Siêu sao F1 Hamilton nhiều người yêu, vẫn vui vẻ "xuyên đêm" với cô nàng lạ mặt

🏎️ Hamilton: Biểu tượng của tốc độ và sức hút ngoài đường đua

Còn nhớ sau chặng đua Monaco Grand Prix 2025 đầy kịch tính hồi tháng 5 vừa qua, Lewis Hamilton, tay đua 7 lần vô địch thế giới và hiện là ngôi sao của Ferrari, một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi thành tích trên đường đua mà còn bởi đời sống cá nhân sôi động. Dù đã bước sang tuổi 40, Hamilton vẫn giữ vững phong độ và sức hút đặc biệt cả trong lẫn ngoài đường đua, khiến anh luôn là cái tên “hot” của làng F1.

"Viên ngọc đen" Hamilton bị phát hiện tình tứ với người mẫu xinh đẹp

Chặng đua tại Monaco GP không phải là kỷ niệm đẹp với tay lái người Anh. Hamilton chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 sau một chặng đua đầy sóng gió. Anh gặp sự cố va chạm trong buổi tập, khiến đội Ferrari phải chạy đua với thời gian để sửa xe trước vòng phân hạng. Trong cuộc đua chính, Hamilton cũng có những trao đổi căng thẳng với đội ngũ kỹ thuật về chiến thuật, thể hiện sự không hài lòng với thông tin chỉ đạo từ đội.

💃 Đêm tiệc Monaco: Hamilton “đi cả đêm” cùng người đẹp Violetta Bert

Ngay sau khi hoàn thành chặng đua, Hamilton không ngần ngại “xả hơi” tại hộp đêm sang trọng ở Monaco. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy anh xuất hiện nổi bật với áo vest đỏ, kính trắng, thoải mái khiêu vũ và trò chuyện thân mật cùng một cô gái tóc vàng quyến rũ. Danh tính người đẹp nhanh chóng được tiết lộ là Violetta Bert, người mẫu Nga với hơn 860.000 người theo dõi trên Instagram.

Người mẫu Nga có vẻ đẹp bốc lửa

Violetta Bert không xa lạ với giới truyền thông châu Âu khi từng được đồn đoán hẹn hò với cầu thủ Chelsea Mykhailo Mudryk và tiền vệ Weston McKennie. Tuy nhiên, cô từng phủ nhận mọi tin đồn tình cảm trên mạng xã hội, khẳng định mình “không xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào”. Những hình ảnh gần đây cho thấy Violetta đã có mặt ở Monaco suốt tuần qua, tận hưởng không khí xa hoa của thành phố bên bờ Địa Trung Hải.

😎 Hamilton: Độc thân quyến rũ, luôn là tâm điểm của mọi bữa tiệc

Dù liên tục vướng tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Camila Kendra, Nicole Scherzinger hay gần đây là nữ diễn viên Sofia Vergara, Hamilton hiện vẫn được cho là độc thân.

Sự xuất hiện của anh bên cạnh Violetta Bert càng làm dấy lên nhiều đồn đoán về đời sống tình cảm của tay đua người Anh. Tuy nhiên, với phong cách sống phóng khoáng, Hamilton dường như không quá bận tâm trước những lời bàn tán, tiếp tục tận hưởng cuộc sống và giữ vững hình ảnh “soái ca” đa tình của làng F1.

Hamilton vừa trải qua chặng đua ở Hungarian GP cuối tuần qua với thành tích khá tệ. Anh chỉ xếp thứ 12 chung cuộc. Làng đua xe F1 sẽ tạm nghỉ trước khi trở lại với chặng đua Dutch Grand Prix 2025 diễn ra từ ngày 29 tới ngày 31 tháng 8 sắp tới.