Đua xe F1, Dutch GP: Piastri đoạt pole đầy sát sao trong cuộc nội chiến McLaren.

Cơn mưa nặng hạt rơi xuyên màn đêm tại Zandvoort đã để lại đường đua trong trạng thái ‘xanh’ khi bước xanh ngày đua thứ 2. Vào giai đoạn đầu tiên trong phiên chạy cuối cùng, một số đội có khởi đầu thận trọng, và sử dụng bộ lốp Intermediate, với độ bám đường còn thấp sau cơn mưa.

Các đội tiếp tục theo kế hoạch trở lại sau 10 phút đầu tiên, và bắt đầu sử dụng những bộ lốp trơn. Nhờ vậy, điều kiện đua được cải thiện nhanh chóng, và kết quả xếp hạng cũng liên tục thay đổi, ngoại trừ top 2 được độc chiếm bởi McLaren.

Vào 15 phút cuối cùng, các đội chuyển sang những chuẩn bị cuối cùng cho phiên phân hạng cùng ngày. Trong đó, Russell đã có tình huống thoát khỏi va chạm tốc độ cao tại lối vào pit với Alonso. Mercedes đã bị phạt sau đó do để xảy ra tình huống trên, Russell chỉ phải nhận lời cảnh cáo.

Chung cuộc, Norris vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng, cùng với đó là Piastri tại vị trí thứ 2. Russell dẫn đầu ‘khối’ còn lại tại vị trí thứ 3. Sainz dẫn trước Verstappen, nhân vật chính trên sân nhà, tại vị trí thứ 4. Leclerc chỉ có kết quả thứ 6 chung cuộc, với Albon, Stroll, Hadjar, Alonso trong top 10.

Kết quả FP3

Đường đua đã trở nên hoàn toàn khô ráo, sẵn sàng cho phiên chạy nhanh nhất trong tuần. Q1 bắt đầu vào 15g00 giờ địa phương, và sự cố đầu tiên đã sớm xuất hiện. Cờ vàng phất lên khi Stroll đã bị văng ra khỏi đường đua tại góc cua thứ 13 và có va chạm với rào chắn. Tay đua Aston Martin có thể đưa chiếc xe trở về đường pit, đồng thời đem tín hiệu an toàn trở lại đường đua.

Không nằm ngoài dự đoán, Norris dẫn đầu bảng xếp hạng trước Piastri sau lượt chạy đầu tiên. Verstappen theo sát phía sau, cùng với đó là Alonso tại vị trí thứ 4. Ở phía sau, nằm ngoài top 15 là Bortoleto, Tsunoda, Colapinto, Ocon, và Stroll.

Thiệt hại trên chiếc xe sau vụ chạm đầu tiên đã khiến Stroll chỉ có thể theo dõi phiên chạy từ phía trong đường pit. Trong khi đó, Piastri vươn lên dẫn đầu với vòng cải thiện xuất sắc. Lawson cũng có một cú bật nhảy bất ngờ và vươn lên tới vị trí thứ 5. Bortoleto thoát phút chót tại vị trí thứ 15. Ở phía sau, Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Bearman, cùng với Stroll đã bị loại tại Q1.

Stroll đã sớm trở thành khán giả sau sự cố đầu ngày

Bước vào Q2, khán giả nhà được thấy Verstappen dẫn đầu bảng xếp hạng với thời gian 1 phút 9,122 giây. Nhưng đó là lúc McLaren chưa xuất kích, trật tự được thiết lập sau đó, họ tiếp tục độc chiếm top 2, với Norris dẫn trước Piastri. Tạm nằm ngoài top 10 là Alonso, Lawson, Sainz, Bortoleto, Gasly. Trong đó, Alonso và Gasly đều sử dụng bộ lốp C4 cũ hơn.

Ferrari chỉ rời khỏi pit và ‘khởi động’ bộ lốp mới và kết thúc phiên thứ 2 của họ. Top 5 hoàn toàn ở vị trí an toàn. Phía sau, Alonso, Lawson cải thiện và vươn lên tới vị trí thứ 7 và thứ 8. Antonelli và Tsunoda đã bị đẩy ra khỏi top 10, và bị loại cùng với Bortoleto, Gasly, và Albon.

Hadjar thăng hoa với vị trí thứ 4 chung cuộc

McLaren lại là đội xuất phát sớm nhất trong Q3. Lần này, Piastri chiếm lợi thế và dẫn đầu với thời gian 1 phút 8,642 giây. Norris tại vị trí thứ 2 với khoảng cách chỉ 0,012 giây sau lượt chạy đầu tiên. Verstappen vượt qua Russell và tạm chiếm vị trí thứ 3. Phía sau đó là bộ đôi Ferrari tại vị trí thứ 5 và thứ 6, Hadjar, Alonso, Sainz, và Lawson.

Tuy nhiên, cả hai tay đua McLaren đều không thể cải thiện, và Piastri có được vị trí pole chung cuộc. Verstappen giữ vị trí thứ 3. Hadjar vươn lên và có được kết quả phân hạng tốt nhất trong sự nghiệp tại vị trí thứ 4.

Leclerc và Hamilton đều cải thiện, nhưng không đủ để có thể vượt quả Russell tại vị trí thứ 5. Và cuối cùng là Lawson vươn lên tới vị trí thứ 8, dẫn trước Sainz và Alonso.

Thứ hạng xuất phát cho cuộc đua

Cơn mưa ngày cuối cùng dự kiến sẽ sớm rời đi, để lại Zandvoort như một ‘trang giấy trắng’ giống như tại thời điểm khởi đầu FP3. Vì vậy, thời điểm xuất phát có thể là lúc sự bất ngờ tạo nên sự khác biệt. Liệu Piastri có thể kéo dãn khoảng cách trong cuộc đua vô địch?

Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 20g00 ngày 31 tháng 8.