Đua xe F1, Barcelona-Catalunya GP: Russell phản công với vị trí pole chung cuộc

Cadillac độc chiếm toàn bộ đường đua, kiểm tra hệ thống sau khi đội ngũ kĩ thuật của họ đã ‘tăng ca’ vượt quá giờ giới nghiêm quy định. Sau 20 phút trôi qua, các đội còn lại bắt đầu khởi hành, và tất cả đều sử dụng bộ lốp C4 viền đỏ mới, chuẩn bị cho phiên phân hạng tới.

Norris tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích 1 phút 16,609 giây. Sau khi một nửa thời gian đã trôi qua, ngôi vị dẫn đầu đổi chủ. Russell vươn lên với thời gian 1 phút 16,258 giây, trước khi cờ đỏ được phất lên Bottas mắc kẹt lại tại góc cua thứ 10.

Với chỉ 21 phút còn lại trong phiên chạy, các tay đua còn lại nhanh chóng trở lại đường đua. Sự tiến hóa đường đua giúp Russell bứt phá với thời gian 1 phút 15,679 giây. McLaren theo sát tay đua Mercdes với khoảng cách chỉ 0,246 giây, và Leclerc chen chân vào tại vị trí thứ 3.

Antonelli đã mất tới 2 vòng chạy, lần lượt bị chặn đường bởi một chiếc Aston Martin và một chiếc Haas. Vì vậy, tay đua người Ý chỉ có được kết quả nhanh thứ 7 chung cuộc, phía sau những nhà vô địch tiền nhiệm, Hamilton và Verstappen. Hadjar, Hulkenberg, và Lindblad là những tay đua còn lại lọt vào top 10.

Kết quả FP3

Mở màn phiên phân hạng là cuộc đấu giữa những đội nhóm dưới. Sainz vươn lên dẫn đầu với thời gian 1 phút 18,107 giây, dẫn trước hai tay đua Haas sử dụng bộ lốp Medium cũ. Sau đó, dàn nhân vật chính bắt đầu lăn bánh. Hamilton đoạt lấy vị trí dẫn đầu với thành tích 1 phút 15,635 giây, dẫn trước Russell, Leclerc, Antonelli, và bộ đôi McLaren.

Sainz rơi xuống vị trí thứ 16 khi mà không thể cải thiện trong lượt chạy thứ 2, với Perez, Ocon, Bottas, Albon, Alonso, và Stroll nằm trong nằm nguy hiểm. Toàn bộ top 10, và Lawson, cùng ở lại theo dõi xem cái tên nào sẽ phải dừng bước tại Q1.

Sainz thoát khỏi vùng nguy hiểm một cách sát sao khi vươn lên vị trí thứ 16. Tay đua còn lại của Williams lại bị loại tại vị trí thứ 18, phía sau Ocon. Tiếp theo là Perez, Bottas, Stroll, và Alonso sẽ phải xuất phát cuối cùng trong chặng đua trên sân nhà.

Sau 43 chặng đua, Stroll ‘thắng’ Alonso trong phiên phân hạng

Tương tự như tại Q1, Hulkenberg chiếm song khi vượt qua hai tay đua Alpine và tạm dẫn đầu. Mercedes và Ferrari tham gia cuộc chơi, với Russell giành lại vị trí dẫn đầu trước Leclerc và Antonelli. McLaren lại có kết quả khiêm tốn khi hai tay đua lần lượt xếp tại vị trí thứ 8 và thứ 10 sau lượt chạy đầu tiên.

Cả hai đều chuyển sang bộ lốp Soft mới, và dễ dàng vươn lên tới vị trí an toàn. Hulkenberg xuất sắc vươn lên vị trí thứ 10, và tiếp tục tiến vào Q3. Người đồng đội của anh phải dừng bước tại vị trí thứ 12, cùng với Lindblad, Colapinto, Bearman, và Sainz.

Leclerc có va chạm tốc độ cao tại Q3

Lá cờ đỏ đã phất lên tại Q3 khi Leclerc gặp tai nạn tại góc cua thứ 4. Chỉ có 2 tay đua kịp thời ghi danh trên bảng xếp hạng, với Piastri dẫn trước Verstappen. Với một đối thủ bị loại khỏi cuộc đấu giành pole, Russell vươn lên dẫn đầu nhờ thành tích 1 phút 15,145 giây sau lượt chạy đầu liên, dẫn trước Antonelli và Piastri.

Antonelli đưa ra lời đáp trả trong lượt chạy cuối, nhưng Russell cán đích với thời gian 1 phút 14,679 giây. Hamilton vươn lên vị trí thứ 2, cách vị trí pole chỉ 0,064 giây. Đây sẽ là chặng đua đầu tiên trong mùa giải mà Antonelli phải xuất phát từ hàng thứ 2, với kết quả nhanh hơn Norris tại vị trí thứ 4 chỉ 0,003 giây. Red Bull chiếm hàng thứ 3, dẫn trước Piastri, Lawson, Hullkenberg, và Leclerc nhận vị trí thứ 10.

Thứ tự xuất phát cho Barcelona-Catalunya GP 2026

Hai tay đua Mercedes cạnh tranh cho danh hiệu vô địch. Một cảnh tượng quen thuộc đã xảy ra tại đây 10 năm về trước. Ngoài ra, dự báo cho thấy thời tiết sẽ nóng hơn so với ngày thứ 7, vì vậy, chiến thuật sẽ quyết định tay đua nào cán đích đầu tiên trong cuộc đua. Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 20g00 ngày 14 tháng 6.