Đua xe F1, Canadian GP: Antonelli đoạt chiến thắng, Russell trắng tay rời cuộc chơi

Mọi con mắt đều hướng lên bầu trời xám xịt bao trùm trường đua Gilles Villeneuve khi thời điểm xuất phát cận kề. Dự báo cho thấy cơn mưa có khả năng ảnh hưởng tới cuộc đua. Vì vậy, tại khu vực xuất phát, những lựa chọn lốp khác nhau đã xuất hiện. McLaren từ top đầu, Audi, Cadillac, và Sainz xuất phát với bộ lốp Intermediate. Lawson, Lindblad, Colapinto sử dụng bộ lốp Medium, trong khi các tay đua còn lại đều đã sẵn sàng với bộ lốp C5.

Sự cố đầu tiên đã xảy ra ngay trước khi có tín hiệu xuất phát. Chiếc xe của Lindblad gặp sự cố, và đoàn đua phải lăn bánh thêm 2 vòng để có thể đưa chiếc xe số 41 rời khỏi đường đua an toàn. Trong khi đó, Piastri đã bày tỏ quan ngại về sự lựa chọn chiến thuật, khi điều kiện đường đua đã cải thiện đáng kể. Nhưng McLaren quyết định không đưa ra bất kỳ thay đổi nào.

Chiếc xe của Lindblad kẹt lại trong quy trình xuất phát

Norris phi như bay ngay khi có tín hiệu xuất phát, và thành công vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Russell tụt lại vị trí thứ 3 phía sau đồng đội, và Hamilton vượt qua Piastri cho vị trí thứ 4. Không nằm ngoài dự đoán, Piastri, cùng những tay đua sử dụng ‘sai’ lốp, đã phải chuyển về bộ lốp trơn ngay cuối vòng đua đầu tiên.

Những bộ lốp trơn bắt đầu hoạt động, và Norris nhanh chóng chuyển sang bộ lốp C4 tại vòng thứ 2. Antonelli vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Tuy nhiên, một Russell thiện chiến bám sát phía sau. Vòng 6, Russell bất ngờ vươn lên tại góc cua thứ 13, khiến Antonelli khóa bánh, và buộc phải sử dụng đường tránh. Khoảng cách giữa hai chiếc xe dẫn đầu được nới ra ngay lập tức.

McLaren phải trả cái giá đắt do lựa chọn sai chiến thuật

Vòng 9, Verstappen vượt qua Hamilton cho vị trí thứ 3. Ở phía sau, Norris đã vươn lên tới vị trí thứ 11, trong khi Piastri cách không xa tại vị trí thứ 13. Bearman khóa bánh tại góc cua thứ 8. Gasly và Norris đã ngay lập tức nắm lấy cơ hội, vượt qua tay đua Haas.

Vòng 12, Russell mắc lỗi và khóa bánh tại góc cua thứ 10. Tuy nhiên, đoạn thẳng dài nối theo sau đó đã giúp chiếc xe số 63 trở lại dẫn đầu cuộc đua. Cờ vàng được phất lên. Cũng tại chính góc cua thứ 10, Piastri đã khóa bánh, và đâm thẳng vào thân chiếc xe của Albon. Tay đua Williams đưa chiếc xe rời khỏi khu vực đua an toàn, không gián đoạn cuộc đua.

Bộ đôi McLaren tiếp tục xuất hiện trong đường pit, với Piastri phải thay cánh gió mới. Nhà đương kim vô địch cũng thay sang bộ lốp C4 thứ 2, và trở lại tại vị trí thứ 14. Vòng 17, hai tay đua Mercedes lặp lại lịch sử, và cơ hội mở ra một lần nữa cho Antonelli. Tuy nhiên, Russell phòng thủ kiên cường, và thành công giữ được lợi thế dẫn đầu. Vòng 22, quá tam ba bận, Antonelli vươn lên giành lấy vị trí số 1 sau khi Russell tái phạm tại góc cua thứ 10. Với sự góp mặt của Bottas đang chậm rãi nhường đường, Russell không còn cơ hội để phòng thủ.

