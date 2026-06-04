Đua xe F1, Monaco GP: “Bản hùng ca” giữa lịch sử và những khúc cua huyền thoại

Monaco Grand Prix không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà còn là một chặng đua hòa quyện giữa lịch sử, sự xa hoa, kỹ năng thượng thừa và lòng quả cảm theo cách không một nơi nào khác trên thế giới có được. Lao vút qua những con phố chật hẹp của Monte Carlo, chỉ cách các rào chắn vài centimét, cảm giác ấy không khác gì việc "xỏ chỉ nơi đầu kim" ở tốc độ tối đa.

Đường đua Monaco đã đăng cai các giải đua kể từ năm 1929, uốn lượn qua các con phố của Công quốc Monaco với chiều dài 3,337 km và gồm 19 góc cua, trong đó có những góc cua đặc trưng bởi góc rẽ cực kỳ hẹp. Monaco luôn là mảnh đất để những huyền thoại ‘khai sinh’ khi nơi đây đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc không bao giờ phai mờ của lịch sử thể thao.

Cấu trúc đường đua mang hơi thở lịch sử

Cua 1: Sainte-Devote

Tại Monaco, lịch sử như được khắc sâu vào chính từng mét đường đua. Mỗi phân đoạn đều phản chiếu một phần linh hồn của Công quốc, biến mỗi vòng chạy thành một chuyến hành trình đi qua những địa danh nổi tiếng nhất của Monaco.

Sainte-Devote – góc cua đầu tiên đầy chật hẹp – được đặt theo tên của vị thánh bảo hộ Monaco và ngôi nhà thờ nhỏ nằm ngay phía sau khu vực cứu hộ, một điểm không thể phù hợp hơn để bắt đầu cuộc đua. Cua trái kéo dài tại Massenet mang tên của nhà soạn nhạc opera người Pháp Jules Massenet, người có bức tượng ngay phía ngoài rào chắn. Quảng trường Casino tự mình đã nói lên tất cả, được ôm trọn bởi tòa nhà tráng lệ định hình nên sự xa hoa của Monte Carlo; trong khi góc cua kẹp tóc (Hairpin) nổi tiếng uốn lượn ngay dưới những ban công rực rỡ của khách sạn.

Đi xa hơn một chút, góc cua La Rascasse lấy tên từ quán bar nằm ngay sát rìa đường đua. Và khúc cua cuối cùng – Antony Noghes – chính là sự tri ân tôn kính dành cho người đàn ông đầu tiên đã khai sinh và thổi hồn vào chặng đua Monaco Grand Prix huyền thoại.

Quảng trường Casino tráng lệ

Tốc độ trung bình được duy trì qua 78 vòng chạy là thấp nhất trong toàn bộ giải Formula 1. Ở một số đoạn, các chiếc xe phải giảm tốc xuống chỉ còn khoảng 50 km/h. Dưới góc độ kỹ thuật, Monaco GP nằm trong số những chặng phức tạp nhất đối với các đội đua. Họ buộc phải thiết lập chiếc xe với lực ép khí động học (downforce) tối đa và dồn toàn lực cho loạt chạy phân hạng để chiếm vị trí xuất phát tốt, bởi cơ hội vượt mặt tại đây là vô cùng hạn chế (nếu không muốn nói là bất khả thi).

Lựa chọn lốp mềm nhất là điều hiển nhiên cho sự kiện này, gồm các loại lốp C3, C4 và C5 đảm bảo độ bám tối đa. Mặt đường đã được trải nhựa lại ở các đoạn giữa cua 19 và cua 1, giữa cua 7 và lối vào đường hầm, cũng như lối dẫn vào và ra pit lane. Hiện tượng rỗ lốp (graining) có thể xuất hiện, nhưng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến đặc tính của lốp, vì tại Công quốc, lốp xe chủ yếu chỉ phải chịu tải trọng liên quan đến lực kéo (khi tăng tốc).

Quy định 2 pit-stops bị bãi bỏ sau chặng đua “xấu xí” năm 2025

Mức độ lốp xuống cấp thấp theo truyền thống sẽ dẫn đến cuộc đua chỉ với một lần dừng thay lốp (one-stop). Ngoại lệ duy nhất xảy ra vào năm ngoái, khi FIA thử nghiệm bắt buộc các tay đua phải sử dụng tối thiểu ba bộ lốp khác nhau, đồng nghĩa việc phải có ít nhất hai lần dừng pit. Quy định này sau đó đã bị bãi bỏ do không mang lại quá nhiều thay đổi.

Các chiến thuật tại đây bị chi phối nhiều hơn do các tình huống gián đoạn (xe an toàn) và cờ đỏ. Chúng xảy ra khá thường xuyên do xác suất va chạm với rào chắn rất cao, cũng như việc di dời các chiếc xe gặp nạn mà không làm gián đoạn cuộc đua là vô cùng khó khăn.

Nhìn lại năm 2025

Cuộc đua năm ngoái đặc trưng bởi quy định bắt buộc sử dụng ít nhất ba bộ lốp khác nhau, bao gồm một trong hai bộ bắt buộc (Medium và Hard). Hầu hết các tay đua lựa chọn sự kết hợp giữa Medium và Hard. Trong khi đó, các tay đua chỉ sở hữu duy nhất một bộ lốp C5 và C4 đã phải sử dụng cả ba hợp chất (bao gồm lốp Mềm C6). Chiều dài của các lượt chạy có sự khác biệt rất lớn: một số tay đua chạy với bộ lốp viền trắng (Hard) trong phần lớn cuộc đua, trong khi những tay lái khác chia cuộc đua thành ba phân đoạn cân bằng hơn.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli tại Monaco

MŨ PODIUM PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT

Chiếc mũ Podium Pirelli dành riêng cho chặng Monaco lấy cảm hứng từ vẻ quý phái và thanh lịch vốn luôn là hình ảnh nhận diện Công quốc. Chiếc mũ phiên bản đặc biệt, do Denis Dekovic thiết kế, mang sắc màu đỏ sẫm và sâm-panh, gợi lên cảm giác xa xỉ và độc quyền.

THỐNG KÊ

Monaco GP là một trong những sự kiện lâu đời nhất trong lịch sử F1. Năm nay sẽ là sự kiện lần thứ 72 được tổ chức tại Công quốc. Tay đua thành công nhất tại đây vẫn là huyền thoại Ayrton Senna với 6 chiến thắng, nhiều hơn 1 lần so với Graham Hill và Michael Schumacher. McLaren là đội đua thành công nhất với 16 lần lên ngôi, theo sau là Ferrari với 10 lần.

Hãy đón xem chặng đua Monaco GP 2026 với lịch thi đấu như sau:

Thứ Sáu, ngày 05/06/2026

FP1: 18:30 - 19:30

FP2: 22:00 - 23:00

Thứ Bảy, ngày 06/06/2026

FP3: 17:30 - 18:30

Vòng phân hạng: 21:00 - 22:00

Chủ Nhật, ngày 07/06/2026

Cuộc đua chính: 20:00