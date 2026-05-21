Man City tan rã: HLV Guardiola rời đi, Rodri đòi về Real & nguy cơ mất nốt Haaland

Từ Rodri công khai muốn trở về Real Madrid cho tới nguy cơ mất cả Erling Haaland, Man City đang đứng trước mùa hè biến động lớn nhất kỷ nguyên Abu Dhabi.

Guardiola khép lại triều đại vàng son

Trong một thập kỷ, HLV Pep Guardiola không chỉ mang về danh hiệu cho Man City, mà còn biến đội bóng này thành cỗ máy chiến thắng đáng sợ bậc nhất châu Âu. Từ Premier League tới Champions League, từ khả năng kiểm soát bóng tới cách định nghĩa lại vai trò chiến thuật của từng vị trí, dấu ấn của nhà cầm quân người Catalunya hiện diện ở mọi ngóc ngách sân Etihad.

Nhưng không triều đại nào kéo dài mãi mãi.

Những thông tin từ báo chí Anh và Tây Ban Nha cho thấy Guardiola đang tiến rất gần tới quyết định rời Man City sau mùa giải này. Dù CLB chưa đưa ra thông báo chính thức, việc hàng loạt nguồn tin uy tín đồng loạt đăng tải cho thấy khả năng cuộc chia tay xảy ra là cực lớn.

Điều đáng nói nằm ở chỗ Guardiola chưa bao giờ chỉ là một HLV đơn thuần tại Man City. Ông là trung tâm của toàn bộ dự án thể thao. Rất nhiều ngôi sao đến Etihad vì Guardiola, ở lại vì Guardiola và phát triển thành những cầu thủ hàng đầu thế giới dưới bàn tay Guardiola.

Khi “bộ não” ấy rời đi, sự lung lay là điều tất yếu.

Rodri muốn về Real Madrid, chủ tịch Perez bắt đầu hành động

Người có phản ứng rõ ràng nhất chính là Rodri. Theo truyền thông Tây Ban Nha, chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2024 đang “rất khao khát” được gia nhập Real Madrid trong mùa hè này.

Đây thực chất không phải điều bất ngờ. Real Madrid đã theo đuổi Rodri nhiều năm qua và xem anh là mảnh ghép hoàn hảo cho giai đoạn chuyển giao hậu bộ ba huyền thoại gồm Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro.

Vấn đề nằm ở chỗ trước đây Rodri gần như “bất khả xâm phạm” dưới thời Guardiola. Tiền vệ người Tây Ban Nha chính là hạt nhân chiến thuật quan trọng nhất của Man City, người giữ nhịp, điều tiết và tạo ra sự cân bằng cho toàn bộ hệ thống.

Nhưng giờ mọi thứ đã khác.

Guardiola ra đi đồng nghĩa mối liên kết lớn nhất giữ Rodri ở lại nước Anh cũng suy yếu đáng kể. Với một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Tây Ban Nha và luôn mang trong mình khát vọng trở về quê hương, Real Madrid trở thành điểm đến đầy hấp dẫn.

Điều thú vị là quan hệ giữa Rodri và Real Madrid từng có giai đoạn căng thẳng sau vụ lùm xùm Quả bóng vàng 2024. Khi Real Madrid tẩy chay gala trao giải, nhiều người tin cánh cửa Bernabeu đã đóng lại với Rodri.

Tuy nhiên, Chủ tịch Florentino Perez được cho là đã chủ động “làm hòa”, bởi ông hiểu giá trị của Rodri vượt xa mọi xích mích nhất thời. Real Madrid cần một thủ lĩnh tuyến giữa mới và Rodri là mẫu tiền vệ hiếm hoi hội đủ đẳng cấp chiến thuật, thể chất lẫn bản lĩnh để kế thừa di sản của thế hệ vàng trước đó.

Không chỉ Rodri, Haaland cũng có thể rời Etihad

Điều khiến Man City lo ngại hơn cả là hiệu ứng tháo chạy có thể chưa dừng lại ở Rodri.

Tương lai của Erling Haaland đang trở thành dấu hỏi lớn. Tiền đạo người Na Uy từng nhiều lần công khai sự ngưỡng mộ dành cho Real Madrid, trong khi giới chủ sân Bernabeu cũng chưa bao giờ từ bỏ tham vọng sở hữu chân sút số một thế giới.

Nếu Guardiola ra đi, sức hút lớn nhất của dự án Man City với Haaland cũng sẽ giảm đi đáng kể. Trong nhiều năm qua, Guardiola chính là người giúp Haaland nâng tầm khả năng chơi bóng toàn diện, thay vì chỉ là một “sát thủ vòng cấm” đơn thuần.

Kịch bản Rodri sang Real Madrid rồi Haaland nối gót hoàn toàn có thể xảy ra nếu Man City bước vào giai đoạn chuyển giao thiếu ổn định.

Đó sẽ là cú đánh khủng khiếp với đội bóng từng thống trị bóng đá Anh gần như tuyệt đối trong nhiều mùa giải liên tiếp.

Tất nhiên, Man City vẫn còn lợi thế lớn về tài chính lẫn hợp đồng. Rodri còn giao kèo tới năm 2027, còn Haaland cũng đang được ràng buộc bằng những điều khoản cực kỳ đắt giá. Nhưng bóng đá hiện đại cho thấy khi một chu kỳ thành công đi tới hồi kết, tiền bạc không phải lúc nào cũng giữ được các siêu sao.

Kỷ nguyên Guardiola từng đưa Man City lên đỉnh cao lịch sử. Nhưng cũng giống cách đội bóng láng giềng MU sụp đổ sau cuộc chia tay lớn với Sir Alex Ferguson, Etihad giờ đang cảm nhận rõ sự mong manh của một triều đại tưởng như bất khả chiến bại.