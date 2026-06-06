Đua xe F1, Monaco GP: Leclerc có lợi thế trên sân nhà, Ferrari dồn toàn lực

FP1: Leclerc dẫn đầu trong phiên chạy hai lần cờ đỏ

Tay đua nước chủ nhà, Charles Leclerc là người có thành tích tốt nhất trong buổi tập mở màn tại Monaco GP 2026. Tay lái của Ferrari dẫn trước người đồng đội Lewis Hamilton trong 60 phút đầy biến động và bị gián đoạn hai lần bởi các vụ tai nạn dẫn đến cờ đỏ.

Hadjar tạo ra cờ đỏ đầu tiên tại FP1

Chặng đua biểu tượng trên đường phố Monte Carlo mở màn cho chuỗi các chặng đua tại châu Âu khiến các tay đua F1 đều háo hức bắt đầu phiên chạy. Sergio Perez (Cadillac) dẫn đầu đoàn chạy những vòng đầu tiên với hợp chất lốp Hard.

Niềm hy vọng nước chủ nhà Leclerc – người vừa gia hạn hợp đồng dài hạn với Ferrari – cũng xuất hiện sớm nhưng có khởi đầu không mấy suôn sẻ khi phanh khóa bánh và lao thẳng ra ngoài tại góc cua Mirabeau. Trong khi đó, cặp đôi của Racing Bulls là Arvid Lindblad và Liam Lawson đều phàn nàn về việc vô-lăng thiếu góc quay khi qua cua kẹp tóc (hairpin).

Lewis Hamilton sớm vươn lên dẫn đầu với thời gian 1 phút 15,617 giây, xếp trên Max Verstappen (Red Bull). Lando Norris (McLaren) – nhà vô địch Monaco năm ngoái – cũng tích cực tìm kiếm cảm giác lái trong tuần đua đánh dấu chặng thứ 1.000 của McLaren cùng giải đua xe Formula 1.

Vụ tai nạn cờ đỏ thứ 2 của Alonso

Ở diễn biến khác, nội bộ Haas sớm có căng thẳng khi Esteban Ocon và Ollie Bearman liên tục phàn nàn qua radio về hành vi cản trở nhau trên đường chạy. Thời điểm giữa phiên, Leclerc lấy lại vị trí số 1 với mốc 1 phút 14,928 giây, bỏ xa Kimi Antonelli (Mercedes). Hamilton sau đó có pha lao ra ngoài đường đua tại Sainte Devote trước khi trở lại pit. Khi các tay đua bắt đầu chuyển sang lốp Trung bình (Medium), cờ đỏ đầu tiên đã xuất hiện. Isack Hadjar (Red Bull) mất lái và lao thẳng vào rào chắn tại góc cua zic-zac khu vực bể bơi. Tay đua người Pháp an toàn nhưng chiếc RB22 hư hại nặng.

Sau 15 phút gián đoạn, phiên chạy tiếp tục trở lại. Hamilton tạm chiếm ngôi đầu với mốc 1 phút 14,204 giây trước khi Leclerc xuất thần trở thành người duy nhất xuống mốc 1 phút 13 giây (cụ thể là 1 phút 13,978 giây). Cuối phiên chạy, trọng tài thông báo sẽ điều tra các tình huống cản trở (impeding) sau buổi tập giữa Leclerc với Lawson, và giữa Lindblad với Piastri. Bản thân Lawson sau đó cũng va quẹt vào tường và dính thêm lỗi rời pit khi đèn đỏ.

Điều kiện lý tưởng tại Monaco

Cờ đỏ thứ hai xuất hiện khi thời gian còn lại vài phút do những mảnh vỡ từ cánh gió trước chiếc Aston Martin của Fernando Alonso sau cú quẹt tường ở lối ra đường hầm.

Kết thúc buổi tập, Leclerc vững vàng ở P1, nhanh hơn Hamilton 0,226 giây. Verstappen đứng thứ ba, bám đuổi phía sau là bộ đôi Mercedes (Antonelli P4, Russell P5) và Norris (P6). Bộ đôi Audi (Hulkenberg P7, Bortoleto P9) có màn trình diễn khá tốt, xen giữa họ là Piastri (P8), trong khi Pierre Gasly (Alpine) chốt hạ top 10. Ba vị trí cuối cùng đoàn đua thuộc về Alonso, Bottas và Stroll.

