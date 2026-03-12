Draper "bật tung" cảm xúc, nói lý do đánh bại Djokovic ở Indian Wells 2026

Một trận đấu kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, những loạt bóng bền nghẹt thở và màn rượt đuổi tỉ số kịch tính đã tạo nên một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất tại vòng 4 Indian Wells 2026. Trong đêm thi đấu đầy cảm xúc tại Indian Wells Tennis Garden (12/3), Jack Draper đã tạo nên cú sốc lớn khi quật ngã huyền thoại Novak Djokovic để giành vé vào tứ kết với chiến thắng 4-6, 6-4, 7-6(5).

Draper (bên phải) rất vui khi lần đầu tiên đánh bại được tượng đài Djokovic (bên trái)

Chiến thắng lớn trong trận “đấu trí” nghẹt thở

Bước vào vòng 4 của giải Masters 1000 danh giá ở Indian Wells, Draper phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên Djokovic, nhà vô địch 5 lần của giải.

Tay vợt người Anh khởi đầu không thuận lợi khi để thua set đầu 4-6. Tuy nhiên, bằng sự kiên nhẫn và khả năng điều chỉnh chiến thuật, Draper dần tìm được nhịp độ thi đấu, thắng lại 6-4 ở set hai trước khi khép lại trận đấu bằng loạt tie-break nghẹt thở ở set quyết định với tỉ số 7-6(5).

Trận đấu trở nên đặc biệt đáng nhớ với một pha bóng kéo dài tới 26 lần chạm vợt ở đầu set ba. Trong tình huống đó, Djokovic là người chiến thắng, nhưng chính chuỗi rally dài hơi này đã khiến khán giả trên khán đài đứng dậy vỗ tay và cũng báo hiệu một cuộc chiến thể lực khắc nghiệt cho cả hai.

Kịch tính lên cao khi Draper dẫn 5-4 ở set cuối và cầm giao bóng để kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, Djokovic đã thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch khi bẻ game sau khi dẫn 0/40, kéo trận đấu vào thế cân bằng.

Dù vậy, tay vợt 24 tuổi không sụp đổ. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, thi đấu chắc chắn trong loạt tie-break quyết định để khép lại chiến thắng lớn bậc nhất sự nghiệp.

Draper trải lòng sau trận thắng

Sau trận đấu, Draper không giấu nổi cảm xúc khi nói về chiến thắng trước thần tượng của mình.

“Tôi ra sân hôm nay với một điều duy nhất, quyết tâm và tìm cách giải quyết vấn đề trong từng thời điểm của trận đấu. Tôi tự hào vì đã có thể bình tĩnh trở lại sau những khoảnh khắc khó khăn", Draper chia sẻ.

Tay vợt người Anh cũng thừa nhận việc đánh bại Djokovic mang ý nghĩa rất đặc biệt: “Được đối đầu với Novak, người mà tôi luôn xem là tay vợt vĩ đại nhất là một cảm xúc rất lớn. Tôi đã xem anh ấy thi đấu từ khi còn nhỏ. Vì vậy chiến thắng này thực sự khiến tôi vô cùng tự hào”.

Chiến thắng tại Indian Wells càng trở nên đáng giá với Draper bởi anh mới chỉ thi đấu trở lại sau thời gian dài nghỉ vì chấn thương tay. Tay vợt người Anh từng phải kết thúc mùa giải 2025 sớm vì vấn đề ở cánh tay, sau một năm bùng nổ giúp anh vươn lên vị trí số 4 thế giới.

Sau khi trở lại thi đấu ở Davis Cup và giải đấu tại Dubai, Indian Wells là sân khấu lớn đầu tiên mà Draper thực sự tìm lại phong độ đỉnh cao.

“Được ra sân trở lại vài tuần qua đã là điều rất xúc động với tôi. Vì thế việc giành chiến thắng trước Novak khiến tôi càng trân trọng hơn", Draper nói thêm.

Sau chiến thắng ấn tượng trước Djokovic, Draper sẽ bước vào tứ kết gặp Daniil Medvedev, người từng hai lần vào chung kết Indian Wells. Đây cũng là đối thủ đã đánh bại Draper trong lần chạm trán duy nhất của họ trước đó tại Rome. Nhưng với phong độ và tinh thần hiện tại, tay vợt người Anh rõ ràng đang cho thấy anh đang trở lại… và sẵn sàng bảo vệ danh hiệu lớn nhất sự nghiệp của mình.

Djokovic lỡ cột mốc lịch sử

Thất bại này khiến Djokovic bỏ lỡ cơ hội gia nhập nhóm những tay vợt hiếm hoi có 10 lần vào tứ kết Indian Wells, cùng với hai huyền thoại Roger Federer và Rafael Nadal.

Dù vậy, tay vợt người Serbia vẫn có mùa giải khá ổn định với thành tích 7 thắng, 2 thua, trong đó có ngôi á quân tại Australian Open sau khi thất bại trước Carlos Alcaraz.



