Bê bối chấn động trong biệt thự của Schumacher: Nữ y tá tố bị "làm bậy" 2 lần

Một vụ bê bối chấn động vừa bị phơi bày ra ánh sáng khi nữ y tá thân cận của gia đình huyền thoại F1 Michael Schumacher lên tiếng cáo cáo buộc bị cưỡng hiếp ngay tại tư dinh. Danh tính của kẻ thủ ác khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Joey Mawson (giữa) là nghi phạm vụ án này

Tội ác trong căn biệt thự biệt lập

Theo các tài liệu từ tòa án Thụy Sĩ, vụ việc nghiêm trọng này xảy ra vào năm 2019 tại căn biệt thự siêu sang của gia đình Schumacher ở Gland, Thụy Sĩ. Nạn nhân là một nữ y tá chuyên nghiệp, người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe mật thiết cho gia đình huyền thoại đua xe.

Cáo trạng từ viện kiểm sát cho biết, nạn nhân đã bị tấn công tình dục hai lần trong trạng thái không thể tự vệ hoặc bị hạn chế khả năng phản kháng. Đáng chú ý, địa điểm xảy ra vụ việc lại chính là nơi được canh phòng cẩn mật nhất để bảo vệ sự riêng tư cho Schumacher sau tai nạn trượt tuyết năm 2013.

Ngã ngửa trước danh tính kẻ tình nghi

Điều khiến công chúng và ngay cả nạn nhân bàng hoàng nhất chính là danh tính của nghi phạm: Joey Mawson, tay đua chuyên nghiệp người Úc, năm nay 29 tuổi.

Mawson không phải là cái tên xa lạ trong giới đua xe tốc độ. Anh từng là một tài năng trẻ sáng giá, thậm chí từng đánh bại chính Mick Schumacher (con trai của Michael Schumacher) để giành chức vô địch giải Công thức 4 (F4) Đức vào năm 2016. Mối quan hệ quen biết với gia đình Schumacher từ các giải đua được cho là lý do khiến Mawson có cơ hội tiếp cận tư dinh của huyền thoại F1, trước khi biến mình thành nghi phạm.

Lời khai chọi nhau nảy lửa tại tòa

Tại phiên tòa đang diễn ra ở Thụy Sĩ, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng với những lập luận trái ngược từ hai phía:

Phía công tố và nạn nhân khẳng định nữ y tá đã bị Mawson ép buộc và thực hiện hành vi đồi bại hai lần khi cô không ở trong trạng thái tỉnh táo hoặc sẵn sàng. Hành vi này gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý và danh dự của nạn nhân.

Phía bị cáo Joey Mawson kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc hiếp dâm. Tay đua người Úc thừa nhận có xảy ra quan hệ tình dục nhưng khẳng định chắc nịch rằng hành động đó hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện và đồng thuận của cả hai bên.

Mawson (bên trái) và con trai Schumacher, Mick (bên phải) là đối thủ nhưng chơi rất thân với nhau

Phản ứng từ gia đình Schumacher

Trước vụ bê bối rúng động ngay trong chính ngôi nhà của mình, đại diện gia đình Michael Schumacher hiện tại từ chối đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Gia đình huyền thoại F1 vốn nổi tiếng với việc giữ bảo mật tuyệt đối mọi thông tin đời tư suốt hơn một thập kỷ qua.

Phiên tòa xét xử Joey Mawson vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ để làm rõ các chứng cứ pháp y và lời khai nhân chứng. Nếu bị tuyên án có tội, sự nghiệp đua xe của tay đua người Úc này sẽ chính thức khép lại cùng một bản án tù nghiêm khắc.