FP2: Verstappen áp sát bộ đôi của Ferrari

Dưới ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp tại Monte Carlo, Hamilton đã đạt thành tích 1 phút 13,026 giây bằng hợp chất lốp Mềm (Soft). Kết quả này giúp nhà vô địch thế giới 7 lần xếp P1, nhanh hơn Leclerc vỏn vẹn 0,111 giây và nhỉnh hơn Verstappen chỉ 0,168s.

Ngày thi đấu không trọn vẹn của Norris

Ngay khi pit lane mở lúc 17:00 giờ địa phương, tất cả các tay đua khẩn trương rời khỏi pit bởi việc tìm kiếm cảm giác và sự tự tin trên các con phố chật hẹp tại Monaco là yếu tố sống còn, cũng như kết quả phân hạng sẽ mang tính tiên quyết.

Ferrari lập tức bắt nhịp và chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu bằng lốp Trung bình (Medium). Hamilton liên tục phá sâu các cột mốc thời gian dù có vài pha trượt bánh thót tim qua góc cua tốc độ cao khu vực Bể bơi (Piscine). George Russell (Mercedes) cũng trải qua một khoảnh khắc mất lái tại đây nhưng may mắn giữ được chiếc xe không lao vào tường.

Buổi tập chứng kiến những mảng màu đối lập của các đội đua. Tại Red Bull, sau tai nạn nặng ở FP1, các kỹ sư Red Bull đã sửa chữa thần tốc chiếc RB22 để kịp đưa Isack Hadjar trở lại đường đua. Tay đua người Pháp đã tích lũy được những vòng chạy quý giá và cán đích ở vị trí thứ 6, một kết quả không quá tệ sau thất vọng ở FP1.

Pha va chạm tương đối mạnh của Colapinto

Trong khi đó, McLaren tiếp tục không may mắn trong tuần đua kỷ niệm chặng thứ 1.000 của đội. Lando Norris bất ngờ gặp sự cố và phải dừng xe đột ngột tại góc cua Nouvelle Chicane, làm kích hoạt xe an toàn ảo (VSC). Việc bỏ lỡ phần lớn FP2 khiến Norris rơi vào thế bất lợi cực lớn.

Khi đường đua xanh trở lại, Verstappen là người tiên phong chuyển sang lốp Mềm và tạm chiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, một khi bộ đôi Ferrari chính thức "vào việc" với hợp chất lốp viền đỏ này, trật tự nhanh chóng được thiết lập lại với vị trí 1-2 tuyệt đối cho đội đua nước Ý. Dù vậy, Verstappen chỉ xếp P3 với cách biệt không quá xa.

Sự cố cuối phiên của Perez

Xếp sau top 3, George Russell nhanh thứ 4 dù bị Gabriel Bortoleto cản trở ở đầu lượt chạy. Người đồng đội Kimi Antonelli bám sát ở P5 sau khi phàn nàn qua radio rằng chiếc xe "hoạt động rất khó lường ở Phân đoạn 2". Oscar Piastri (chiếc McLaren duy nhất còn chạy) giành P7, xen giữa cặp đôi Audi đang có phong độ rất cao là Nico Hulkenberg (P8) và Bortoleto (P9), trong khi Ollie Bearman (Haas) xuất sắc khép lại top 10.

Ở nhóm dưới, Franco Colapinto (Alpine) có một cú va chạm mạnh vào rào chắn tại Sainte Devote nhưng vẫn có thể lái chiếc xe trở về garage. Phiên chạy khép lại sớm bằng một cờ đỏ ở những phút cuối khi chiếc xe Cadillac của Sergio Perez bất ngờ gặp sự cố, khiến khói trắng bao trùm toàn bộ khoang lái.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy đầu tiên chặng Monaco GP 2026:

FP1

FP2