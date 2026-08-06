Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Campuchia: Chờ HLV Kim Sang Sik tiết lộ nhân sự

ĐT Việt Nam tự tin nhờ chiến thắng trước Indonesia

ĐT Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục trong chuyến làm khách trên sân Pakansari của Indonesia tại lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Championship 2026. Ba bàn thắng giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik giành trọn 3 điểm với tỷ số 3-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm.