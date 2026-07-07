Tennis đỉnh cao Wimbledon: Djokovic đấu số 4 thế giới, Sinner gặp "kẻ hung hăng"

Trận đấu giữa Sinner và Struff sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Video trận thắng của Djokovic ở vòng 4 Wimbledon

Felix Auger-Aliassime - Novak Djokovic: Khoảng 22h, 7/7 (tứ kết đơn nam Wimbledon)

Djokovic tiếp tục chứng minh vì sao anh vẫn là thế lực đặc biệt tại Wimbledon dù đã bước sang tuổi 39. Chiến thắng trước Roman Safiullin ở vòng 4 giúp tay vợt Serbia cán mốc 106 trận thắng đơn nam tại All England Club, vượt qua Roger Federer để trở thành người sở hữu nhiều chiến thắng nhất Kỷ nguyên Mở ở giải đấu này.

Muốn thắng, Djokovic (bên phải) phải "giải mã" khả năng giao bóng của đối thủ

Djokovic chưa hoàn toàn áp đảo như những mùa giải đỉnh cao trước đây, nhưng bản lĩnh ở các thời điểm quyết định vẫn là khác biệt lớn nhất. Anh đã thắng cả hai loạt tie-break tại Wimbledon năm nay, đồng thời duy trì khả năng giao bóng cực kỳ ổn định với số ace đều đạt hai chữ số trong mọi trận đấu từ đầu giải.

Bên kia lưới, số 4 thế giới, Auger-Aliassime cũng đang trải qua kỳ Wimbledon rất ấn tượng. Tay vợt Canada vừa vượt qua Alejandro Davidovich Fokina sau trận đấu kéo dài 5 set, trong đó anh tung ra tới 27 cú ace và thể hiện khả năng bùng nổ cực mạnh ở set quyết định. FAA hiện mới lần thứ hai góp mặt ở tứ kết Wimbledon và đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu vào bán kết tại London.

Điểm đáng chú ý ở cuộc đối đầu này sẽ nằm ở khả năng giao bóng và xử lý các loạt bóng ngắn. Auger-Aliassime sở hữu sức mạnh và độ sát thương rất lớn ở cú giao bóng một, nhưng Djokovic vẫn là một trong những tay trả giao bóng hay nhất lịch sử. Khả năng đọc tình huống, đổi hướng bóng và kéo đối thủ vào các rally dài nhiều khả năng sẽ giúp tay vợt Serbia chiếm ưu thế.

Thành tích đối đầu hiện cân bằng 1-1, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên hai tay vợt gặp nhau tại Grand Slam. Trong bối cảnh Djokovic đang sở hữu chuỗi 6 trận thắng liên tiếp ở tứ kết major, kinh nghiệm cùng bản lĩnh sân lớn vẫn khiến anh được đánh giá nhỉnh hơn.

Tay vợt Canada đủ khả năng gây khó khăn bằng những game giao bóng bùng nổ, song để duy trì sự ổn định xuyên suốt 5 set trước Djokovic vẫn là thử thách cực đại.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng 3-1.

Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff: Khoảng 19h, 7/7 (tứ kết đơn nam Wimbledon)

Sinner đang cho thấy hình ảnh ngày càng hoàn thiện tại Wimbledon 2026. Sau khởi đầu chưa thực sự bùng nổ, tay vợt số 1 thế giới càng chơi càng chắc tay và vừa vượt qua Shintaro Mochizuki sau 3 set để ghi tên vào tứ kết. Đáng chú ý, Sinner thắng liền hai trận gần nhất mà không thua set nào, cho thấy khả năng thích nghi ngày càng tốt trên mặt sân cỏ.

Sinner (bên trái) sẽ phải đối mặt với tay vợt có cá tính mạnh Struff (bên phải)

Điểm mạnh lớn nhất của Sinner lúc này nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ bằng những cú đánh cuối sân cực nặng và ổn định. Tay vợt người Ý cũng cải thiện rõ rệt ở các tình huống giao bóng một, đồng thời xử lý rất tốt trong những game đấu áp lực cao.

Tuy nhiên, Struff chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Tay vợt Đức đang trải qua một trong những kỳ Wimbledon hay nhất sự nghiệp khi liên tiếp đánh bại Daniil Medvedev và Brandon Nakashima trước khi vượt qua Hubert Hurkacz ở vòng 4. Lối chơi giàu sức mạnh cùng khả năng giao bóng cực mạnh giúp Struff luôn trở nên rất nguy hiểm trên sân cỏ.

Chính Sinner cũng thừa nhận Struff là mẫu tay vợt “rất hung hãn” với những game giao bóng giàu uy lực. Hai tay vợt từng gặp nhau tại Halle năm 2024 và Sinner phải rất vất vả mới giành chiến thắng sau 3 set căng thẳng.

Dẫu vậy, sự ổn định vẫn là khác biệt lớn giữa hai tay vợt ở thời điểm hiện tại. Sinner đang sở hữu chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước Struff, đồng thời cho thấy khả năng phòng ngự và chuyển đổi trạng thái tốt hơn hẳn trong các loạt bóng dài. Nếu duy trì chất lượng trả giao bóng như từ đầu giải, tay vợt số 1 thế giới nhiều khả năng sẽ kiểm soát được trận đấu.

Struff đủ sức tạo ra vài thời điểm bùng nổ nhờ giao bóng và các pha tấn công sớm, nhưng để duy trì áp lực xuyên suốt trước Sinner là nhiệm vụ rất khó.

Dự đoán kết quả: Sinner thắng 3-0.

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