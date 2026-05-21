Man City tan rã: HLV Guardiola rời đi, Rodri đòi về Real & nguy cơ mất nốt Haaland

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Thể Công - Viettel
PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Fiorentina
Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
SHB Đà Nẵng
Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Đông Á Thanh Hóa
Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Bologna
Inter Milan
Lazio vs Pisa
Lazio
Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Alavés
Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Real Betis
Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Celta de Vigo
Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Espanyol
Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Getafe
Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Mallorca
Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Real Madrid
Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Girona vs Elche
Girona
Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Becamex TP Hồ Chí Minh
Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Hà Nội
Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Parma
Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Brighton & Hove Albion
Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Burnley
Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Crystal Palace
Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Fulham
Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Liverpool
Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Manchester City
Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Nottingham Forest
AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
Tottenham Hotspur
Everton
West Ham United vs Leeds United
West Ham United
Leeds United
Napoli vs Udinese
Napoli
Udinese
Cremonese vs Como
Cremonese
Como
Lecce vs Genoa
Lecce
Genoa
Milan vs Cagliari
Milan
Cagliari
Torino vs Juventus
Torino
Juventus
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Villarreal
Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
PVF-CAND
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh
Man City tan rã: HLV Guardiola rời đi, Rodri đòi về Real & nguy cơ mất nốt Haaland

Sự kiện: Premier League 2025-26 Pep Guardiola Manchester City

Một đế chế từng khiến cả châu Âu khiếp sợ đang đứng trước nguy cơ tan rã chỉ trong vài tháng. Khi thông tin Pep Guardiola chuẩn bị chia tay Manchester City sau 10 năm xuất hiện dồn dập trên truyền thông, hiệu ứng domino lập tức xảy ra.

   

Từ Rodri công khai muốn trở về Real Madrid cho tới nguy cơ mất cả Erling Haaland, Man City đang đứng trước mùa hè biến động lớn nhất kỷ nguyên Abu Dhabi.

Guardiola khép lại triều đại vàng son

Trong một thập kỷ, HLV Pep Guardiola không chỉ mang về danh hiệu cho Man City, mà còn biến đội bóng này thành cỗ máy chiến thắng đáng sợ bậc nhất châu Âu. Từ Premier League tới Champions League, từ khả năng kiểm soát bóng tới cách định nghĩa lại vai trò chiến thuật của từng vị trí, dấu ấn của nhà cầm quân người Catalunya hiện diện ở mọi ngóc ngách sân Etihad.

Đế chế của Man City có nguy cơ sụp đổ sau khi HLV Guardiola rời đi

Nhưng không triều đại nào kéo dài mãi mãi.

Những thông tin từ báo chí Anh và Tây Ban Nha cho thấy Guardiola đang tiến rất gần tới quyết định rời Man City sau mùa giải này. Dù CLB chưa đưa ra thông báo chính thức, việc hàng loạt nguồn tin uy tín đồng loạt đăng tải cho thấy khả năng cuộc chia tay xảy ra là cực lớn.

Điều đáng nói nằm ở chỗ Guardiola chưa bao giờ chỉ là một HLV đơn thuần tại Man City. Ông là trung tâm của toàn bộ dự án thể thao. Rất nhiều ngôi sao đến Etihad vì Guardiola, ở lại vì Guardiola và phát triển thành những cầu thủ hàng đầu thế giới dưới bàn tay Guardiola.

Khi “bộ não” ấy rời đi, sự lung lay là điều tất yếu.

Rodri muốn về Real Madrid, chủ tịch Perez bắt đầu hành động

Người có phản ứng rõ ràng nhất chính là Rodri. Theo truyền thông Tây Ban Nha, chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2024 đang “rất khao khát” được gia nhập Real Madrid trong mùa hè này.

Rodri đang muốn hồi hương, khoác áo Real Madrid

Đây thực chất không phải điều bất ngờ. Real Madrid đã theo đuổi Rodri nhiều năm qua và xem anh là mảnh ghép hoàn hảo cho giai đoạn chuyển giao hậu bộ ba huyền thoại gồm Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro.

Vấn đề nằm ở chỗ trước đây Rodri gần như “bất khả xâm phạm” dưới thời Guardiola. Tiền vệ người Tây Ban Nha chính là hạt nhân chiến thuật quan trọng nhất của Man City, người giữ nhịp, điều tiết và tạo ra sự cân bằng cho toàn bộ hệ thống.

Nhưng giờ mọi thứ đã khác.

Guardiola ra đi đồng nghĩa mối liên kết lớn nhất giữ Rodri ở lại nước Anh cũng suy yếu đáng kể. Với một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Tây Ban Nha và luôn mang trong mình khát vọng trở về quê hương, Real Madrid trở thành điểm đến đầy hấp dẫn.

Điều thú vị là quan hệ giữa Rodri và Real Madrid từng có giai đoạn căng thẳng sau vụ lùm xùm Quả bóng vàng 2024. Khi Real Madrid tẩy chay gala trao giải, nhiều người tin cánh cửa Bernabeu đã đóng lại với Rodri.

Tuy nhiên, Chủ tịch Florentino Perez được cho là đã chủ động “làm hòa”, bởi ông hiểu giá trị của Rodri vượt xa mọi xích mích nhất thời. Real Madrid cần một thủ lĩnh tuyến giữa mới và Rodri là mẫu tiền vệ hiếm hoi hội đủ đẳng cấp chiến thuật, thể chất lẫn bản lĩnh để kế thừa di sản của thế hệ vàng trước đó.

Không chỉ Rodri, Haaland cũng có thể rời Etihad

Điều khiến Man City lo ngại hơn cả là hiệu ứng tháo chạy có thể chưa dừng lại ở Rodri.

Ngay cả Haaland cũng có thể rời Man City

Tương lai của Erling Haaland đang trở thành dấu hỏi lớn. Tiền đạo người Na Uy từng nhiều lần công khai sự ngưỡng mộ dành cho Real Madrid, trong khi giới chủ sân Bernabeu cũng chưa bao giờ từ bỏ tham vọng sở hữu chân sút số một thế giới.

Nếu Guardiola ra đi, sức hút lớn nhất của dự án Man City với Haaland cũng sẽ giảm đi đáng kể. Trong nhiều năm qua, Guardiola chính là người giúp Haaland nâng tầm khả năng chơi bóng toàn diện, thay vì chỉ là một “sát thủ vòng cấm” đơn thuần.

Kịch bản Rodri sang Real Madrid rồi Haaland nối gót hoàn toàn có thể xảy ra nếu Man City bước vào giai đoạn chuyển giao thiếu ổn định.

Đó sẽ là cú đánh khủng khiếp với đội bóng từng thống trị bóng đá Anh gần như tuyệt đối trong nhiều mùa giải liên tiếp.

Tất nhiên, Man City vẫn còn lợi thế lớn về tài chính lẫn hợp đồng. Rodri còn giao kèo tới năm 2027, còn Haaland cũng đang được ràng buộc bằng những điều khoản cực kỳ đắt giá. Nhưng bóng đá hiện đại cho thấy khi một chu kỳ thành công đi tới hồi kết, tiền bạc không phải lúc nào cũng giữ được các siêu sao.

Kỷ nguyên Guardiola từng đưa Man City lên đỉnh cao lịch sử. Nhưng cũng giống cách đội bóng láng giềng MU sụp đổ sau cuộc chia tay lớn với Sir Alex Ferguson, Etihad giờ đang cảm nhận rõ sự mong manh của một triều đại tưởng như bất khả chiến bại.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

21/05/2026 08:53 AM (GMT+7)
