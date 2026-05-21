Casemiro rời MU sang Mỹ "phò tá" Messi, Inter Miami phải bồi thường 10 tỷ đồng

⚽ Inter Miami thắng lớn trong cuộc đua giành Casemiro

Sau nhiều đồn đoán về tương lai, Casemiro cuối cùng đã đưa ra lựa chọn của mình. Theo tiết lộ từ The Athletic, tiền vệ người Brazil muốn gia nhập Inter Miami sau khi rời Man UTD trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Casemiro sẵn sàng gia nhập Inter Miami để tái hợp Lionel Messi tại MLS

Dù nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB khác, ngôi sao 34 tuổi vẫn bị thuyết phục bởi dự án đầy tham vọng của đội bóng bang Florida. Nếu cập bến Inter Miami, Casemiro sẽ sát cánh cùng hàng loạt tên tuổi lớn như Lionel Messi, Rodrigo De Paul và German Berterame trong màu áo đội bóng đồng sở hữu bởi David Beckham.

Đây được xem là bước ngoặt đáng chú ý với cựu tiền vệ Real Madrid, người từng 5 lần vô địch Champions League và vừa trải qua mùa giải cuối cùng khá tích cực tại Ngoại hạng Anh trong màu áo MU.

💥 LA Galaxy thất vọng vì mất lợi thế ưu tiên

Dù Inter Miami đang chiếm ưu thế, thương vụ này vẫn chưa hoàn toàn khép lại bởi LA Galaxy hiện nắm “discovery rights” (Quyền ưu tiên chiêu mộ) của Casemiro theo quy định đặc biệt tại MLS.

Cơ chế này cho phép Galaxy có quyền ưu tiên đàm phán với cầu thủ trước các đội bóng khác trong giải đấu. Đội bóng California được cho là đã nhiều lần liên hệ với đại diện của Casemiro và gửi tới anh không ít đề nghị hợp đồng nhằm thuyết phục chuyển tới Los Angeles.

MLS áp dụng quy định “discovery rights” để tránh việc các CLB cạnh tranh trực tiếp, khiến giá chuyển nhượng và lương cầu thủ bị đẩy lên quá cao. Tuy nhiên, việc Casemiro quyết tâm gia nhập Inter Miami đã khiến LA Galaxy rơi vào thế khó.

Theo nhiều nguồn tin, nếu muốn hoàn tất thương vụ, Inter Miami nhiều khả năng sẽ phải trả khoản phí bồi thường cho Galaxy. Trước đó, Los Angeles từng chi khoảng 400.000 USD cho Charlotte FC để giành quyền chiêu mộ Marco Reus.

🔥 Inter Miami đau đầu bài toán quỹ lương

Bên cạnh vấn đề “discovery rights”, Inter Miami còn đối mặt thử thách lớn về quỹ lương. Đội bóng hiện không còn suất “Designated Player” (DP - Cầu thủ được chỉ định) do những vị trí này đã thuộc về Messi cùng các ngôi sao khác.

Đội bóng của David Beckham phải tìm cách ‘lách’ quỹ lương để chiêu mộ Casemiro

Điều đó đồng nghĩa mức lương ban đầu của Casemiro sẽ phải dưới ngưỡng 2 triệu USD theo quy định MLS ở mùa giải hiện tại.

Để giải quyết khó khăn, Inter Miami được cho là sẽ áp dụng phương án từng sử dụng khi đưa Jordi Alba tới Mỹ năm 2023. Cụ thể, CLB sẽ dùng cơ chế “Targeted Allocation Money” (TAM - Tiền phân bổ mục tiêu) trước khi nâng Casemiro lên diện cầu thủ DP trong tương lai.

Ban lãnh đạo Inter Miami nhiều khả năng sẽ xây dựng bản hợp đồng với điều khoản tăng lương khi đội bóng giải phóng được quỹ đội hình. Đây cũng là cách vận hành quen thuộc của đội bóng Florida trong những thương vụ bom tấn gần đây.

Sau mùa giải đầy biến động cùng sự ra đi của HLV Javier Mascherano hồi đầu mùa, Inter Miami đang rất quyết tâm nâng cấp lực lượng để tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu lớn tại MLS cũng như đấu trường khu vực.