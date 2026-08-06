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Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Campuchia: Chờ HLV Kim Sang Sik tiết lộ nhân sự

Sự kiện: AFF Cup 2026 HLV Kim Sang Sik Đội tuyển Việt Nam

(11h, 6/8) ĐT Việt Nam xuất sắc đánh bại ĐT Indonesia 3-0. Nếu giành kết quả tốt trước Campuchia ở lượt cuối diễn ra lúc 20h, 7/8, "Những ngôi sao vàng" sẽ bước vào vòng bán kết với ngôi đầu bảng.

Diễn biến
Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi HLV Kim Sang Sik

ĐT Việt Nam tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông Hàn Quốc sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia tại ASEAN Championship 2026. Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang Sik, câu chuyện về chiếc áo đen cũng trở thành chủ đề thú vị.

Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Campuchia: Chờ HLV Kim Sang Sik tiết lộ nhân sự - 1

ĐT Việt Nam tự tin nhờ chiến thắng trước Indonesia

ĐT Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục trong chuyến làm khách trên sân Pakansari của Indonesia tại lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Championship 2026. Ba bàn thắng giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik giành trọn 3 điểm với tỷ số 3-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm.

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Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi HLV Kim Sang Sik, đặc biệt chú ý về chiếc áo đen kỳ bí
Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi HLV Kim Sang Sik, đặc biệt chú ý về chiếc áo đen kỳ bí

ĐT Việt Nam tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông Hàn Quốc sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia tại ASEAN Championship 2026. Bên cạnh màn...

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/08/2026 08:25 AM (GMT+7)
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