Video tennis Sinner - Kopriva: "Tốc hành" 98 phút (US Open)

Tại sân Arthur Ashe, Sinner mở màn chiến dịch bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng dễ dàng 6-1, 6-1, 6-2 trước Vit Kopriva (CH Czech). Sinner từng phải bỏ dở trận chung kết Cincinnati Open tuần trước vì bệnh, và khẳng định chưa đạt thể trạng tốt nhất. Thế nhưng, nếu đây chỉ mới là “90% phong độ”, điều đó càng chứng minh đẳng cấp vượt trội của tay vợt số 1 thế giới.

Sinner thắng nhanh, khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương US Open

Dù vẫn còn cái bóng từ vụ dương tính với chất cấm và án treo vợt 3 tháng hồi đầu năm, màn trình diễn của Sinner tiếp tục khiến người hâm mộ phải trầm trồ. Trước đối thủ hạng 89 thế giới, tay vợt người Italia nhanh chóng dẫn 4-0 ngay set đầu, khiến phần đông khán giả đến muộn chỉ kịp chứng kiến thế trận “một chiều”.

Cú trái tay sắc lẹm của Sinner nhiều lần khiến Kopriva đứng chôn chân, trong khi điểm trừ hiếm hoi nằm ở tỷ lệ giao bóng một chỉ đạt 59%. Kopriva cũng để lại đôi chút dấu ấn khi cứu 4 set point bằng cú bỏ nhỏ tuyệt đẹp, nhưng đó gần như là tất cả trước khi gục ngã chỉ sau 98 phút thi đấu

Với 4 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp, Sinner hiểu những thử thách khó khăn thực sự vẫn còn ở phía trước. Tuy nhiên, khi áp lực từ những nghi ngờ đã lùi dần vào dĩ vãng, rất ít người dám đặt cược rằng tay vợt số 1 thế giới sẽ gục ngã trong 12 ngày tới tại New York.

Thống kê trận đấu