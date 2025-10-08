Đua xe F1, thống kê Singapore GP: McLaren sánh ngang Red Bull, vô địch sớm trước 6 chặng

Vòng phân hạng: Russell giành pole đầu tiên tại Singapore với kỷ lục mới

George Russell giành pole thứ 7 trong sự nghiệp F1 với thành tích kỷ lục 1 phút 29,158 giây, cũng là pole đầu tiên của Mercedes tại Singapore kể từ Lewis Hamilton năm 2018. Tay đua người Anh từng giành chiến thắng từ pole duy nhất trước đó trong năm nay tại Canada. 10/15 chặng Singapore GP đều có tay đua xuất phát pole và giành chiến thắng chung cuộc.

Russell chiến thắng tại Singapore

Max Verstappen xuất phát hàng đầu lần thứ 4 tại Singapore – nhưng chưa từng giành pole tại đây. Tay đua Red Bull cũng đã vượt qua cả hai tay đua McLaren trong vòng phân hạng ba chặng gần nhất. Oscar Piastri (P3) có thành tích xuất phát cao nhất tại Singapore.

Kimi Antonelli (Mercedes) lần đầu tiên sự nghiệp nằm trong top 4 vòng phân hạng ở hai chặng liên tiếp. Lando Norris sẽ xuất phát thứ 5, và có chặng thứ hai liên tiếp không vào top 4. Lewis Hamilton (Ferrari) xuất phát P6 – lần đầu tiên nhà vô địch thế giới không vào top 5 tại Singapore. Đồng đội Charles Leclerc, xếp ngay sau, thua Hamilton lần thứ 5 mùa giải này.

Isack Hadjar (Racing Bulls) lọt vào Q3 lần thứ 11 trong mùa giải với vị trí thứ 8. Ollie Bearman (Haas) có kết quả phân hạng tốt nhất sự nghiệp F1 khi xếp thứ 9, đồng thời giúp Haas có tay đua trong top 10 tại Singapore bốn mùa liên tiếp. Fernando Alonso (Aston Martin) xếp hạng 10 – thứ hạng xuất phát thấp nhất tại Singapore kể từ năm 2018.

Verstappen tiếp tục lỡ hẹn với Singapore

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – P11 và chỉ cách Q3 đầu tiên năm nay 0,065 giây. Còn đồng đội Gabriel Bortoleto lần đầu tiên sau 8 chặng chậm hơn Hulkenberg. Lance Stroll (Aston Martin) bị loại ngay từ Q1 mùa thứ ba liên tiếp, xuất phát P15. Franco Colapinto (Alpine) xếp trên đồng đội Pierre Gasly chặng thứ ba liên tiếp. Đây là lần thứ 4 mùa này Alpine là đội chậm nhất ở Q1.

Cuộc đua chính: McLaren cân bằng kỷ lục vô địch sớm nhất với Red Bull

McLaren giành chức vô địch đội đua hai năm liên tiếp – lần đầu tiên kể từ giai đoạn huy hoàng 1988–1991. Top 4 tay đua trên BXH cá nhân đều về đích trong top 4, nhưng theo thứ tự ngược lại. Không có xe an toàn xuất hiện trong hai năm liên tiếp tại Singapore và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Singapore GP không có tay đua nào phải bỏ cuộc.

George Russell là tay đua thứ sáu chiến thắng tại Singapore trong sáu mùa gần nhất. Đây là lần thứ 11 trong 16 chặng Singapore GP, tay đua xuất phát đầu giành chiến thắng chung cuộc. Đây là chiến thắng thứ 5 trong sự nghiệp của Russell (thứ 2 trong năm 2025), podium thứ 8 mùa này, cân bằng kỷ lục cá nhân lập năm 2022 (podium đầu tiên tại Singapore).

Norris thu hẹp khoảng cách với Piastri xuống còn 22 điểm

Đây là chiến thắng đầu tiên của Mercedes tại Singapore kể từ 2018. “Mũi tên bạc” hiện đứng thứ hai trên BXH đội đua, sau McLaren – cũng dùng động cơ Mercedes. Chưa từng có hai đội dùng động cơ Mercedes cùng lúc chiếm hai vị trí đầu bảng xếp hạng.

