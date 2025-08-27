Nóng rực tennis US Open: Swiatek thắng áp đảo, Cilic sớm dừng bước

🔥Swiatek thắng áp đảo

Tay vợt số 2 thế giới Iga Swiatek đã mở màn hành trình chinh phục danh hiệu US Open lần thứ hai bằng chiến thắng áp đảo trước Emiliana Arango (Colombia). Hạt giống số 2 người Ba Lan đã thắng nhanh với tỷ số cách biệt 6-1, 6-2.

Swiatek tung ra tới 26 cú winner, vượt trội so với chỉ 5 của đối thủ hạng 84 thế giới, đồng thời thắng 76% điểm giao bóng và không phải đối mặt với bất kỳ break point nào.

Đối thủ tiếp theo của Swiatek tại vòng 2 sẽ là Suzan Lamens (Hà Lan), tay vợt đang đứng hạng 66 thế giới.

🥊Cilic sớm dừng bước

Nhà vô địch US Open 2014 Marin Cilic đã không thể gây ra bất ngờ trước hạt giống số 23 Alexander Bublik. Tay vợt kỳ cựu người Croatia phải gác vợt sau 3 set với tỷ số 4-6, 1-6, 4-6. Đối thủ của Bublik ở vòng 2 sẽ là Lorenzo Sonego hoặc Tristan Schoolkate.