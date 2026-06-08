Đua xe F1, kết quả Monaco GP: Sự cố nghiêm trọng, Antonelli đi vào lịch sử

Chặng đua Monaco GP, diễn ra vào tối 7/6 (giờ Việt Nam) đã phải tạm dừng khẩn cấp sau khi mặt đường tại trường đua Monte Carlo bị bong tróc nghiêm trọng. Sự cố xảy ra ở vòng 68 - khi chặng đua còn 10 vòng nữa là kết thúc - buộc ban tổ chức phải tạm dừng cuộc đua để tiến hành kiểm tra, sửa chữa khẩn cấp.

Theo diễn biến được ghi nhận, mặt đường tại khu vực đường đua đường phố nổi tiếng của Monaco đã bị vỡ, tạo ra các "ổ gà". Khi sự cố xảy ra, cờ đỏ đã được phất lên, đồng thời tín hiệu dừng thi đấu xuất hiện trên màn hình và hệ thống hiển thị trên vô-lăng của các tay đua.

Monaco GP bị gián đoạn ở vòng đua 68 vì mặt đường gặp vấn đề

Một đoạn đường tại khúc cua Rascasse được dùng máy lu để gia cố và xử lý tạm thời. Trước đó, cả Lance Stroll (Aston Martin) và đương kim vô địch Charles Leclerc (Ferrari) đều đã gặp tai nạn và va chạm tại khu vực này. Sau khoảng 35 phút gián đoạn, cuộc đua mới trở lại.

Tại thời điểm dừng cuộc đua, Kimi Antonelli của Mercedes đang dẫn đầu đoàn đua. Trên thực tế, tay đua thuộc Mercedes dẫn đầu kể từ khi xuất phát và sau đó liên tục gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi, thậm chí có thời điểm bỏ xa gần 30 giây. Kết quả, anh hoàn thành chặng đua với vị trí số 1 cùng thành tích 2 giờ 23 phút 31,243 giây.

Ở tuổi 19, Antonelli trở thành tay đua về nhất Monte Carlo GP trẻ nhất lịch sử dù mới có lần thứ 2 thử sức tại chặng đua này. Đây là chiến thắng chặng thứ 5 liên tiếp trong mùa giải của tay đua người Italia, qua đó giúp anh tiếp tục nới rộng khoảng cách trong bảng xếp hạng so với đồng đội George Russell. Russell trải qua ngày thi đấu khó khăn khi kết thúc ở vị trí 13.

Kimi Antonelli trở thành tay đua trẻ nhất lịch sử về nhất Monaco GP

Lewis Hamilton (Ferrari) và Isack Hadjar (Red Bull) lần lượt về đích thứ 2 và thứ 3, nhưng không tạo ra sức ép đáng kể lên Antonelli. Max Verstappen, người xuất phát cùng hàng đầu với Antonelli, gặp sự cố kỹ thuật ngay khi đèn xuất phát tắt và buộc phải bỏ cuộc.

Ở nhóm còn lại, Lando Norris (McLaren) phải bỏ cuộc lần thứ 2 liên tiếp do sự cố kỹ thuật, trong khi đồng đội Oscar Piastri cán đích ở vị trí thứ 4.

Kết quả Monaco GP