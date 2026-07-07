Trực tiếp tennis Sinner - Struff: Số 1 thế giới coi chừng "ngựa ô" (Wimbledon)

Sinner thể hiện sức mạnh, nhưng bài toán thể lực vẫn chưa có lời giải

Một năm trước, Jannik Sinner đã phải trải qua trận đấu đầy kịch tính ở vòng 4 Wimbledon khi chỉ giành quyền đi tiếp sau khi Grigor Dimitrov buộc phải bỏ cuộc dù đang dẫn trước 2 set. Kể từ đó, tay vợt người Ý liên tục gặp những thử thách lớn ở vòng 4 các giải Grand Slam.

Tuy nhiên, tại Wimbledon năm nay, mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn nhiều. Đối đầu Shintaro Mochizuki, tay vợt hạng 151 thế giới và lần đầu góp mặt ở vòng 4 một giải Grand Slam, Sinner nhanh chóng thể hiện đẳng cấp vượt trội để giành chiến thắng 6-3, 7-6, 6-3, qua đó tiến vào tứ kết mà không phải tiêu tốn quá nhiều sức lực.

Dẫu vậy, thể lực vẫn là vấn đề khiến người hâm mộ lo ngại. Dù từng cải thiện đáng kể khi vươn lên vị trí số 1 thế giới, Sinner gần đây vẫn bộc lộ dấu hiệu sa sút trong điều kiện thi đấu nắng nóng, như ở các trận gặp Eliot Spizzirri tại Australian Open và Juan Manuel Cerundolo tại Roland Garros.

Trận tứ kết với Struff được tổ chức vào ban ngày trong điều kiện thời tiết được dự báo tiếp tục oi bức. Điều đó có thể khiến thể lực của Sinner tiếp tục bị thử thách, và đây sẽ là yếu tố đáng chú ý trong màn so tài sắp tới.

Struff hồi sinh mạnh mẽ, sẵn sàng thách thức hạt giống số 1

Nếu Sinner tiến vào tứ kết khá nhẹ nhàng, thì Jan Lennard Struff lại tạo dấu ấn bằng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Trong cả 4 trận đấu tại Wimbledon năm nay, tay vợt người Đức đều rơi vào thế bất lợi khi bị dẫn trước về set hoặc mất break, nhưng đều tìm được cách lội ngược dòng.

Chiến thắng ấn tượng nhất của Struff đến ở vòng 4 khi anh ngược dòng sau 2 set thua để đánh bại Hubert Hurkacz, cựu tay vợt từng vào bán kết Wimbledon, qua đó lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt ở tứ kết một giải Grand Slam.

Phong độ thăng hoa tại Wimbledon cũng giúp Struff xóa nhòa quãng thời gian sa sút kéo dài kể từ sau Olympic Paris 2024. Thành tích lọt vào tứ kết đảm bảo cho tay vợt người Đức trở lại top 50 ATP, đồng thời mang đến cú hích lớn về sự tự tin.

Dù bị đánh giá thấp hơn Sinner, Struff bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chuỗi màn trình diễn giàu bản lĩnh. Trong khi đó, Sinner sở hữu lợi thế về đẳng cấp và phong độ, nhưng sẽ cần chứng minh rằng anh đã khắc phục được những vấn đề về thể lực để tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục danh hiệu Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp.