Đua xe F1, Dutch GP: Ba lần cờ đỏ xuất hiện, bất ngờ Aston Martin thách thức McLaren

🏎️ FP1: Stroll vào top 3 cùng McLaren, Verstappen gặp tai nạn

Lando Norris đã thiết lập vòng chạy nhanh nhất trong buổi chạy thử đầu tiên (FP1) tại Dutch GP, tay lái McLaren nhanh hơn đồng đội Oscar Piastri và Lance Stroll của Aston Martin.

Thời tiết ở FP1 tương đối tốt

Phần lớn các đội đều chọn lốp Medium cho lượt chạy mở màn, trong sự kiện mà Pirelli kỷ niệm chặng đua F1 thứ 500 của mình. Ngay từ đầu đã có nhiều diễn biến đáng chú ý, trong bối cảnh dự báo sẽ có mưa lớn vào chiều cùng ngày. Lewis Hamilton là người đầu tiên gặp sự cố khi chiếc xe Ferrari của anh xoay tròn 360 độ, buộc cờ vàng phất lên.

Ngay sau đó, Yuki Tsunoda cũng lao khỏi đường đua, trước khi Kimi Antonelli mắc kẹt trong bãi sỏi ở cua 9, khiến cờ đỏ đầu tiên của chặng đua xuất hiện để xe cứu hộ đưa chiếc Mercedes gặp nạn tới vị trí an toàn.

Phiên chạy trở lại khi đồng hồ còn hơn 40 phút. Trước đó, Max Verstappen đã vươn lên dẫn đầu bảng thời gian, nhưng Norris đã nhanh chóng lên P1 với thành tích 1 phút 10,278 giây, nhanh hơn Piastri 0,4 giây, giúp McLaren chiếm vị trí 1-2.

Cờ đỏ đầu tiên thuộc về Kimi Antonelli

Sau đó, các đội đua chuyển sang chạy lốp Soft, Piastri rút ngắn khoảng cách với đồng đội xuống còn 0,292 giây, trong khi Fernando Alonso gây chú ý với vị trí thứ 3 cho Aston Martin, xếp trên Alex Albon (Williams) và George Russell (Mercedes).

Trong 15 phút cuối, hầu hết tay đua tập trung chạy long-run (phục vụ cuộc đua chính) với bộ lốp Medium, kế hoạch chuẩn bị quan trọng nếu trời mưa dẫn đến hạn chế cơ hội chạy ở các phiên sau.

Thành tích 1:10.278 trước đó của Norris vẫn không bị đánh bại, giúp tay đua người Anh kết thúc FP1 dẫn đầu sau kỳ nghỉ Hè. Piastri giữ vững P2, trong khi Stroll (dù bị Tsunoda cản trở trên đường) bất ngờ vươn lên P3 ở những phút cuối. Alonso xếp thứ 4, một màn trình diễn ấn tượng của Aston Martin. Albon xếp P5, ngay trên Verstappen ở P6, tay đua chủ nhà gặp sự cố lao ra ngoài và mắc kẹt ở bãi sỏi cua 1 sau pha xuất phát thử nghiệm cuối phiên.

Russell – cũng trải qua một tình huống trượt ra ngoài ở cuối phiên – xếp P7, tiếp theo là Carlos Sainz (Williams), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) và Pierre Gasly (Alpine) hoàn tất top 10.

Tay đua chủ nhà Verstappen có khởi đầu không như ý

Bộ đôi Racing Bulls, Liam Lawson và Isack Hadjar, lần lượt đứng thứ 11 và 12, xếp trên Hulkenberg (Kick Sauber). Ferrari có phiên chạy mờ nhạt, với Charles Leclerc P14 và Hamilton P15 – Leclerc thừa nhận đội đua đang bị bỏ lại khá xa.

Tsunoda chỉ đứng hạng 16 cho Red Bull, bộ đôi Haas là Esteban Ocon và Ollie Bearman lần lượt P17 và P19, xen giữa là Franco Colapinto (Alpine). Antonelli không thể trở lại sau sự cố nên xếp P20.

