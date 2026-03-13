Lưu bài viết thành công
Giữa cuộc chiến kim tiền của những đại gia như Real Madrid, Man City, PSG hay Chelsea, UEFA Champions League năm nay đang chứng kiến một hiện tượng mang tên Bodo/Glimt. Đội bóng nhỏ bé tới từ phương Bắc xa xôi mang tới nét chấm phá lạ thường với triết lý bóng đá đơn giản nhưng hiệu quả.
EFA Champions League là hạng đấu cao nhất của các CLB tại châu Âu và giải đấu càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Điều này cũng là dễ hiểu bởi tất cả các đội bóng hàng đầu châu Âu đều góp mặt và chiến đấu hết mình cho một suất đi tiếp. Đó là lý do hiếm có chú "ngựa ô" nào không thuộc 6 nền bóng đá hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Bồ Đào Nha) xuất hiện trong những vòng đấu loại trực tiếp.
Nếu như có, "cánh chim lạc đàn" ấy cũng thường trở thành "miếng mồi ngon". Ví dụ như ở mùa giải 2021/22, RB Salzburg (Áo) lọt tới vòng 1/8 nhưng bị Bayern Munich vùi dập không thương tiếc với tỉ số 8-2. Ở mùa 2022/23, Club Brugge của Bỉ cũng tới được vòng 16 đội mạnh nhất và nhận kết quả thảm bại 1-7 trước Benfica. Mùa 2023/24, Copenhagen của Đan Mạch rơi cảnh tương tự với thất bại 2-6 trước Man City.
Mùa trước với thể thức mới, nhiều đội bóng nằm ngoài 6 giải VĐQG hàng đầu châu Âu xuất hiện ở vòng 1/8 nhưng kết quả không có gì khác biệt. Arsenal thắng 9-3 sau 2 lượt trận trước PSV (Hà Lan), Club Brugge rời giải sau khi thua 1-6 trước Aston Villa. Feyenoord (Hà Lan) thua nhẹ nhàng nhất nhưng cũng phải 4 lần vào lưới nhặt bóng trước Inter Milan.
Để lý giải cho câu chuyện này, người ta chỉ ra rằng càng tiến sâu tại Champions League, các đội càng nhận được nhiều tiền thưởng. Chính số tiền thưởng ấy giúp họ có thêm ngân sách cho công tác chuyển nhượng, qua đó đội hình càng trở nên mạnh. Từ đó, khoảng cách "giàu" và "nghèo" giữa các CLB tại châu Âu ngày càng bị nới rộng. Bởi vậy, câu chuyện cổ tích của Porto năm nào ngày càng khó xuất hiện.
Thế nhưng, mùa giải này đang xuất hiện một ngoại lệ. Đó là Bodo/Glimt, đội bóng nhỏ bé tới từ Na Uy đang khiến cả châu Âu phải rung chuyển. Giữa cuộc chiến kim tiền cực ác liệt, một chú "ngựa ô Bắc Âu" tạo nên nét chấm phá lạ thường cho hạng đấu cao nhất dành cho các CLB tại châu Âu.
Họ thắng 3-1 trước Man City và 2-1 trước Atletico Madrid để mở ra cơ hội tranh vé playoff vòng 1/8. Sau đó, đại diện tới từ Na Uy thắng luôn Inter Milan, á quân mùa trước, trong cả 2 lượt trận để giành quyền vào vòng 16 đội mạnh nhất Cúp C1 năm nay. Trận lượt đi ở vòng 1/8, họ tiếp tục đả bại Sporting Lisbon với tỉ số 3-0 qua đó sáng cửa góp mặt ở vòng tứ kết.
Nếu như một hoặc hai trận thắng có thể là may mắn, nhưng nhìn vào chặng đường đã qua của Bodo/Glimt, đội bóng này xứng đáng nhận được sự công nhận tới từ tất cả giới mộ điệu. Vậy Bodo/Glimt có gì đặc biệt?
ể nói về Bodo/Glimt, đầu tiên cần nói về cái tên của đội bóng này. Bodo là thành phố nơi đội bóng này đóng quân còn Glimt trong tiếng Na Uy nghĩa là tia sét, biệt danh của đội bóng khi thành lập.
Thành phố Bodo nằm trong Vòng Bắc cực (kéo từ vĩ tuyến 66,56083 độ đến đỉnh Bắc cực) và đây chính là thành phố xa nhất về phía Bắc từng tổ chức một trận đấu tại UEFA Champions League.
Giải vô địch quốc gia của Na Uy khác hẳn so với phần còn lại của châu Âu khi họ thường bắt đầu vào cuối tháng ba và kết thúc vào tháng 11 hàng năm do điều kiện thời tiết và khí hậu đặc thù. Tức là chuỗi trận hòa Dortmund, thắng Man City, Atletico Madrid, Inter Milan và mới nhất là Sporting Lisbon của Bodo/Glimt trong khoảng thời nghỉ đông của giải VĐQG.
