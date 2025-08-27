Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

lorenzo-vs-giovanni
US Open
Lorenzo Musetti 3
Giovanni Mpetshi Perricard 1
emiliana-vs-iga
US Open
Emiliana Arango 0
Iga Swiatek 2
jannik-vs-vit
US Open
Jannik Sinner 3
Vit Kopriva 0
stefanos-vs-alexandre
US Open
Stefanos Tsitsipas -
Alexandre Muller -
gael-vs-roman
US Open
Gael Monfils -
Roman Safiullin -
alexander-vs-alejandro
US Open
Alexander Zverev -
Alejandro Tabilo -
elmer-vs-tommy
US Open
Elmer Moller -
Tommy Paul -

Nóng rực tennis US Open: Swiatek thắng áp đảo, Cilic sớm dừng bước

Sự kiện: US Open 2025 Stefanos Tsitsipas Gael Monfils

(Tin thể thao, tin tennis) Tay vợt số 2 thế giới Iga Swiatek đã mở màn hành trình chinh phục danh hiệu US Open lần thứ hai bằng chiến thắng áp đảo.

  

🔥Swiatek thắng áp đảo

Tay vợt số 2 thế giới Iga Swiatek đã mở màn hành trình chinh phục danh hiệu US Open lần thứ hai bằng chiến thắng áp đảo trước Emiliana Arango (Colombia). Hạt giống số 2 người Ba Lan đã thắng nhanh với tỷ số cách biệt 6-1, 6-2.

Swiatek khởi động chiến dịch US Open bằng chiến thắng dễ dàng

Swiatek khởi động chiến dịch US Open bằng chiến thắng dễ dàng

Swiatek tung ra tới 26 cú winner, vượt trội so với chỉ 5 của đối thủ hạng 84 thế giới, đồng thời thắng 76% điểm giao bóng và không phải đối mặt với bất kỳ break point nào.

Đối thủ tiếp theo của Swiatek tại vòng 2 sẽ là Suzan Lamens (Hà Lan), tay vợt đang đứng hạng 66 thế giới.

🥊Cilic sớm dừng bước

Nhà vô địch US Open 2014 Marin Cilic đã không thể gây ra bất ngờ trước hạt giống số 23 Alexander Bublik. Tay vợt kỳ cựu người Croatia phải gác vợt sau 3 set với tỷ số 4-6, 1-6, 4-6. Đối thủ của Bublik ở vòng 2 sẽ là Lorenzo Sonego hoặc Tristan Schoolkate.

-27/08/2025 01:11 AM (GMT+7)