Max Verstappen (Red Bull) về P2 (lần thứ 3 tại đây) khiến Marina Bay vẫn là đường đua duy nhất trong lịch thi đấu hiện tại anh chưa từng thắng. Lando Norris (McLaren) về P3, trở thành tay đua duy nhất đạt 4 vị trí về đích khác nhau – P1, P2, P3, P4 – trong bốn mùa Singapore gần nhất. Đây là chặng thứ ba liên tiếp Norris rút ngắn khoảng cách với Piastri (còn 22 điểm).

Piastri (P4) lần đầu tiên trong mùa giải không lên podium ở hai chặng liên tiếp. Theo sau, Kimi Antonelli (P5) có hai chặng liên tiếp vào top 5 lần đầu tiên trong sự nghiệp F1. Leclerc (P6) đã có chuỗi 5 chặng liên tiếp không có podium. Lewis Hamilton (P8) gặp sự cố phanh khi đang chạy P5 – và đã 18 chặng không lên podium cho Ferrari, lập kỷ lục đội đua.

Antonelli giúp Mercedes củng cố chắc chắn vị trí P2

Bearman (P9, Haas) có chặng ghi điểm thứ 5 trong mùa giải. Carlos Sainz (P10, Williams) ghi điểm từ vị trí xuất phát cuối cùng, và lần đầu tiên ghi điểm hai chặng liên tiếp kể từ Imola–Monaco đầu năm nay.

Những thống kê nổi bật phía sau 2 danh hiệu vô địch đội đua liên tiếp của McLaren

– 2 –

Danh hiệu mới nhất của McLaren đã giúp họ vươn lên vị trí thứ hai trên BXH các đội đua vô địch nhiều nhất mọi thời đại, vượt qua đối thủ Williams (9 danh hiệu).

Ferrari vẫn đang dẫn đầu với 16 danh hiệu.

– 6 –

McLaren đã “khóa sổ” chức vô địch khi vẫn còn 6 chặng đua và 3 chặng Sprint chưa diễn ra, qua đó cân bằng kỷ lục của Red Bull năm 2023 về chức vô địch sớm nhất trong lịch sử F1.

– 7 –

Chiếc MCL39 đã nâng cấp từ “người tiền nhiệm” vốn đã rất cạnh tranh, giúp Oscar Piastri và Lando Norris mang về 7 lần về 1-2 sau 18 chặng đua – thành tích cao nhất của McLaren kể từ mùa giải huyền thoại 1988.

Ferrari có thêm 1 chặng đua thất vọng

– 9 –

Hai tay đua của McLaren đã giành pole trong một nửa số chặng đua mùa này, trong đó Piastri đang nhỉnh hơn Norris với 5 lần so với 4.

– 10 –

Kể từ khi gia nhập F1 vào giữa thập niên 1960, McLaren đã giành tổng cộng 10 danh hiệu Đội đua.

Emerson Fittipaldi và Denny Hulme mang về danh hiệu đầu tiên vào năm 1974, sau đó là những cặp đôi huyền thoại như: Niki Lauda – Alain Prost, Prost – Ayrton Senna, Senna – Gerhard Berger, Mika Hakkinen – David Coulthard trong những năm 1980–1990.

Piastri và Norris đã viết nên chương mới cho lịch sử McLaren năm 2024 và củng cố vị thế bằng màn trình diễn ấn tượng trong năm 2025.

– 12 –

Tính đến nay, Piastri và Norris đã giành tổng cộng 12 chiến thắng trong mùa giải 2025 – Piastri thắng 7, Norris thắng 5.

Đây là số chiến thắng nhiều nhất của McLaren trong một mùa giải kể từ năm 1988, khi Senna và Prost thắng 15/16 chặng.

– 28 –

Một chỉ số mà Piastri và Norris “hòa nhau”: cả hai đều giành 14 lần lên podium tính đến hết Singapore – tổng cộng 28 lần cho đội đua.

– 34 –

McLaren lần đầu vô địch đội đua kể từ 1998 vào mùa trước, và bảo vệ thành công danh hiệu năm 2025, lần đầu tiên vô địch hai năm liên tiếp kể từ đầu thập niên 1990. Lúc đó là là kỷ nguyên vàng động cơ Honda với Senna và Prost vô địch năm 1989, tiếp theo là Senna và Berger trong các mùa 1990–1991.

– 650 –

Sự thống trị của McLaren mùa này thể hiện rõ khi họ rời Singapore với 650 điểm, gấp đôi tổng điểm của đội đứng thứ hai là Mercedes.

Chặng đua thứ 19 của mùa giải sẽ diễn ra tại Austin, Mỹ từ ngày 18 đến 20/10 tới.