FP2: Norris tiếp tục nhanh nhất, hai cờ đỏ gián đoạn lượt chạy

Tay đua McLaren đã hoàn tất ngày thứ Sáu hoàn hảo dù FP2 kết thúc sớm với những tai nạn của Lance Stroll và Alex Albon.Trong điều kiện khô ráo với cơn mưa "rình rập", các tay đua ngay lập tức ra đường đua để thực hiện những vòng chạy quan trọng.

Stroll gặp tai nạn ở cua 3

Sau khi nhanh nhất ở FP1, Norris tiếp tục thể hiện phong độ cao khi sớm vươn lên dẫn đầu bảng thời gian với 1 phút 12.615s trên bộ lốp Medium, trước khi bị hai tay đua người Tây Ban Nha – Sainz và Alonso vượt qua khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.

Ở vòng chạy kế tiếp, Norris trở thành tay đua đầu tiên phá mốc 1 phút 12s: 1 phút 11.294s. Trong khi đó Stroll vươn lên thứ hai, còn Alonso phàn nàn vì bị cản bởi chiếc Mercedes của Kimi Antonelli.

Hai tay đua Kick Sauber – Bortoleto và Hulkenberg – lần lượt leo lên top đầu với bộ lốp Soft, trong khi Max Verstappen chỉ nhanh thứ tư, kém Norris gần 0,3 giây dù chạy bằng lốp Medium.Đến phút thứ 10, Bearman (Haas) bất ngờ vươn lên P1 với vòng chạy 1 phút 11.113s, ngay trước khi cờ đỏ xuất hiện khi Stroll gặp tai nạn nghiêm trọng ở khúc cua dốc Turn 3. May mắn là tay đua Canada không gặp chấn thương, chiếc Aston Martin hư hỏng nặng được kéo ra ngoài và phiên chạy được tiếp tục với 39 phút còn lại.

Hadjar là người tiếp theo gặp vấn đề ở FP2

Hadjar (Racing Bulls) lúc này mới có cơ hội rời pit do trục trặc kỹ thuật trước đó, nhưng anh buộc phải dừng xe ngay ở vòng đầu, khiến xe an toàn ảo (VSC) được kích hoạt.

Hulkenberg vươn lên dẫn đầu khi với 1 phút 11.080s trên bộ lốp Soft, trong lúc Hamilton xoay 360 độ lần thứ hai trong ngày tại Turn 9, dù trước đó anh vừa lập thành tích sector 1 nhanh nhất.

Sau đó thành tích bắt đầu giảm mạnh, với Alonso đạt 1 phút 09.977s trước khi Norris hạ thêm kỷ lục xuống 1 phút 09.890s – cả hai đều trên lốp Soft.

Cờ đỏ thứ hai xuất hiện khi còn 21 phút, Albon lao ra ngoài cua 1 và làm gãy cánh gió trước sau cú chạm rào, chiếc Williams sau đó mắc kẹt trong bãi sỏi.

Albon “chốt hạ” với cờ đỏ thứ 3 trong ngày

Phiên chạy trở lại khi mưa đã tan, các tay đua tập trung vào mô phỏng cuộc đua chính. Trật tự trên bảng xếp hạng không đổi, Norris giữ vững ngôi đầu, nhanh hơn Alonso 0.087s, với Piastri đứng thứ ba. Norris bị điều tra vì va chạm trong pit với Russell.Russell kết thúc ở vị trí thứ 4, tiếp theo là Verstappen – chậm hơn Norris tới 0,6s. Hamilton, Tsunoda, Leclerc, Franco Colapinto (Alpine) và Hulkenberg hoàn tất top 10.

Bearman đứng thứ 11, ngay trước Antonelli – tay đua Mercedes phục hồi sau pha tai nạn ở FP1.Bortoleto xếp trên Lawson, Ocon (Haas) và Sainz (Williams), trong khi Albon, Stroll, Gasly (Alpine) và Hadjar – không kịp thiết lập thời gian – chốt danh sách 20 tay đua.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy thử nghiệm đầu tiên chặng Dutch GP 2025:

FP1

FP2