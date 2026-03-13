Nếu như có, "cánh chim lạc đàn" ấy cũng thường trở thành "miếng mồi ngon". Ví dụ như ở mùa giải 2021/22, RB Salzburg (Áo) lọt tới vòng 1/8 nhưng bị Bayern Munich vùi dập không thương tiếc với tỉ số 8-2. Ở mùa 2022/23, Club Brugge của Bỉ cũng tới được vòng 16 đội mạnh nhất và nhận kết quả thảm bại 1-7 trước Benfica. Mùa 2023/24, Copenhagen của Đan Mạch rơi cảnh tương tự với thất bại 2-6 trước Man City.

Mùa trước với thể thức mới, nhiều đội bóng nằm ngoài 6 giải VĐQG hàng đầu châu Âu xuất hiện ở vòng 1/8 nhưng kết quả không có gì khác biệt. Arsenal thắng 9-3 sau 2 lượt trận trước PSV (Hà Lan), Club Brugge rời giải sau khi thua 1-6 trước Aston Villa. Feyenoord (Hà Lan) thua nhẹ nhàng nhất nhưng cũng phải 4 lần vào lưới nhặt bóng trước Inter Milan.

Để lý giải cho câu chuyện này, người ta chỉ ra rằng càng tiến sâu tại Champions League, các đội càng nhận được nhiều tiền thưởng. Chính số tiền thưởng ấy giúp họ có thêm ngân sách cho công tác chuyển nhượng, qua đó đội hình càng trở nên mạnh. Từ đó, khoảng cách "giàu" và "nghèo" giữa các CLB tại châu Âu ngày càng bị nới rộng. Bởi vậy, câu chuyện cổ tích của Porto năm nào ngày càng khó xuất hiện.