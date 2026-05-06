HLV Nam Định tuyên bố chơi tấn công thắng đội Malaysia

HLV Vũ Hồng Việt cùng các cầu thủ Thép Xanh Nam Định rất tự tin trong chuyến làm khách trước Selangor (Malaysia), bán kết lượt đi Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26.

"Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu với Selangor. Thép Xanh Nam Định đang trong trạng thái tinh thần thoải mái và sẵn sàng nhất. Tôi rất vui khi quay trở lại dẫn dắt đội. Các cầu thủ quen thuộc với triết lý của tôi. Quãng thời gian đầu khi làm việc lại với đội, tôi thấy các cầu thủ có đôi chút thiếu tự tin. Do đó, mục tiêu đầu tiên của tôi là đem lại sự tự tin thi đấu cho toàn đội.

Chúng tôi hiểu được đối thủ của mình là ai. Qua những phân tích về họ tại vòng bảng Cúp CLB Đông Nam Á và tại giải Malaysia, tôi thấy Selangor có nhiều cầu thủ đáng chú ý ở vị trí chạy cánh hay tiền đạo", HLV Vũ Hồng Việt phát biểu trước trận đấu.

HLV Vũ Hồng Việt rất tự tin. Ảnh: T.L

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng HLV Vũ Hồng Việt khẳng định Thép Xanh sẵn sàng chơi tấn công giành chiến thắng, ông nói: "Triết lý bóng đá của tôi là tấn công. Do đó tôi không ngần ngại thực hiện điều đó trong trận đấu với Selangor. Cả 2 đội đều cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt". 

Bên kia chiến tuyến, HLV Kim Pan Gon của Selangor cho biết: “Đây là trận đấu rất quan trọng. Selangor được chơi trên sân nhà nên có nhiều lợi thế. Nhưng quan trọng, chúng tôi phải biến lợi thế đó thành hiện thực. Trong khu vực này, người ta thường nói Thái Lan và Việt Nam mạnh hơn Malaysia. Nhưng ngày mai chúng tôi muốn chứng minh rằng Malaysia có thể cạnh tranh, đủ mạnh để đánh bại các đội tuyển Việt Nam hoặc Thái Lan. Chúng tôi không muốn đến Việt Nam với kết quả bất lợi. Để không tự đưa mình vào thế khó trong trận lượt về với Thép Xanh Nam Định thì Selangor buộc phải thắng".

Trận bán kết lượt đi Thép Xanh Nam Định vs Selangor diễn ra vào lúc 20h ngày 6/5.

Video bóng đá Nam Định – Công an TP HCM: Trừng phạt sai lầm (V-League)

Nam Định nhận được thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi.

Theo Đại Nam

Nguồn: [Link nguồn]

-05/05/2026 18:02 PM (GMT+7)
