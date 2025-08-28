Hấp dẫn tennis US Open: Casper Ruud "ngã ngựa", đối thủ của Djokovic lộ diện

Norrie "khổ chiến" 3 loạt tie-break, hẹn đấu Djokovic

Chạm trán tay. vợt người Argentina Francisco Comesana ở vòng 2 đơn nam US Open, Cameron Norrie phải thi đấu 4 set để phân định thắng thua, trong đó có 3 loạt tie-break. Kết quả, Norrie thắng 2 loạt tie-break ở set 1 (7-5), set 4 (7-4) và thắng 6-3 ở set 2, còn Comesana chỉ gỡ lại 1 set danh dự (set 3: thắng tie-break với tỷ số 7-0).

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về đại diện Vương quốc Anh. Tiến vào vòng 3, Norrie sẽ chạm trán hạt giống số 7 Novak Djokovic.

Casper Ruud, Joao Fonseca dừng bước

Chạm trán đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Raphael Collignon (hạng 85 thế giới), hạt giống số 12 Casper Ruud đã gây thất vọng tràn trề khi thua 4-6 ở set 1. Bước sang set 2 và set 3, anh mới thực sự bừng tỉnh để giành chiến thắng với cùng tỷ số 6-3.

Casper Ruud dừng bước sớm

Tuy nhiên, Collignon không vì thế mà nao núng. Set 4, tay vợt người Bỉ tiếp tục khiến Ruud gặp khó khăn vì lối chơi bền bỉ, qua đó thắng lại 6-4. Tinh thần hưng phấn được Collignon duy trì sang set 5 quyết định. Kết quả, anh đoạt 2 break-point (Ruud giành 1 break-point) qua đó khép lại set đấu với tỷ số 7-5. Chung cuộc, Collignon giành chiến thắng 3-2 sau 3 giờ 34 phút để ghi danh vào vòng 3 US Open.

Cũng ở vòng 2 đơn nam, sao trẻ Joao Fonseca không thể tạo bất ngờ trước hạt giống số 21 Tomas Machac và chấp nhận thất bại 6(3)-7, 2-6, 3-6.

Hạt giống "ngã ngựa" sau 5 set

Bất ngờ liên tiếp xuất hiện ngay vòng 2 đơn nam. Đối đầu tay vợt hạng 72 thế giới Arthur Rinderknech, hạt giống số 18 Alejandro Davidovich Fokina gục ngã sau 5 set với tỷ số 4-6, 6-3, 6-2, 2-6, 3-6. Chung cảnh ngộ là hạt giống số 16 Jakub Mensik khi anh gác vợt trước Ugo Blanchet với các tỷ số 7-6(2), 6(5)-7, 6-3, 4-6, 6(7)-7(10).