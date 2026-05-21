Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Casemiro rời MU sang Mỹ "phò tá" Messi, Inter Miami phải bồi thường 10 tỷ đồng

Inter Miami Lionel Messi Messi thi đấu ở giải bóng đá Mỹ - MLS

Tiền vệ Casemiro được cho là đã chọn Inter Miami làm bến đỗ tiếp theo sau khi chia tay MU. Đội bóng của David Beckham đang tiến rất gần tới thương vụ đình đám này, dù phải vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ LA Galaxy cùng nhiều rào cản tài chính tại MLS.

⚽ Inter Miami thắng lớn trong cuộc đua giành Casemiro

Sau nhiều đồn đoán về tương lai, Casemiro cuối cùng đã đưa ra lựa chọn của mình. Theo tiết lộ từ The Athletic, tiền vệ người Brazil muốn gia nhập Inter Miami sau khi rời Man UTD trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Dù nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB khác, ngôi sao 34 tuổi vẫn bị thuyết phục bởi dự án đầy tham vọng của đội bóng bang Florida. Nếu cập bến Inter Miami, Casemiro sẽ sát cánh cùng hàng loạt tên tuổi lớn như Lionel Messi, Rodrigo De Paul và German Berterame trong màu áo đội bóng đồng sở hữu bởi David Beckham.

Đây được xem là bước ngoặt đáng chú ý với cựu tiền vệ Real Madrid, người từng 5 lần vô địch Champions League và vừa trải qua mùa giải cuối cùng khá tích cực tại Ngoại hạng Anh trong màu áo MU.

💥 LA Galaxy thất vọng vì mất lợi thế ưu tiên

Dù Inter Miami đang chiếm ưu thế, thương vụ này vẫn chưa hoàn toàn khép lại bởi LA Galaxy hiện nắm “discovery rights” (Quyền ưu tiên chiêu mộ) của Casemiro theo quy định đặc biệt tại MLS.

Cơ chế này cho phép Galaxy có quyền ưu tiên đàm phán với cầu thủ trước các đội bóng khác trong giải đấu. Đội bóng California được cho là đã nhiều lần liên hệ với đại diện của Casemiro và gửi tới anh không ít đề nghị hợp đồng nhằm thuyết phục chuyển tới Los Angeles.

MLS áp dụng quy định “discovery rights” để tránh việc các CLB cạnh tranh trực tiếp, khiến giá chuyển nhượng và lương cầu thủ bị đẩy lên quá cao. Tuy nhiên, việc Casemiro quyết tâm gia nhập Inter Miami đã khiến LA Galaxy rơi vào thế khó.

Theo nhiều nguồn tin, nếu muốn hoàn tất thương vụ, Inter Miami nhiều khả năng sẽ phải trả khoản phí bồi thường cho Galaxy. Trước đó, Los Angeles từng chi khoảng 400.000 USD cho Charlotte FC để giành quyền chiêu mộ Marco Reus.

🔥 Inter Miami đau đầu bài toán quỹ lương

Bên cạnh vấn đề “discovery rights”, Inter Miami còn đối mặt thử thách lớn về quỹ lương. Đội bóng hiện không còn suất “Designated Player” (DP - Cầu thủ được chỉ định) do những vị trí này đã thuộc về Messi cùng các ngôi sao khác.

Điều đó đồng nghĩa mức lương ban đầu của Casemiro sẽ phải dưới ngưỡng 2 triệu USD theo quy định MLS ở mùa giải hiện tại.

Để giải quyết khó khăn, Inter Miami được cho là sẽ áp dụng phương án từng sử dụng khi đưa Jordi Alba tới Mỹ năm 2023. Cụ thể, CLB sẽ dùng cơ chế “Targeted Allocation Money” (TAM - Tiền phân bổ mục tiêu) trước khi nâng Casemiro lên diện cầu thủ DP trong tương lai.

Ban lãnh đạo Inter Miami nhiều khả năng sẽ xây dựng bản hợp đồng với điều khoản tăng lương khi đội bóng giải phóng được quỹ đội hình. Đây cũng là cách vận hành quen thuộc của đội bóng Florida trong những thương vụ bom tấn gần đây.

Sau mùa giải đầy biến động cùng sự ra đi của HLV Javier Mascherano hồi đầu mùa, Inter Miami đang rất quyết tâm nâng cấp lực lượng để tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu lớn tại MLS cũng như đấu trường khu vực.

-21/05/2026 08:53 AM (GMT+7)