Đó là thuận lợi không hề nhỏ cho đại diện tới từ Na Uy bởi họ thường có 1 tuần để chuẩn bị trong khi đa phần đối thủ chỉ có một nửa thời gian. Không những vậy, Bodo/Glimt còn có lợi thế đặc biệt lớn khi chơi ở sân nhà. Họ đã quen với sự giá lạnh tại đây, còn những đối thủ tới từ những nơi đầy nắng như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha quả thật hơi khó thích nghi.
Khí hậu khắc nghiệt nên Bodo/Glimt không thể nuôi cỏ tự nhiên và phải chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo. Đây lại là một lợi thế lớn khác bởi đa phần đối thủ đều không quen mặt sân này. Đại diện tới từ Na Uy đã tận dụng rất tốt những lợi thế ấy để có thể tiến sâu tại Champions League năm nay.
ột điểm đáng chú ý là Bodo/Glimt chẳng phải là đại gia ngay cả ở Na Uy. Đội bóng này được thành lập vào năm 1916 nhưng phải đợi hơn 100 năm mới có lần đầu tiên vô địch quốc gia vào năm 2020. Kể từ đó đến nay, họ có thêm 3 chức vô địch (2021, 2023, 2024) và 2 lần á quân (2022, 2025).
Đội bóng này cũng từng trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn khi liên tục lên xuống giữa giải VĐQG và hạng Hai của Na Uy trong giai đoạn đầu những năm 2000. Nguyên nhân chủ yếu tới từ việc ngân sách eo hẹp của đội bóng.
Sân vận động Aspmyra của họ chỉ có 8.000 chỗ ngồi. Để phù hợp với tiêu chuẩn của UEFA, họ phải xây dựng sân vận động mới có tên Arctic Arena nhưng cũng chỉ có 10.000 chỗ ngồi.
Cho đến tận bây giờ, Bodo/Glimt chưa từng được đại gia nào vung tiền để "hóa rồng" chỉ sau một đêm. Đội bóng từng có lúc đứng bên bờ vực phá sản nhưng chính những người dân ở thị trấn Bodo với khoảng hơn 50.000 dân đã quyên góp tiền để đội bóng có thể hoạt động tiếp.
Đối với người dân Bodo, Bodo/Glimt chính là "con cưng" của họ.
âu chuyện của Bodo/Glimt sẽ khó lòng lan tỏa nếu như chỉ dừng lại ở đó. Họ tự tạo ra bước ngoặt định mệnh cho chính mình vào năm 2017 khi đội bóng lại rớt xuống hạng hai. Đó là bổ nhiệm Bjørn Mannsverk, một cựu phi công chiến đấu với 20 năm kinh nghiệm lái máy bay với vai trò chuyên gia tâm lý của đội bóng.
Mannsverk từng phát triển các kỹ thuật tinh thần cho phi đội của mình trước những nhiệm vụ ném bom ở Libya. Ông mang tới Bodø/Glimt một triết lý và văn hóa mới: các cầu thủ cởi mở chia sẻ cảm xúc, thay đổi thái độ và thói quen chuẩn bị, dinh dưỡng, đồng thời xóa bỏ định kiến xung quanh việc rèn luyện tâm lý.
Các cầu thủ cùng HLV Kjetil Knutsen, người gắn bó với CLB từ năm 2018 hoàn toàn tin tưởng phương pháp của Mannsverk. Ví dụ như luân phiên băng đội trưởng để chia sẻ trách nhiệm lãnh đạo, hay tụ tập thành vòng tròn sau khi thủng lưới để thảo luận và giữ sự đoàn kết và điều đó giúp đội bóng phát triển. Kể từ đó, thành công tới với đội bóng theo thời gian.
Để thấy được thành công của Mannsverk, hãy nhìn vào đội hình hiện tại của Bodo/Glimt. Tổng giá trị đội hình theo Transfermarkt định giá rơi vào khoảng 58 triệu euro, còn chưa bằng số tiền một ông lớn ở châu Âu chiêu mộ ngôi sao. Cầu thủ được định giá cao nhất là Kasper Høgh với 9,5 triệu euro.
Cầu thủ nổi tiếng nhất của đội là Jens Petter Hauge, cầu thủ từng không chứng minh được bản thân tại AC Milan. Trong lần tập trung ĐTQG gần nhất, Bodo/Glimt chỉ có 2 cầu thủ góp mặt trong đội hình của Na Uy.
ột con số khác khiến người ta giật mình là kinh phí hoạt động một năm của Bodo/Glimt chỉ là 4,2 triệu euro/năm cho khoảng hơn 40 người, đã bao gồm cả cầu thủ. Đó là lý do đội bóng này gần như không bao giờ mua ngôi sao mà chỉ đôn cầu thủ lên từ hệ thống đào tạo trẻ. Đa phần các cầu thủ Bodo/Glimt là người Na Uy hoặc Đan Mạch. Chỉ có Sunday là người Nigeria và thủ thành Haikin là người Nga.
