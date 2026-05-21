Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
UEFA đổi thể thức vòng loại World Cup giống Cúp C1: Anh - Pháp - Đức nguy cơ gặp nhau

UEFA đã công bố cuộc cải tổ lớn đối với vòng loại World Cup 2030 theo mô hình tương tự Champions League, đồng nghĩa với việc những đội tuyển hàng đầu như Anh, Pháp hay Đức sẽ không còn phải chạm trán các đối thủ quá yếu như San Marino hay Andorra.

   

Cảm hứng từ Champions League

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu xác nhận thể thức mới sẽ được áp dụng cho vòng loại World Cup 2030, giải đấu dự kiến tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Theo kế hoạch mới, 36 đội tuyển mạnh nhất châu Âu, được xác định dựa trên thành tích tại Nations League mùa giải 2028/29, sẽ được xếp vào League 1, chia thành ba nhóm gồm 12 đội.

Bồ Đào Nha từng vùi dập Armenia 9-1 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hồi tháng 11 năm ngoái

Ở League 1, mỗi đội sẽ đá 6 trận vòng loại, gồm 2 trận gặp nhóm hạt giống hàng đầu, 2 trận gặp nhóm trung bình và 2 trận gặp nhóm thấp hơn, tương tự mô hình thi đấu của Champions League hiện tại. Với thể thức mới, các ông lớn như Anh, Pháp, Đức hoàn toàn có thể sớm phải đụng độ nhau.

18 đội tuyển có thứ hạng thấp hơn sẽ tham dự League 2, được xem là hệ thống công bằng hơn khi các đội yếu có nhiều cơ hội giành kết quả tích cực. Các đội ở League 2 vẫn có cơ hội giành vé dự World Cup.

Tại vòng loại World Cup 2026, có đội chỉ đá 6 trận nhưng cũng có đội phải chơi 8 trận. Với thể thức mới, tất cả các đội đều thi đấu 6 trận.

Ba trận sân nhà và ba trận sân khách sẽ diễn ra trước 6 đối thủ khác nhau. Các đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé trực tiếp tới World Cup, còn những suất còn lại sẽ được xác định thông qua vòng play-off.

ĐT Anh từng giành chiến thắng 10-0 trước San Marino ở vòng loại World Cup 2022

Hiện UEFA vẫn chưa xác nhận chính xác số suất vào thẳng dành cho khu vực châu Âu, khi hệ thống mới sẽ tiếp tục được “tinh chỉnh” trong những tháng tới trước khi thông qua chính thức vào tháng 9.

Dù vậy, các đội bóng nhỏ như Andorra hay San Marino vẫn còn cơ hội góp mặt tại các giải đấu lớn thông qua vòng play-off.

Không còn những trận cầu chênh lệch

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, cho biết những thay đổi đối với vòng loại World Cup và Nations League sẽ giúp các trận đấu hấp dẫn hơn và tạo ra sự cân bằng về chuyên môn. Trong nhiều năm qua, giới chuyên môn đã kêu gọi thay đổi thể thức vòng loại nhằm loại bỏ những trận đấu chênh lệch quá lớn về trình độ.

Ông nói: “Thể thức mới sẽ cải thiện tính cạnh tranh, giảm số lượng trận đấu mang tính thủ tục, đồng thời mang đến giải đấu hấp dẫn và năng động hơn cho người hâm mộ, trong khi vẫn đảm bảo cơ hội cạnh tranh công bằng cho mọi đội tuyển mà không làm tăng thêm số ngày thi đấu quốc tế.

“Tổng thể, những thay đổi này sẽ nâng cao giá trị của bóng đá đội tuyển nam châu Âu và chúng tôi rất mong chờ việc triển khai các hệ thống thi đấu mới.”

UEFA cũng xác nhận Nations League sẽ thay đổi thể thức từ mùa giải 2028/29, chuyển từ 4 hạng đấu sang 3 hạng đấu với mỗi hạng gồm 18 đội.

Mỗi hạng sẽ có 3 bảng, mỗi bảng 6 đội, thi đấu 6 trận trước 5 đối thủ khác nhau. Riêng League C (hạng thấp nhất) sẽ gồm 7 đội tuyển.

UEFA đồng thời giữ nguyên vòng tứ kết, bán kết và chung kết cũng như các trận play-off thăng hạng và xuống hạng.

Tất cả thay đổi nói trên sẽ chính thức được áp dụng sau EURO 2028.