Cuộc chiến cho vị trí dẫn đầu chưa dừng lại ở đó. Vòng 24, Antonelli mắc lỗi, và mở đường cho Russell vươn lên. Tay đua người Ý cố gắng phòng thủ, và đã phải bỏ qua góc cua cuối cùng do mọi đường đi đều bị chặn. Mercedes đã yêu cầu hoán đổi lại vị trí. Antonelli hoàn toàn không hài lòng với quyết định này, nhưng hai chiếc xe đã hoán đổi lại vị trí không lâu sau đó.

Vị trí dẫn đầu liên tục bị thách thức trong nửa đầu cuộc đua

Sau diễn biến căng thẳng trong cuộc đua giành ngôi vị dẫn đoàn, Piastri đã phải nhận thêm án phạt 10 giây sau tình huống va chạm với Albon trước đó. Vòng 30, Russell gặp sự cố, và phải dừng xe tại góc cua thứ 9. Tay đua người Anh lộ rõ sự thất vọng khi rời khỏi đường đua. Trạng thái xe an toàn ảo được kích hoạt, để có thể thu hồi chiếc xe số 63 một cách an toàn.

Các tay đua còn lại nắm lấy tín hiệu và nhanh chóng thực hiện lượt pit đầu tiên. Leclerc tụt lại phía sau Hadjar do hai chiếc Ferrari quá gần nhau. Vòng 35, Leclerc tấn công trên đoạn thẳng Casino, nhưng Hadjar đã phòng thủ ngay phút chót, khiến tay đua Ferrari có một phen thót tim. Tay đua Red Bull phải nhận án phạt 10 giây sau tình huống phòng thủ đầy nguy hiểm.

Vòng 40, Norris là tay đua tiếp theo phải rời cuộc đua do vấn đề với hộp số của chiếc xe. Không lâu sau đó, Pérez cũng phải dừng cuộc đua khi mà chiếc xe của anh hỏng ngay trên đường tiến vào pit.

Hamilton ghi kết quả tốt nhất cùng Ferrari

Trong khi Antonelli hoàn toàn không thể cản phá tại vị trí dẫn đầu, sự chú ý đổ dồn về cuộc đấu giữa Verstappen và Hamilton. Ở phía sau, Hadjar phải nhận thêm án phạt do vi phạm lá cờ vàng. Tay đua Red Bull có khoảng trống cần thiết để thực hiện án phạt và giữ vị trí thứ 5 trước Colapinto.

Tới vòng 62, Hamilton khiến khán đài chính dậy sóng với tình huống vượt mãn nhãn tại góc cua đầu tiên cho vị trí thứ 2. Verstappen tiếp tục gây áp lực, tìm kiếm cơ hội lội ngược dòng trong những phút cuối cùng. Ở phía trước, Antonelli kết thúc màn thể hiện bất bại, băng qua vạch đích, và ghi chuỗi chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại đường đua Gilles Villeneuve.

Hamilton cầm chân Verstappen, và có được thành tích tốt nhất trong màu áo Ferrari. Hai nhà vô địch một lần nữa xuất hiện cùng nhau trên podium kể từ Silverstone năm 2024. Leclerc cán đích thứ 4, dẫn trước 32 giây so với Hadjar tại vị trí thứ 5. Colapinto, Lawson, Gasly, Sainz, Bearman xuất sắc giành được 1 vé nằm trong top 10.

Top 10 tại Canadian GP 2026

Một tuần nghỉ ngơi trước khi F1 trở lại với vòng đấu tiếp theo tại Monaco. Antonelli dẫn đầu cuộc chơi với lợi thế 43 điểm so với vị trí thứ 2. Liệu tay đua trẻ có thể tiếp tục tạo nên kỳ tích, hay sẽ có người dập tắt chuỗi thắng ấy? Đón xem Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 diễn ra từ ngày 5 tới ngày 7 tháng 6.