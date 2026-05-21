FIFA 'quên' đưa Việt Nam vào danh sách dự U17 World Cup 2026

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

FIFA 'quên' đưa Việt Nam vào danh sách dự U17 World Cup 2026

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Việt Nam ban đầu không có trong danh sách phân nhóm hạt giống dự VCK U17 World Cup 2026 trên trang chủ FIFA hôm 20/5, và chỉ được bổ sung sau vài tiếng.

*Chia bảng U17 World Cup 2026: 21h thứ Năm 21/5, giờ Hà Nội, trên VnExpress.

Ngày 20/5, trên trang web chính thức, FIFA công bố phân nhóm hạt giống phục vụ lễ bốc thăm U17 World Cup 2026 tại Zurich, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, danh sách 48 đội tham dự không có tên Việt Nam.

Tròn một tuần trước đó, Việt Nam đã được FIFA xác nhận giành vé dự U17 World Cup 2026 lần đầu trong lịch sử, nhờ thành tích vào tứ kết U17 châu Á 2026. Tại vòng bảng giải châu Á, U17 Việt Nam thắng Yemen 1-0, thua Hàn Quốc 1-4 rồi hạ UAE 3-2 ở bảng C. Thầy trò Cristiano Roland cùng Hàn Quốc vào tứ kết, đồng thời dự U17 World Cup. Trong khi đó, Yemen và UAE bị loại.

FIFA 'quên' đưa Việt Nam vào danh sách dự U17 World Cup 2026 - 1

Danh sách phân nhóm hạt giống U17 World Cup không có Việt Nam hay Trung Quốc. Ảnh: chụp màn hình

Không chỉ Việt Nam, Trung Quốc cũng không xuất hiện trong danh sách hạt giống FIFA công bố, dù đội được xác nhận vượt qua vòng loại hôm 12/5. Trung Quốc thua Indonesia 0-1 trong ngày ra quân, rồi thất bại 1-2 trước Nhật Bản. Nhưng sau đó, họ thắng Qatar 2-0 để đứng nhì bảng B và cùng Nhật Bản vào tứ kết.

Indonesia là đội duy nhất không giành suất U17 World Cup ở bảng này. Bởi Qatar đứng thứ ba và không vào tứ kết châu Á, nhưng mặc định dự U17 World Cup 2026 do là chủ nhà. Còn Trung Quốc thậm chí đã vào chung kết U17 châu Á, tái ngộ Nhật Bản ở chung kết tối 22/5.

Trong khi đó, Indonesia lại có tên ở nhóm hạt giống số 2, còn Yemen nằm ở nhóm 4, dù hai đội này không vượt qua vòng loại.

Danh sách phân nhóm U17 World Cup 2026 mâu thuẫn của FIFA

Nhóm 1: Qatar, Brazil, Pháp, Mali, Argentina, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal, Hàn Quốc.

Nhóm 2: Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, CH Ireland, Colombia, Chile, Indonesia, Ai Cập, Australia.

Nhóm 3: Arab Saudi, New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Đan Mạch.

Nhóm 4: Montenegro, Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Yemen, Jamaica, Cuba, 2 đội châu Phi chưa xác định.

Theo quy định, 48 đội tham dự được chia vào bốn nhóm hạt giống dựa trên thành tích ở năm kỳ U17 World Cup gần nhất gồm 2015, 2017, 2019, 2023 và 2025. Vì vậy, việc xuất hiện sai tên đội hoặc bỏ sót đội đủ điều kiện có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phân nhóm và xác định đối thủ.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã biết sự việc và thông báo với FIFA. FIFA hiện chưa giải thích, nhưng đã cho gỡ bài đăng có thông tin nhầm lẫn trên trang web chính thức.

VCK U17 World Cup 2026 tại Qatar là kỳ thứ 21, diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12, với 48 đội tuyển. Ở kỳ gần nhất, Bồ Đào Nha vô địch trong lần đầu giải áp dụng thể thức mở rộng lên 48 đội.

FIFA 'quên' đưa Việt Nam vào danh sách dự U17 World Cup 2026 - 2

Cầu thủ Việt Nam ăn mừng khi hạ UAE 3-2 tại lượt cuối bảng C U17 châu Á 2026, trên sân King Abdullah Sports City Hall tại thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 14/5/2026. Ảnh: Sông Hoa

Tại lễ bốc thăm, 48 đội sẽ được chia vào bốn nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Chủ nhà Qatar mặc định nằm ở nhóm 1. Bảng phân nhóm dựa trên tổng điểm các đội giành được qua năm kỳ U17 World Cup gần nhất. Thành tích ở giải gần nhất được tính trọng số cao nhất, còn các kỳ trước đó có giá trị giảm dần.

Những đội đứng cao nhất trên bảng điểm sẽ cùng Qatar vào nhóm 1. Các đội còn lại lần lượt được xếp vào nhóm 2, 3 và 4. Mỗi bảng đấu tại VCK sẽ gồm bốn đội, với một đội được bốc từ mỗi nhóm hạt giống. Các đội cùng liên đoàn sẽ không ở chung bảng.

Do châu Phi (CAF) còn hai suất chưa xác định trước lễ bốc thăm, FIFA sẽ tạm dùng ký hiệu đại diện của liên đoàn cho hai đội này. CAF có tổng cộng 10 suất dự giải.

Danh sách các đội dự U17 World Cup 2026 theo xác nhận trước đó của FIFA

Châu Á (AFC): Qatar, Arab Saudi, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam.

Châu Âu (UEFA): Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy, CH Ireland, Romania, Serbia.

Châu Phi (CAF): Tanzania, Cameroon, Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Morocco, Algeria, Mali, Senegal cùng hai suất chưa xác định.

Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF): Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico.

Nam Mỹ (CONMEBOL): Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela.

Châu Đại Dương (OFC): New Caledonia, New Zealand, Fiji.

U17 Việt Nam biết được các đối thủ tại vòng bảng VCK U17 World Cup 2026 sau lễ bốc thăm diễn ra vào lúc 20h00 ngày 21/5.

Theo Xuân Bình

Nguồn: [Link nguồn]

-21/05/2026 09:58 AM (GMT+7)
