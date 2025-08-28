Đua xe F1, Dutch GP: Khai màn giai đoạn 2 ở Zandvoort, Pirelli cán mốc 500 chặng

Câu chuyện giữa Pirelli và F1 bắt đầu từ ngày 13/5/1950 với chặng GP Vương quốc Anh, cũng chính là sự kiện mở màn của giải F1 vô địch thế giới. Hôm đó tại trường đua Silverstone, bốn chiếc Alfa Romeo và bốn chiếc Maserati được trang bị lốp Pirelli. Tay đua Giuseppe Farina giành chiến thắng, theo sau là Luigi Fagioli và Red Parnell, tất cả đều lái chiếc Alfa Romeo, giúp Pirelli “chiếm trọn” bục podium.

Bộ lốp với dấu hiệu đặc biệt kỷ niệm 500GP của Pirelli

Từ đó đến nay, Pirelli đã góp mặt ở 499 chặng đua, chia thành ba giai đoạn: 1950–1958, 1981–1991 (ngoại trừ 1987 và 1988) và từ 2011 đến nay, với tư cách Đối tác lốp toàn cầu của Giải vô địch F1 thế giới của FIA.

Cuối tuần này sẽ có các hoạt động kỷ niệm tại đường đua Zandvoort, và tiếp tục được tổ chức tuần sau tại Monza – nơi diễn ra Italian Grand Prix, mà Pirelli là Nhà tài trợ chính. Tại Hà Lan, toàn bộ xe và lốp trơn sẽ mang logo đặc biệt “500 GP”, được công bố ở London ngày 18/2 trong lễ kỷ niệm 75 năm Formula 1. Ở Monza, đại diện các đội, tay đua cùng lãnh đạo cấp cao từ F1, FIA và Pirelli sẽ chụp ảnh kỷ niệm vài giờ trước khi cuộc đua chính bắt đầu.

Các loại lốp được sử dụng

Với chặng đua tại Hà Lan, Pirelli mang đến ba loại lốp mềm hơn so với năm ngoái: C2 Hard (trắng), C3 Medium (vàng), C4 Soft (đỏ). Trong khi ở mùa 2024 là bộ ba lốp C1, C2 và C3. Quyết định này (phối hợp cùng FIA và Ban tổ chức giải) nhằm tăng khả năng áp dụng chiến thuật hai pit-stop thay vì chỉ một, vốn là xu hướng chính kể từ khi chặng đua Dutch GP trở lại lịch thi đấu năm 2022.

Thông số kỹ thuật lốp tại Zandvoort

Bên cạnh đó, FIA đã nâng giới hạn tốc độ trong pit-lane từ 60 lên 80 km/h, giúp giảm thời gian thực hiện pit-stop. Theo dữ liệu mô phỏng từ các đội, chiến thuật một lần dừng pit vẫn có thể nhanh nhất, một phần do việc vượt xe tại Zandvoort rất khó do cấu trúc uốn lươn, ít đoạn thẳng và mặt đường hẹp.

Chặng đua năm 2024

16 tay đua xuất phát với lốp Medium, 3 tay đua Hamilton, Tsunoda và Bottas chọn lốp Soft trong khi Kevin Magnussen khởi đầu từ pit-lane với bộ lốp Hard. 75% số tay đua chỉ dừng pit một lần, chuyển sang lốp Hard. Bộ đôi Mercedes (Lewis Hamilton & George Russell) dừng hai lần. Tsunoda, Bottas và Quan Vũ chạy cả ba loại lốp. Albon chọn Medium–Hard–Medium.

Podium chặng đua năm 2024 tại Hà Lan

Nico Hulkenberg có stint dài nhất: 57 vòng với lốp Hard còn Oscar Piastri chạy 33 vòng với lốp Medium và Hamilton hoàn thành 24 vòng với lốp Soft.

Đường đua Zandvoort

Chiều dài một vòng đua: 4,259 km, chạy qua những đụn cát ven Biển Bắc, cách thủ đô Hà Lan – Amsterdam chưa đầy 40 km.

Bao gồm 14 khúc cua (4 trái, 10 phải), trong đó cua số 3 và cua cuối có độ nghiêng lần lượt 19° và 18°, dốc hơn cả đường đua Indianapolis danh tiếng tại Mỹ. Những góc cua này tạo áp lực dọc và ngang cực lớn lên lốp, đòi hỏi tối ưu hóa thiết lập xe và lốp.

Yêu cầu downforce rất cao, tương đương Budapest, Hungary.

Đường đua thường ít độ bám, dễ bị cát phủ bởi gió biển thổi vào. Do chỉ cách Biển Bắc vài trăm mét, nên thời tiết nơi đây rất thất thường, nhiệt độ cuối hè thường dưới 20°C.

“Góc nghiêng” độc đáo tại Zandvoort

Từ khóa: Mật độ năng lượng (Energy Density)

Là lượng năng lượng chứa trong một khối lượng hoặc thể tích.

Với lốp F1: chỉ năng lượng mà lốp hấp thụ – tích tụ – giải phóng khi vận hành trên đường đua, sinh ra chủ yếu từ biến dạng và ma sát.

Nhiều góc cua và tốc độ cao khiến lốp hấp thụ nhiều năng lượng dẫn đến sinh nhiệt rồi ảnh hưởng đến độ bám, độ mòn và hiệu suất.

Vì vậy quản lý mức độ năng lượng giúp giữ nhiệt độ lốp trong vùng tối ưu. Nếu kém, có thể gây ra hiện tượng graining hoặc blistering trên lốp.

So với các đường đua khắc nghiệt như Suzuka, Lusail, Silverstone hay Spa, Zandvoort có mật độ năng lượng cao nhất, do chiều dài ngắn, nhiều góc cua và ít đoạn thẳng để lốp được “nghỉ ngơi và làm mát” trong 1 vòng đua.

Góc thống kê

Đây là Dutch GP lần thứ 35 trong khuôn khổ Giải vô địch thế giới Formula 1. Tất cả đều diễn ra tại Zandvoort kể từ lần đầu năm 1952. Bố cục đường đua hiện tại ra mắt năm 2021, lần đầu trở lại kể từ 1985.

Liệu Verstappen có thể chiến thắng trước sự cổ vũ của khán giả nhà?

Jim Clark giữ kỷ lục thắng nhiều nhất tại đây: 4 lần (đều trong màu áo Lotus). Theo sau là Jackie Stewart, Niki Lauda và Max Verstappen với 3 chiến thắng.

Verstappen giữ kỷ lục pole nhiều nhất: 3 lần (ngang với René Arnoux).

Clark và Lauda dẫn đầu về số lần lên podium: 6 lần.

Ferrari là đội thành công nhất: 8 chiến thắng. Lotus: 6 lần, McLaren: 4 lần (trong đó có chiến thắng của Norris năm ngoái). Lotus giữ kỷ lục pole: 8 lần, theo sau là Ferrari (7). Về số podium, Ferrari dẫn đầu với 26 lần, Lotus 16 lần.

Hãy đón xem chặng đua Dutch Grand Prix 2025 (giờ Việt Nam):

Thứ Sáu – 29/08

FP1: 17:30 – 18:30

FP2: 21:00 – 22:00

Thứ Bảy – 30/08

FP3: 16:30 – 17:30

Vòng phân hạng: 20:00 – 21:00

Chủ nhật – 31/08

Cuộc đua chính (Race): 20:00