất cẩn trọng khi vắng Hakimi

Chờ loạt luân lưu cân não xuất hiện

Mọi dữ kiện đều cho thấy đây là trận cầu nhiều bàn thắng nữa giữa 2 đội bóng mạnh bậc nhất châu Âu hiện nay. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Hakimi, người được xem là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả hàng công lẫn hàng thủ của PSG.

Bayern Munich đã ghi ít nhất 4 bàn trong 5/7 trận sân nhà gần nhất. Nhiều khả năng thầy trò Kompany sẽ tiếp tục tạo nên màn trình diễn bùng nổ, nhưng việc đánh bại PSG trong thời gian thi đấu chính thức để giành vé vào chung kết Cúp C1 không hề là nhiệm vụ đơn giản. Có lẽ họ phải nhờ đến loạt luân lưu cân não để "người nhện" Neuer trổ tài. Kịch bản này được mọi cổ động viên trung lập mong chờ.