Nàng Kim “vén váy” hóa thân thành Người nhện quyến rũ, gây sốt làng pickleball

👀 💥 Bắt trend Người nhện, khoe vóc dáng nóng bỏng trên sân pickleball

Những ngày qua, trào lưu hóa thân thành Người nhện đang phủ sóng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt người nổi tiếng, KOL và các người đẹp thể thao đã nhanh chóng nhập cuộc với những màn biến hóa sáng tạo.

Màn hóa thân thành Người nhện trên sân pickleball của Kim

Mới đây, nàng Kim – hot girl nổi tiếng của làng pickleball Việt Nam – cũng thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video bắt trend theo phong cách rất riêng. Video quay lại khoảnh khắc cô bất ngờ xuất hiện với trang phục Người nhện bó sát và những màn đánh pickleball đầy ngẫu hứng.

Sở hữu thân hình chuẩn mực nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao, Kim nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ với tạo hình vừa gợi cảm vừa khỏe khoắn. Không chỉ vậy, cô còn mang đến bầu không khí vui nhộn bằng những pha xử lý bóng kết hợp các động tác mô phỏng siêu anh hùng, tạo nên đoạn video hài hước và thu hút hàng loạt lượt tương tác.

Người đẹp tạo nên hình ảnh hài hước và thú vị

Chia sẻ về màn hóa thân của mình, Kim cho biết: "Kim là một fan lớn của dòng phim siêu anh hùng, đặc biệt là Người nhện nên không thể đứng ngoài trào lưu đang rất hot này. Tôi cũng muốn kết hợp niềm yêu thích đó với đam mê pickleball để tạo nên sự khác biệt, mang đến những nội dung thú vị cho mọi người".

🚀 Hé lộ kế hoạch trở lại thi đấu

Không chỉ gây chú ý với màn "đu trend", Kim còn mang đến tin vui cho người hâm mộ khi tiết lộ bản thân đã quay trở lại tập luyện pickleball với cường độ cao hơn sau thời gian tạm gác đam mê thể thao để tham dự một cuộc thi nhan sắc.

Kim quay lại tập luyện đều đặn, chuẩn bị tham gia một giải đấu lớn

Theo người đẹp, cô đang tích cực chuẩn bị cho một giải pickleball quy mô lớn sẽ diễn ra tại Đà Nẵng trong thời gian tới. Hot girl này bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ trong ngày tái xuất sân đấu.

Nàng Kim, hay còn được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "Em Kim Say Hi", là một trong những gương mặt nổi bật của làng pickleball Việt Nam. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô còn gây ấn tượng với phong cách trẻ trung, năng động và thường xuyên chia sẻ những video liên quan đến pickleball trên mạng xã hội.

Việc kết hợp giữa thể thao và những xu hướng đang thịnh hành giúp Kim tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đồng thời góp phần đưa hình ảnh bộ môn pickleball đến gần hơn với giới trẻ.