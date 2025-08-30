Đua xe F1, Dutch GP: Khởi động lại mùa giải dưới "cơn bão" màu da cam

Những đổi mới trước khi mùa giải quay lại "hiệp 2"

Kì nghỉ ‘giữa hiệp’ thường thời điểm các đội công bố những thông tin mới nhất về đội hình chính thức cho mùa giải kế tiếp. Tuy nhiên, phần lớn các đội đều đã ấn định đội hình trước sự chuyển giao lớn của mùa giải 2026, một mùa giải có rất nhiều sự thay đổi lớn.

Trong đó, đội đua thứ 11 sẽ gia nhập cuộc chơi là Cadillac, đã quyết định lựa chọn Bottas và Pérez là những tay đua F1 đầu tiên của đội. Với thế hệ xe F1 đầu tiên, và cũng là thế hệ xe F1 mới, đội đua Mỹ đã đưa ra sự lựa chọn an toàn, những tay đua dày dặn kinh nghiệm.

Với hai chỗ trống mới đã sớm bị lấp đầy, các tay đua tại Mercedes khó có thể ngồi yên khi tương lai của họ còn chưa chắc chắn. Dù vậy, sẽ thật bất ngờ nếu như Russell hay Antonelli rời đội vào cuối mùa giải, trong khi cả hai đều đã giữ vững phong độ trong nửa đầu mùa giải.

Mercedes vẫn sẽ tiếp tục quan sát, theo dõi trước khi có thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Dù sao, nếu đội đua Đức có biến động về nhân sự, thì nó sẽ gây ra phản ứng dây chuyền - điều mà đa số các đội khác không muốn ở thời điểm hiện tại.

Pérez, Bottas sẽ trở lại vào mùa giải 2026

Cuộc đấu tốc độ trở lại với sự cao trào trong cuộc đua vô địch. Norris bước vào kì nghỉ với tâm thế thoải mái, thành công rút ngắn khoảng cách nhờ đi ngược với chiến thuật của đồng đội, và có được chiến thắng tại Hungaroring.

Norris đã có một chiến thắng áp đảo tại Zandvoort năm 2024, cán đích trước Verstappen tới hơn 20 giây, trong khi Piastri cán đích thứ 4 chung cuộc. Tuy nhiên, viễn cảnh đó khó có thể lặp lại cuối tuần này. Điều kiện thời tiết được dự báo sẽ có mưa xuyên suốt cuối tuần này trên Zandvoort. Và đó thường là điểm yếu của tay đua người Anh. Liệu Piastri có thể bảo toàn, và gia tăng lợi thế dẫn đầu tại chặng đua lần này?

Norris rút ngắn khoảng cách dẫn trước xuống chỉ còn 9 điểm

Verstappen có lợi thế lớn sân nhà

Zandvoort còn là sân nhà của nhà đương kim vô đich Max Verstappen. Tay đua người Hà Lan đã có 3 chiến thắng liên tiếp, với vị trí thứ 2 trong năm 2024, kể từ khi đường đua trở lại lịch F1 vào năm 2021.

Tuy nhiên, vị thế của Verstappen lần này hoàn toàn khác. Chiếc RB21 chắc chắn không phải là chiếc xe nhanh nhất, và điều đó được phản ánh rõ nhất qua khả năng cạnh tranh của nhà đương kim vô địch trong cuộc đua. Kể từ khi Red Bull sa thải lãnh đội Honer, "Bò mẹ" đang thụt lùi và tiệm cận với đội đua sân sau Racing Bulls.

Tuy nhiên, phép màu vẫn thường xảy ra, đặc biệt là dưới điều kiện thời tiết khác thường vào cuối tuần này. Verstappen thường làm chủ đường đua dưới cơn mưa, với ví dụ rõ nhất là tại Interlagos. Liệu Verstappen có thể đem tới một phép màu cho người hâm mộ trên sân nhà?

Hamilton đã có một khởi đầu đầy khó khăn tại đội đua mới Ferrari. Anh chưa thể giành được podium nào trong 14 chặng đua đầu tiên của mùa giải 2025. Đỉnh điểm là tại Hungary vừa qua, Hamilton đã có một màn trình diễn tệ hại và chỉ cán đích thứ 12. Nhưng may mắn là sau đó đúng quãng nghỉ để anh có thể tự làm mới bản thân mình.

Dù Ferrari đã có những nâng cấp đáng kể trước kỳ nghỉ hè, nhưng những hạn chế của chiếc xe vẫn tồn tại. Tâu đua cựu vương chưa hoàn toàn thích nghi với chiếc xe của Ferrari cũng là một trở ngại lớn, đặc biệt tại một đường đua đòi hỏi sự chính xác cao như Zandvoort.

Chờ những bất ngờ

Dù sao, cũng như Red Bull, Ferrari có thể chờ đợi chặng đua có mưa vào cuối tuần. Thời tiết ẩm ướt có thể tạo ra những bất ngờ và cơ hội cho những tay đua giàu kinh nghiệm như Hamilton, người thường xuất sắc trong điều kiện đường ướt.

Đội đua Đỏ đã đoạt pole tại Hungaroring trước đó. Với bản chất khó vượt của đường đua Zandvoort, mục tiêu hàng đầu của Ferrari sẽ là giành được một vị trí xuất phát thuận lợi ở vòng phân hạng. Điều này sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát cuộc đua và giảm thiểu rủi ro về hiệu suất chiếc xe. Nếu họ có thể tận dụng lợi thế về tốc độ ở vòng phân hạng và những biến cố mà thời tiết có thể đem đến, cơ hội có được một kết quả thuận lợi hoặc podium, là hoàn toàn có thể.