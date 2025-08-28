Video tennis Djokovic - Svajda: Ngỡ ngàng tie-break, trút giận 6-1 set cuối (US Open)

Với lợi thế sức trẻ, Zachary Svajda nhập cuộc cực kì hưng phấn khi chạm trán Novak Djokovic. Set 1, Nole gặp khó khăn trong việc bẻ game giao bóng của đối thủ, thậm chí phải cứu 2 break-point ở game 6, đồng thời bị kéo vào loạt tie-break cân não. Trong màn "đấu súng" này, Svajda tiếp tục gây bất ngờ với chiến thắng 7-5.

Djokovic ngược dòng đánh bại Svajda

"Gáo nước lạnh" set 1 giúp Djokovic bừng tỉnh. Bước sang set 2, tay vợt người Serbia không còn mắc bất kì sai lầm nào. Anh đoạt break-point ở game 6, từ đó hướng tới chiến thắng 6-3.

Kịch tính xuất hiện trong set 3. Tưởng chừng Svajda tiếp tục gây sốc khi đoạt break-point trong game 4. Tuy nhiên bằng bản lĩnh vượt trội, Djokovic lập tức đòi lại break. Không chỉ vậy, anh còn 2 lần bẻ game cầm giao bóng của đối thủ và thắng ngược 6-3.

Set 4, Svajda hoàn toàn sa sút về tinh thần lẫn thể chất. Để rồi, anh bất lực nhìn Djokovic đoạt 2 break-point trước khi thắng áp đảo 6-1.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về Djokovic (tỷ số các set: 6-7, 6-3, 6-3, 6-1). Tiến vào vòng 3 US Open, hạt giống số 7 sẽ chạm trán người thắng trong cặp đấu Cameron Norrie - Francisco Comesana.