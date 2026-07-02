Đua xe F1, British GP: Đỉnh cao tốc độ tại thánh địa “Đá Bạc”

Sự kiện cuối tuần này sẽ là lần thứ 77 British Grand Prix được tổ chức, lần thứ 60 dưới tên gọi này tại Silverstone, và là cuộc đua thứ 518 có sự góp mặt của Pirelli tại F1. Đường đua nằm ở phía bắc Northampton này là một trong những trường đua được sử dụng thường xuyên nhất trong thế giới xe đua thể thao. Chiều dài đường đua là 5,891 km với lần sửa đổi lớn cuối cùng về cấu trúc diễn ra vào năm 2010, khi một phân đoạn mới giữa góc cua Abbey và Brooklands được đưa vào khai thác.

Toàn cảnh Silverstone từ trên cao

Hiện tại, đường đua gồm 18 góc cua (10 cua phải và 8 cua trái), một vài góc cua trong số đó tạo ra lực ly tâm (lực ngang) cực lớn với những pha đổi hướng ‘chóng mặt’ ở tốc độ cao. Chuỗi góc cua liên hoàn như Maggotts-Becketts-Chapel kết hợp với các đoạn thẳng dài đã khiến Lewis Hamilton – tay đua có nhiều chiến thắng nhất tại Silverstone – phải thốt lên rằng việc lái xe ở đây giống như đang ngồi trong khoang lái của một chiếc máy bay phản lực chiến đấu.

Chính vì vậy, các hợp chất lốp cứng nhất trong danh mục: C1, C2 và C3 sẽ được sử dụng. Gia tốc đạt được ở một số phân đoạn vượt quá 5G, tương tự như những gì chúng ta thường thấy ở Suzuka (Nhật Bản) và Spa-Francorchamps (Bỉ). Trục bánh trước là nơi chịu áp lực lớn nhất, trong đó lốp trước bên trái đặc biệt dễ bị hao mòn do phần lớn là các góc cua bên phải.

Bề mặt đường đua không có tính mài mòn cao và có độ nhám tương đối thấp. Nơi đây vốn đã cung cấp mức độ bám đường rất tốt nhờ vào việc trường đua được sử dụng liên tục quanh năm cho các các giải đua xe hai bánh lẫn bốn bánh.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli

Cân nhắc tất cả các yếu tố, Pirelli dự đoán các đội sẽ cố gắng hoàn thành cuộc đua ngày Chủ nhật với chiến thuật một lần dừng pit, sử dụng hai hợp chất lốp có độ bám tốt hơn là C2 và C3. Hợp chất C3 là lựa chọn duy nhất từng xuất hiện hiện tượng rỗ lốp nhẹ trong những năm qua, trong khi C1 và C2 đã chứng minh được sự ổn định hơn về mặt cơ học. Lốp Hard C1 rất có thể sẽ được sử dụng ngay từ FP1, vì chặng đua năm nay sẽ áp dụng thể thức đua Sprint.

Lốp trời mưa cũng có thể là một nhân tố cần xem xét. Trong hai năm liên tiếp gần đây, trời đều mưa vào ngày Chủ nhật, buộc các tay đua phải sử dụng lốp trung gian (Intermediate). Thời tiết tại Anh vốn nổi tiếng là khó lường, và ngay cả trong mùa hè, những cơn mưa rào cũng không phải là hiếm gặp.

Vào ngày thứ Ba và thứ Tư ngay sau tuần đua, Pirelli sẽ ở lại Silverstone để thực hiện các phiên chạy thử nghiệm phát triển lốp trơn cho mùa giải năm sau, với sự hỗ trợ từ hai đội đua Mercedes và Williams.