Thực ra, Bodo/Glimt không phải là không kiếm ra tiền. Kể từ năm 2018 tới nay, khoản lợi nhuận ròng của họ lên tới hơn 40 triệu euro. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cùng với HLV Kjetil Knutsen thống nhất về việc giữ bản sắc và triết lý của đội bóng.
HLV Kjetil Knutsen đúng chất một “ông giáo làng” khi lên nắm quyền tại Bodo/Glimt nhờ việc HLV Aasmund Bjorkan đột ngột rời đi. Trước đó, Knutsen mới có kinh nghiệm dẫn dắt những đội bóng bán chuyên như Fyllingsdalen hay Åsane. May cho ông thầy là Bodo/Glimt cũng chỉ là CLB nhỏ nên ông không bị đặt nặng về mặt thành tích.
Thần tượng của Kjetil Knutsen là Marcelo Bielsa và ông đã áp dụng phương pháp của ông thầy người Argentina tại Bodo/Glimt. Ông yêu cầu rất cao với các cầu thủ, đặc biệt là vấn đề thể lực lẫn kỷ luật. Chính từ những bài tập khắc nghiệt ấy, Bodo/Glimt dần dần trở thành thế lực tại Na Uy và bây giờ là ở châu Âu.
Mặc dù quá nhỏ so với Man City hay Atletico Madrid, nhưng Bodo/Glimt chưa bao giờ nhượng bộ. Họ vào sân là mang tới phong cách tấn công rực lửa. Họ chơi chủ động, pressing tầm cao khiến cho đối thủ bối rối. Các đại gia ở châu Âu thường phải chinh chiến trên nhiều mặt trận nên thể lực bất đắc dĩ trở thành điểm yếu. Trong khi đó, Bodo/Glimt lại có thừa. Bởi vậy, họ có thể tạo nên những pha tấn công chớp nhoáng chẳng kém gì ai.
ới triết lý phát triển bóng đá bền vững, Bodo/Glimt đang từng bước một khẳng định tên tuổi trên bản đồ bóng đá châu Âu. Mùa 2021/22, họ trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên trong thế kỷ 21 lọt vào tứ kết của một giải đấu do UEFA tổ chức.
Mùa trước, họ trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên lọt tới bán kết Europa League và chỉ chịu thua Tottenham, đội sau đó lên ngôi vô địch. Còn năm nay, Bodo/Glimt có thể trở thành đội Na Uy đầu tiên trong thế kỷ 21 lọt vào tứ kết UEFA Champions League.
Nhiều người đang so sánh Bodo/Glimt với Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh năm nào, nhưng giám đốc điều hành Frode Thomassen không cho rằng như vậy.
"Leicester City hay bất kỳ đội bóng nào khác đều có nguồn đầu tư mạnh mẽ. Còn câu chuyện của chúng tôi rất khác. Chúng tôi là đội bóng làng với nguồn lực tới từ những CĐV trung thành. Đây là câu chuyện của tình yêu và niềm đam mê với trái bóng tròn của người dân Bodo. Chúng tôi giống như một gia đình, từ cầu thủ cho tới CĐV. Đó là sức mạnh của chúng tôi".
HÀNH TRÌNH CỦA BODO/GLIMT TẠI CÚP CHÂU ÂU
+ Mùa giải 2020/21:
Bodø trở lại đấu trường cấp câu lạc bộ châu Âu lần đầu tiên sau 16 mùa giải.
+ Mùa giải 2021/22:
Bodø đã lọt vào tứ kết UEFA Conference League, giành được những chiến thắng ấn tượng trước Roma, Celtic và AZ Alkmaar.
+ Mùa giải 2022/23:
Bodø tiếp tục gặt hái thành công, lọt vào vòng bảng Europa League.
+ Mùa giải 2023/24:
Bodø đã đánh bại Beşiktaş cả trên sân nhà và sân khách để tiến vào vòng play-off loại trực tiếp của Conference League, nơi họ bị Ajax đánh bại sát nút.
+ Mùa giải 2024/25:
Bodø đã vượt qua vòng bảng Europa League lần đầu tiên và đánh bại Twente, Olympiacos và Lazio ở vòng loại trực tiếp để tiến vào bán kết, nơi họ để thua đội vô địch là Tottenham Hotspur.
+ Mùa giải 2025/26
Hành trình chinh phục châu Âu mùa giải 2025/26 của Bodø/Glimt vẫn đang tiếp tục ở vòng 1/8 Champions League. Họ có lợi thế cực lớn để tiến vào vòng tứ kết sau khi thắng Sporting 3-0 ở lượt đi.
