Gotterup từng đánh bại McIlroy, đăng quang sự kiện mở màn mùa giải PGA Tour 2026

Vòng chung kết hoàn hảo

Bước vào vòng chung kết, Gotterup kém vị trí đỉnh bảng (2) gậy. Tuy nhiên, anh có sự khởi đầu không thể tốt hơn, sau khi giữ điểm (par) hố đấu đầu tiên, anh ghi liền 2 birdie liên tiếp tại hố đấu số 2, hố đấu số 3.

Mặc dù, Gotterup mắc điểm bogey tại hố đấu số 4, nhưng anh chơi điềm tĩnh, cùng khả năng phát bóng quá hay trong 1 ngày mà các đối thủ tự đánh hỏng. Anh bổ sung 5 điểm birdie nữa để kết thúc 4 ngày thi đấu với thành tích (-16), hơn vị trí thứ hai (2) gậy để lần đầu đăng quang tại Sony Open.

Gotterup đăng quang thuyết phục

Các chỉ số nói nên sự hoàn hảo của Gotterup

Gotterup đã có giải đấu hoàn hảo trong sự kiện mở màn cho mùa giải 2026 trên PGA Tour. Anh vượt trội các siêu sao khi dẫn đầu toàn bộ tuần đấu về chỉ số phát bóng, đánh trúng fairway 100%.

Anh đứng thứ 2 về khả năng putting, trong đó, điểm số birdie tại hố đấu 12 có cự ly lên đến 21 feet. Hố đấu 13, anh tiếp tục ghi điểm birdie với cự ly put lên đến 26 feet, và Gotterup có thêm 1 birdie tại hố đấu số 17 khi cự ly put ghi điểm là 15 feet.

“Tuần này tôi có trạng thái tinh thần rất tốt. Tôi kiểm soát được tâm trí cùng các cú đánh của bản thân, đã chơi tốt khi phát bóng rất ổn và ghi điểm ở những thời khắc quan trọng”, Gotterup chia sẻ trong niềm vui nâng cup.

Bay vào Top 20 thế giới trên bạng xếp hạng golf thế giới

Ngoài việc bỏ túi danh hiệu đầu tiên trong năm 2026, chiến thắng này mang về cho Gotterup 1,638 triệu USD tiền thưởng (khoảng 42 tỷ đồng) và đưa anh nhảy vọt vào top 20 thế giới trên bảng xếp hạng golf thế giới (OWGR) sẽ được công bố vào đầu tuần sau.

Với chiến thắng tại Sony Open, Gotterup đã có được 3 chiến thắng trên PGA Tour, và anh đạt tỷ lệ khá cao khi đây mới là sự kiện thứ 69 thi đấu tại đấu trường này. Anh là 1 trong 6 golfer duy nhất có từ 3 danh hiệu trở lên kể từ đầu năm 2024. Ngoài ra, Gotterup cũng giành tư cách thành viên thi đấu trên PGA Tour tới hết năm 2028.

Một sự khởi đầu không thể tốt hơn cho golfer 26 tuổi người Mỹ Gotterup. Đồng thời báo hiệu một mùa giải PGA Tour sôi động, kịch tích, nơi sẽ không có chỗ cho sai lầm, chỉ những golfer nào kiên định cùng sự lỳ lợm mới có thể chạm đến vinh quang.