Nhìn lại năm 2025

Nico Hulkenberg có podium đầu tiên sự nghiệp trong cuộc đua năm 2025

Chặng đua năm ngoái có điều kiện thời tiết thay đổi liên tục. Trong nửa đầu cuộc đua, lốp Intermediate đã được sử dụng. Khi bắt đầu vòng khởi động, tất cả các tay đua đều sử dụng lốp đi mưa viền xanh lá, nhưng trước khi cuộc đua thực sự bắt đầu, 5 chiếc xe đã nhanh chóng chuyển sang lốp trơn (slick). Sau đó, mưa lại trút xuống đường đua, buộc tất cả phải quay lại với lốp Intermediate. Ở giai đoạn cuối, điều kiện đường khô ráo trở lại cho phép sử dụng lốp trơn một lần nữa, với các hợp chất lốp Medium và Soft được hầu hết các tay đua lựa chọn để về đích.

Thống kê

Để điểm lại bảng vàng danh dự của British GP, cần phải lật lại một hành trình lịch sử kéo dài 76 năm. Cuộc đua đã được tổ chức tại Silverstone 59 lần, đồng thời cũng từng diễn ra tại Aintree trong 5 năm và Brands Hatch (12 năm). Tay đua có nhiều chiến thắng nhất tại Silverstone là Lewis Hamilton với 9 lần vô địch. Jim Clark và Alain Prost xếp sau với mỗi người 5 chiến thắng. Scuderia Ferrari nắm giữ kỷ lục trong số các nhà sản xuất với 18 chiến thắng, nhiều hơn 3 lần so với McLaren.

Những chiếc cúp

Giải thưởng dành cho các nhân viên đường đua tại Silverstone

Chiếc cúp dành cho podium được tạo ra bởi nghệ sĩ Paul Oz theo đơn đặt hàng từ Pirelli. Bắt đầu từ mô hình kỹ thuật số của cánh trước chiếc xe F1, nhà điêu khắc đã nhào nặn nên một tác phẩm nghệ thuật hữu cơ, nơi các yếu tố khác nhau kết hợp để gợi lên sự tiến hóa của trường đua Silverstone từ một sân bay quân sự cũ trở thành một đường đua hiện đại.

Quốc kỳ Anh được định hình qua các cấu trúc bằng nhôm – một vật liệu gắn liền với lịch sử ngành hàng không, trong khi các mảng màu đỏ và xanh lam của lá cờ Union Flag được làm từ sợi carbon – vật liệu biểu tượng của kỹ thuật Formula 1 hiện đại, từ đó tạo ra một cuộc trao đổi vật chất giữa quá khứ và sự đổi mới.

Giải thưởng dành cho các nhân viên đường đua (marshal), sẽ được trao cho một đại diện trước cuộc diễu hành của các tay đua vào ngày Chủ nhật, được Pirelli đặt hàng từ công ty Bartoccini Premiazioni của Ý hợp tác cùng Stefano Zuech.

Ai có thể cản bước Mercedes cuối tuần này

Chiếc cúp cũng mô phỏng lại sơ đồ của đường đua Silverstone, được tô điểm bởi một chuỗi các ngôi sao dọc theo đường đua, tượng trưng cho các nhân viên đường đua tận tụy thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn. Mặt trước là sự kết hợp giữa sợi carbon và thép không gỉ, trong khi mặt sau thể hiện quốc kỳ Anh, tiếp nối bản sắc thiết kế đã có trên chiếc cúp podium.

Phiên bản đặc biệt: Mũ Podium Pirelli

Một chiếc mũ Podium đặc biệt do Denis Dekovic thiết kế dành cho tuần đua mà Pirelli là nhà tài trợ danh xưng. Các tay đua đứng trên bục podium Silverstone năm nay sẽ đội chiếc mũ màu vàng đặc biệt có họa tiết nanh sói (houndstooth) – một thiết kế cực kỳ thịnh hành và được yêu thích tại Vương quốc Anh.

Hãy đón xem British GP 2026 với lịch thi đấu như sau:

Thứ Sáu, 03/07/2026

FP1: 18:30 – 19:30

Phân hạng Sprint: 22:30 – 23:14

Thứ Bảy, 04/07/2026

Cuộc đua Sprint: 18:00 - 19:00

Phân hạng Grand Prix: 22:00 - 23:00

Chủ Nhật, 05/07/2026

Cuộc đua chính: 21:00