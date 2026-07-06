Đua xe F1, British GP: Leclerc thắng kịch tính, Verstappen gặp sự cố

Leclerc đã có một khởi đầu như tia chớp, tay đua người Monaco và đồng đội Lewis Hamilton vượt lên trước Antonelli ngay từ vạch xuất phát. Mặc dù Antonelli cuối cùng đã bắt kịp Hamilton để giành vị trí thứ 2, Leclerc vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu, chỉ để mất vị trí khi vào pit stop.

Điều đó giúp Antonelli giành vị trí P1. Anh đã kéo dài thời gian chạy của mình trước khi vào pit ở vòng 36. Tay đua người Italia ngay lập tức bám đuổi Leclerc, nhưng điều này đã thất bại khi anh gặp sự cố với chiếc xe của mình ở vòng 41, mà theo nhận định của đội là do tấm chắn bánh trước bên trái bị hỏng.

Cuộc đua diễn ra hấp dẫn

Sau hai lần vào pit stop nữa, Antonelli đã tiếp tục cuộc đua nhưng tụt xuống vị trí thứ 10, đồng thời nhận án phạt 5 giây vì vượt giới hạn đường đua. Diễn biến kịch tính tiếp tục xảy ra khi Verstappen bị trượt khỏi đường đua và lao vào bãi sỏi ở vòng 48, dẫn đến việc xe an toàn phải được triển khai.

Khi cuộc đua kết thúc dưới sự điều khiển của xe an toàn, Leclerc đã cán đích để giành chiến thắng thứ 9 trong sự nghiệp của mình, vượt qua George Russell của Mercedes, người đã vượt qua Hamilton bằng cách tiếp tục chạy trên đường đua.

Niềm vui của Leclerc

Vị trí thứ ba thuộc về Hamilton, mặc dù đã có xác nhận rằng nhà vô địch thế giới 7 lần này sẽ bị điều tra sau cuộc đua vì vi phạm quy định cờ vàng. Còn tay đua chủ nhà Lando Norris về thứ 4.

Kết quả chặng đua British GP