Tỷ lệ Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Lionel Messi “đuổi kịp” Kylian Mbappe

Tỷ lệ Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Lionel Messi đang đứng thứ mấy?

Tỷ lệ Vua phá lưới World Cup 2026 liên tục có những thay đổi liên quan đến từng trận đấu và các màn thể hiện của nhiều siêu sao tấn công tại giải đấu này. Các gương mặt được chú ý nhiều nhất gồm Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Pháp), Erling Haaland (Na Uy) và Harry Kane (Anh).

Ngay từ vòng bảng, cả 4 chân sút thượng thặng này đều tỏa sáng, giúp đội tuyển của họ đạt được mục tiêu đi tiếp. Đến các vòng loại trực tiếp, cũng không ai tịt ngòi, khiến cuộc đua giành ngôi Vua phá lưới World Cup 2026 (hay còn gọi là Chiếc giày vàng World Cup 2026) trở nên cực kỳ kịch tính.

Messi đã ghi bàn trong cả 5 trận đấu anh ra sân tại World Cup 2026. Ảnh: AP

Tại vòng 1/8 World Cup 2026, Mbappe ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền, giúp Pháp đánh bại Paraguay 1-0. Haaland tỏa sáng rực rỡ, bằng cú đúp bàn thắng đầy giá trị, trực tiếp mang về chiến thắng 2-1 cho Na Uy trước Brazil. Kane để lại dấu ấn với cú đá phạt đền chính xác, góp công vào trận thắng 3-2 của Anh trước đồng chủ nhà Mexico.

Khi Mbappe, Haaland cùng có 7 bàn, Kane sở hữu 6 pha lập công, Messi với 7 bàn thắng sau 4 trận là siêu sao thi đấu cuối cùng tại vòng 1/8. Argentina nói chung và Messi nói riêng trải qua những thời khắc vô cùng khó khăn trước Ai Cập có thực lực và giàu quyết tâm. Messi thậm chí đá hỏng phạt đền, sút phạt trực tiếp dội cột dọc trong hiệp 1 khiến Argentina gặp áp lực lớn.

Vào thời điểm Argentina bị dẫn 0-2 trong hiệp 2, nguy cơ Albiceleste trở thành cựu vô địch và Messi không còn cơ hội chứng tỏ tài năng ở World Cup 2026 đã trở nên hiện hữu. Nhưng vào thời điểm nguy nan nhất, Messi đã bùng nổ với 1 pha kiến tạo rồi sau đó trực tiếp ghi 1 bàn thắng để giúp Argentina ngược dòng thành công, thắng Ai Cập 3-2 đầy kịch tính.

Mbappe đang cùng có tỷ lệ cao nhất về khả năng đoạt danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 với Messi. Ảnh: AP

Hiện tại, Messi đã có 8 bàn thắng tại World Cup 2026, dẫn đầu danh sách làm bàn. Ngay lập tức, tỷ lệ Vua phá lưới World Cup 2026 xuất hiện sự thay đổi mang tính thừa nhận về kỹ năng săn bàn dành cho Messi. Tỷ lệ đoạt được giải thưởng cá nhân này với Messi là 6/4 (đặt 4 ăn 6), giúp anh cùng đứng ở vị trí số 1 với Mbappe.

Xếp thứ ba là Haaland với tỷ lệ 7/1. Kane đứng thứ tư với tỷ lệ 8/1.

Với các vị trí tiếp theo, tỷ lệ được các nhà cái quốc tế uy tín đưa ra cho thấy khả năng thành công của họ không có. Người đứng thứ năm là Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha) có tỷ lệ 60/1. Sau đó lần lượt là Ousmane Dembele (Pháp, 66/1), Jude Bellingham (Anh, 100/1), Ismael Saibari (Morocco, 250/1)… Các thống kê về tỷ lệ này cho thấy, danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 nhiều khả năng chỉ là cuộc đua của “bộ tứ siêu đẳng” Messi, Mbappe, Haaland và Kane.