Đua xe F1, thử nghiệm Barcelona-Catalunya GP: Diễn biến khó lường ở nhóm dẫn đầu

FP1: Russell nhanh nhất trong buổi tập “bùng nổ” các tay đua trẻ

George Russell đã thiết lập tốc độ nhanh nhất trong buổi tập thử đầu tiên. Tay đua Mercedes đánh bại Piastri (McLaren) và Charles Leclerc (Ferrari) để chiếm ngôi đầu bảng thành tích.

Các tay đua ‘trẻ’ góp mặt tại FP1 Barcelona

Điểm nhấn lớn nhất của phiên chạy này là sự xuất hiện của 7 tay đua tân binh (những người chưa đua quá 2 chặng F1). Theo quy định của F1, mỗi tay đua chính thức phải nhường vị trí hai lần trong một mùa giải cho các tài năng trẻ, biến FP1 tại Barcelona thành một “sàn diễn” bận rộn.

Ngay khi FP1 bắt đầu, phần lớn các tay đua rời khỏi pit. Tuy nhiên, rắc rối sớm bủa vây đội đua Williams. Tay đua chủ nhà Carlos Sainz ban đầu không thể khởi động xe trong pit lane, dù sau đó đã kịp ra đường đua sau 5 phút sửa chữa. Trái lại, tay lái dự bị Luke Browning (Williams) lại kém may mắn hơn khi phải ngồi trong garage suốt cả tiếng đồng hồ do chiếc xe của Alex Albon gặp sự cố hệ thống điện trước khi Browning kịp rời pit.

ĐIều kiện khá lý tưởng để bắt đầu các phiên chạy

Ở nhóm dẫn đầu, Russell là người đầu tiên phá mốc 1 phút 18 giây bằng lốp Medium với vòng chạy 1 phút 17,414 giây. Lúc này, người đồng đội và cũng là tay lái dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân – Kimi Antonelli – phải đứng theo dõi từ garage do chiếc Mercedes của anh giao cho tài năng trẻ Frederic Vesti. Piastri bám sát Russell với khoảng cách chỉ 0,2 giây nhưng liên tục phàn nàn về việc hệ thống phanh bị rung chấn nặng.

Đường đua Barcelona nổi tiếng là khắc nghiệt đã khiến nhiều tay lái nếm trái đắng do thiếu độ bám đường ở phiên chạy mở màn. Tân binh người Mỹ Colton Herta có màn ra mắt FP1 trong ‘màu áo’ Cadillac (thay cho Sergio Perez) đã có pha trượt bánh tại góc cua zic-zac 7/8 và quẹt vào bãi sỏi ở lối ra.

Max Verstappen chỉ đứng thứ 6 ở nửa đầu phiên chạy và liên tục phàn nàn về sự mất cân bằng trên chiếc Red Bull của mình.

Bortoleto mắc lỗi ở cua 8

Bước sang nửa sau của phiên chạy, các đội đồng loạt chuyển sang hợp chất lốp Soft. Verstappen tạm thời vươn lên dẫn đầu với mốc 1 phút 17,047 giây, ngay trước khi chiếc Audi của Gabriel Bortoleto bị văng vào bãi sỏi ở cua 7.

Tuy nhiên, Russell nhanh chóng lập lại trật tự khi cải thiện đáng kể thành tích của mình lên mốc 1 phút 16,363 giây để chốt hạ vị trí P1. Piastri và Leclerc lần lượt giữ vững vị trí P2 và P3 cho đến khi 60 phút kết thúc.

Verstappen cán đích thứ 4, xếp ngay trên nhà vô địch F2 2025 Leonardo Fornaroli (lái chiếc McLaren của Lando Norris) và Paul Aron (lái chiếc Audi của Nico Hulkenberg). Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Liam Lawson (Racing Bulls), Dino Beganovic (lái chiếc Ferrari của Hamilton), Arvid Lindblad (Racing Bulls) và Franco Colapinto (Alpine). Hai ngôi sao của Aston Martin là Fernando Alonso và Lance Stroll có một buổi tập đáng quên khi chỉ xếp thứ 19 và 20.

FP2: Lando Norris dẫn đầu trong cuộc rượt đuổi về thời gian

Lawson dừng trên đường khiến VSC được kích hoạt

Sau khi nhường ghế cho các tay đua trẻ ở FP1, toàn bộ 22 tay đua chính đã trở lại đường đua cho phiên chạy vào buổi chiều. Ngay từ những phút đầu, Verstappen đã thể hiện tốc độ đáng nể khi lập thành tích 1 phút 16,452 giây bằng hợp chất lốp Hard – gần ngang ngửa với thời gian tốt nhất bằng lốp Mềm của Russell ở FP1, cho thấy tốc độ cải thiện rất nhanh của mặt đường.

Oscar Piastri sau đó trở thành người đầu tiên phá vỡ mốc 1 phút 16 giây với vòng chạy 1 phút 15,724 giây bằng lốp Medium. Trong khi đó, Russell suýt chút nữa đã gặp tai nạn khi chiếc Mercedes của anh bị mất lái ở góc cua phải kéo dài (cua 3) và phải chạy ra vùng cứu hộ, trước khi chiếm vị trí thứ 2 trên bảng thành tích.

Norris thị uy sức mạnh

Xe an toàn ảo (VSC) đã phải kích hoạt ngắn ở mốc 20 phút khi chiếc Racing Bulls của Liam Lawson bị chết máy ngay lối ra pit lane. Ngay khi đường đua xanh trở lại, các đội lập tức chuyển sang lốp Mềm (Soft) để mô phỏng loạt chạy phân hạng. Verstappen là người tiên phong nhưng chiếc Red Bull thiếu độ bám chỉ có thể đưa anh lên P3.

Cuộc rượt đuổi thời gian lên đỉnh điểm ở nửa sau phiên chạy. Leclerc (Ferrari) tạm xen vào giữa Piastri và Russell, trước khi Russell thiết lập cột mốc mới là 1 phút 15,435 giây. Dù Piastri đã rất nỗ lực thu hẹp khoảng cách xuống còn 0,048 giây, nhưng Lando Norris mới là người tỏa sáng nhất. Tay lái người Anh, dù bỏ lỡ FP1, đã xếp hạng 1 với thời gian 1 phút 15,426 giây và giữ vững vị trí này cho đến khi kết thúc phiên chạy.

Tình huống suýt va chạm giữa Hadjar và Perez

Leclerc cán đích ở vị trí thứ tư, xếp trên Kimi Antonelli (Mercedes) – người thừa nhận đã phải vật lộn để tìm kiếm độ bám trên chiếc W17. Verstappen ngậm ngùi đứng thứ 6, theo sau là Arvid Lindblad (Racing Bulls) và Gabriel Bortoleto (Audi).

Lewis Hamilton có một buổi chiều đáng quên với vị trí thứ 9 khi liên tục phàn nàn "có gì đó không ổn ở phía sau xe", trong khi Isack Hadjar (Red Bull) hoàn thành top 10. Ở nhóm dưới, Sergio Perez (Cadillac) suýt chút nữa đã va chạm với Hadjar tại cua 4 và phải nhận cảnh báo từ trọng tài. Bộ đôi Aston Martin tiếp tục chìm sâu dưới đáy BXH, trong đó tay đua chủ nhà Alonso còn bị điều tra vì nghi vấn đè vạch lối ra pit lane.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy thử nghiệm đầu tiên chặng Barcelona-Catalunya GP 2026:

FP1

FP2