Đua xe F1, Las Vegas GP: Verstappen giành chiến thắng áp đảo

Max Verstappen đạt cột mốc mới

Max Verstappen đạt cột mốc mới với chiến thắng thứ 125 trong sự nghiệp tại Las Vegas. Trong khi đó, Lando Norris và Oscar Piastri trắng tay sau khi bị xử thua do vi phạm quy định kĩ thuật.Trái ngược với phiên phân hạng đầy khó khăn, đường đua được trả lại về trạng thái khô ráo cho cuộc đua chính.

Vì vậy, những bộ lốp trơn trở lại, với lốp C4 là lựa chọn chung cho top 10. Ngoài ra, Antonelli là tay đua duy nhất xuất phát với bộ lốp Soft, Hülkenberg, Colapinto, Albon, Bortoleto, và Hamilton xuất phát với bộ lốp cứng nhất.

Piastri có va chạm với Lawson trong tình huống khởi đầu cuộc đua

Ngay khi có tín hiệu, Norris nhanh chóng phòng thủ trước Verstappen. Tuy nhiên, điều đó đã khiến tay đua McLaren mắc lỗi tại góc cua đầu tiên, và đánh mất lợi thế. Verstappen và Russell đều nắm lấy cơ hội, và vượt qua Norris. Hadjar, Lawson đều vượt qua Piastri sau những góc cua đầu tiên. Trong đó, Lawson đã có va chạm nhẹ với tay đua McLaren tại góc cua đầu tiên, nhưng không có án phạt nào cho tình huống đó.

Tiếng động lớn phát ra từ phía sau, với Bortoleto đầy tham vọng tại góc cua đầu tiên, nhưng lại không có khoảng trống, và đã đâm thẳng vào sườn xe của Stroll. Tay đua Aston Martin đã phải tìm lối thoát gần nhất để có thể rời khỏi cuộc đua an toàn. Vượt qua sự hỗn loạn, Hamilton đã vươn lên tới vị trí thứ 13 từ phía sau đoàn đua.

VSC được kích hoạt trong khoảng 2 vòng, để hỗ trợ nhân viên đường đua thu hồi mảnh vỡ từ vụ va chạm. Và ngay khi có tín hiệu xanh trở lại, Leclerc nhanh chóng vượt qua Bearman cho vị trí thứ 7. Ở phía trước, Russell có được lợi thế DRS, nhưng lại không tìm được sở hở nào từ chiếc Red Bull phía trước.

Hamilton thành công ghi điểm khi phải xuất phát từ cuối đoàn đua

Norris âm thầm theo dõi cuộc đấu với khoảng cách 2 giây ở phía sau. Trong khi cố gắng tìm khoảng trống từ Hadjar phía trước, Piastri lại mắc lỗi. Leclerc nhanh chóng nắm lấy cơ hội và vươn lên vị trí thứ 6. Trong khi đó, Albon có tình huống tấn công tại góc cua thứ 12, nhưng đã có va chạm với Hamilton.

Tay đua Williams phải trở về pit, sửa chữa thiệt hại, và nhận án phạt 5 giây sau đó. Antonelli cũng phải nhận án phạt khi ban trọng tài đã phát hiện rằng tay đua Mercedes xuất phát lỗi.

Vòng 16, VSC được kích hoạt trở lại, khi mà mảnh vỡ từ cánh gió của Albon nằm lại trên Vegas Strips. Antonelli vào pit, và chuyển sang bộ lốp C3. Lá cờ xanh được vẫy lên, Piastri vượt qua Hadjar trên đoạn thẳng chính cho vị trí thứ 6.Alonso vào pit từ top 10, báo hiệu nhóm dẫn đầu bắt đầu chuẩn bị cho lượt dừng đầu tiên.

Vòng 20, Russell chuyển sang bộ lốp C3, trở lại vị trí thứ 7. Lần lượt bộ đôi McLaren chuyển hướng vào pit, với Norris trở lại phía sau Russell, và Piastri tại vị trí thứ 10 trước Hadjar.

Antonelli thành công với chiến thuật táo bạo

Sainz vào pit để thoát khỏi áp lực từ Leclerc, nhưng đã gặp phải màn mai phục từ Piastri ngay khi trở lại đường đua. Tay đua Williams đã cầm cự, trước khi tuột lại phía sau tại góc cua thứ 5. Leclerc chen chân vào giữa sau khi tay đua Ferrari chuyển sang bộ lốp C3. Bộ 3 tạm giữ vị trí thứ 8-9-10.

Verstappen vào pit khi cuộc đua đi qua nửa chặng đường, và trở lại trước Russell, với lợi thế lốp lên tới hơn 7 vòng. Hülkenberg và Hamilton tiếp tục cạnh tranh cho vị trí thứ 10 sau khi cả hai chuyển sang bộ lốp C3. Tuy nhiên, tay đua Ferrari mắc lỗi tại góc cua thứ 14, tạo cơ hội cho Alonso và Bearman tấn công.

Vòng 34, trong khi Verstappen từng bước kéo giãn khoảng cách, Norris với DRS băng qua Russell trước khi cả hai tiến tới góc cua thứ 14.Norris gặp phải sự cố không lâu sau đó, McLaren nghi ngờ chiếc xe gặp sự cố với hệ thống nhiên liệu, và yêu cầu bảo toàn chiếc xe tới cuối cuộc đua.

Russell cũng đã “sử dụng” hết lốp, gặp khó khăn với độ bám, và không thể tận dụng từ “sự cố” của McLaren. Đoàn đua yên lặng nối đuôi nhau, và sự chú ý đổ dồn về phía cuộc đấu cho vị trí thứ 4. Piastri đuổi theo Antonelli, cùng với áp lực từ Leclerc phía sau với DRS.

Cả hai tay đua McLaren đều bị hủy kết quả sau cuộc đua

McLaren bị điều tra và nhận án phạt

Chung cuộc, Verstappen cán đích và giành chiến thắng tại Las Vegas GP 2025, với khoảng cách lên tới 20 giây so với Norris tại vị trí thứ 2. Russell cán đích thứ 3 với Antonelli thứ 4. Nhưng với án phạt, tay đua Mercedes nhận vị trí thứ 5 phía sau Piastri. Leclerc, Sainz, Hadjar, Hülkenberg, Hamilton là các tay đua còn lại trong top 10.

Sau chặng đua, trọng tài đã phát hiện bất thường khi kiểm tra chiếc xe của McLaren. Với kết quả sau cuộc điều tra, Norris và Piastri đều bị loại khỏi cuộc đua do vi phạm quy định về độ hao hụt của tấm ván dưới sàn xe. Nhờ vậy, Russell, Antonelli thăng hạng lên top 3, trong khi Ocon, Bearman lọt vào top 10.

Kết quả Las Vegas GP 2025

Tin trời giáng rơi xuống đầu của những tay đua McLaren. Verstappen đã san bằng tỉ số với Piastri, và cả hai tay đua hiện tại còn cách Norris 24 điểm ở phía trước. Sự cố phút chót này chắc chắn đã giúp tiếp lửa cho cuộc đua vô địch, với hai chặng đua còn lại, cùng với 1 chặng Sprint.

Đón xem Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2025 diễn ra từ ngày 28 tới ngày 30 tháng 11.