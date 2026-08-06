Arsenal đón Guimaraes 75 triệu bảng: Công thủ toàn diện, đối tác lý tưởng cho Rice

Arsenal chuẩn bị hoàn tất chiêu mộ Guimaraes

Nhà báo Sami Mokbel của BBC xác nhận, Arsenal sắp hoàn tất thương vụ theo đuổi kéo dài nhằm chiêu mộ đội trưởng Newcastle, Bruno Guimaraes. Hiện hai bên gần như đã hoàn tất mọi thỏa thuận. Guimaraes đang chờ được phép rời đại bản doanh tập huấn của Newcastle tại Tây Ban Nha để hoàn tất các thủ tục chính thức trước khi chuyển đến sân Emirates.

Guimaraes đang trên đường tới Arsenal

Arsenal cũng đang chuẩn bị cho buổi kiểm tra y tế của tiền vệ người Brazil trong tuần này. Mức phí chuyển nhượng chưa được xác nhận, song BBC cho biết con số này có thể lên tới 75 triệu bảng. Newcastle và Arsenal đã thảo luận những điều khoản cuối cùng của thương vụ trong tuần này, và việc đạt được thỏa thuận chính thức hiện chỉ còn là vấn đề thủ tục.

Nếu cập bến Arsenal, Guimaraes sẽ gia nhập hàng tiền vệ vốn đã có Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Odegaard, Mikel Merino và Myles Lewis Skelly. Điều được quan tâm là anh sẽ thi đấu ở đâu và phù hợp với hệ thống của HLV Mikel Arteta như thế nào?

Guimaraes sẽ phù hợp ra sao tại Arsenal?

Guimaraes có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ trụ (số 6) hoặc tiền vệ trung tâm chơi cao hơn (số 8). Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports (Anh) vào tháng 10/2022, khi còn được HLV Eddie Howe sử dụng ở vị trí số 6, anh từng chia sẻ rằng bản thân thích đá số 8 hơn.

"Thành thật mà nói, nếu hỏi tôi câu này, tôi sẽ nói mình thích chơi ở vị trí số 8 hơn. Nhưng vai trò số 6 của tôi ở đây (Newcastle) chính xác là điều đội bóng cần. Công việc của tôi là đưa bóng lên, thực hiện các đường chuyền và tìm đến các cầu thủ chạy cánh cũng như tiền đạo", tiền vệ người Brazil chia sẻ.

"Tôi có thể chơi ở cả hai vị trí. Eddie là người đưa ra quyết định và với tôi, điều quan trọng nhất là được ra sân và giúp Newcastle giành chiến thắng. Tôi nghĩ vị trí tốt nhất của mình là số 8, nhưng tôi cũng có thể đá số 6. Điều đó không phải vấn đề".

Sau này, Guimaraes được trở lại vị trí sở trường khi Sandro Tonali đảm nhận vai trò số 6 tại Newcastle. Tuy nhiên, sự đa năng cùng tinh thần đặt tập thể lên trên hết chắc chắn là những phẩm chất khiến Arteta đánh giá cao, bởi chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn ưa chuộng những cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí.

Thống kê số phút thi đấu theo từng vị trí tại Ngoại hạng Anh cho thấy Guimaraes chủ yếu chơi ở đáy hàng tiền vệ, nhưng cũng thường xuyên đảm nhiệm cả vai trò số 8 lệch phải lẫn lệch trái. Điều đó càng cho thấy sự linh hoạt mà anh có thể mang đến cho Arsenal.

Những phương án chiến thuật Guimaraes mang lại

Ngay cả khi được xếp đá số 6 tại Newcastle, Guimaraes vẫn thường xuyên được trao quyền dâng cao hỗ trợ tấn công.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports năm 2022, anh giải thích: "Với cách chúng tôi thi đấu, Dan Burn đá hậu vệ trái nên anh ấy có thể bó vào trung lộ, còn tôi sẽ dâng cao để trở thành một cầu thủ hỗ trợ thêm cho hàng công".

Mùa giải 2022/23, Guimaraes ghi 4 bàn và có 5 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh dù chơi ở vị trí số 6. Sang mùa giải tiếp theo, anh còn đạt hiệu suất tốt hơn với 7 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trong cùng vai trò.

Tính tổng cộng, tuyển thủ Brazil đã đóng góp 30 bàn thắng và 25 pha kiến tạo sau 153 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Newcastle, cho thấy khả năng tạo ảnh hưởng lên mặt trận tấn công.

Arsenal sở hữu nhiều hậu vệ biên có khả năng bó vào trung lộ, tạo điều kiện để Guimaraes dâng cao ngay cả khi xuất phát ở vị trí số 6. Tuy nhiên, một phương án khác để phát huy tối đa khả năng công thủ toàn diện của anh là bố trí Guimaraes trong hệ thống hai tiền vệ trụ.

Rice có thể là đối tác lý tưởng

Rice dành phần lớn mùa giải trước trong vai trò số 8 lệch trái, còn Zubimendi đảm nhiệm vị trí số 6. Tuy nhiên, giai đoạn cuối mùa, Rice được kéo xuống đá thấp hơn ở bên phải hàng tiền vệ hai người cùng Lewis Skelly, cầu thủ gây ấn tượng mạnh sau khi được chuyển vào trung tâm.

Rice thi đấu rất hiệu quả bên cạnh Lewis Skelly. Giống Guimaraes, anh sở hữu nguồn năng lượng dồi dào để hoạt động theo kiểu tiền vệ con thoi, đồng thời rất kỷ luật về chiến thuật và khả năng giữ vị trí.

Ngay cả trước khi được kéo về đá trong hệ thống hai tiền vệ trụ, Rice cũng thường xuyên bọc lót cho Zubimendi. Điều đó giúp tiền vệ người Tây Ban Nha có điều kiện ghi tới 5 bàn tại Ngoại hạng Anh dù chơi ở vị trí số 6.

Nếu sử dụng Guimaraes và Rice trong sơ đồ hai tiền vệ trụ, Arteta sẽ có điều kiện bố trí Odegaard hoặc Eberechi Eze chơi như một số 10 thuần túy. Trong trường hợp Rice vắng mặt hoặc cần nghỉ ngơi, Arteta cũng có thể sử dụng Rice và Zubimendi đá số 8 phía trên Guimaraes, người sẽ lùi xuống đảm nhận vai trò số 6.

Ở chiều ngược lại, nếu muốn ưu tiên sức mạnh thể chất hơn tính sáng tạo, Arteta có thể hy sinh một cầu thủ thiên về tổ chức lối chơi, sử dụng Zubimendi ở vị trí số 6 và đẩy Guimaraes lên đá số 8 lệch phải, vai trò anh đảm nhiệm phần lớn trong hai mùa giải gần đây tại Newcastle.

Bộ ba tiền vệ gồm Guimaraes, Zubimendi và Rice có thể không quá thiên về tấn công, nhưng sẽ mang lại ưu thế lớn trong các cuộc chiến khu trung tuyến. Đáng chú ý, xét về khả năng chuyền bóng, Guimaraes có hồ sơ thống kê khá tương đồng với Odegaard.

Mùa trước, Guimaraes thực hiện gần như số đường chuyền xuyên tuyến mỗi 90 phút tương đương đội trưởng Arsenal, với trung bình 8,6 lần mỗi trận, vượt trội so với Rice và Zubimendi. Tỷ lệ chuyền bóng hướng lên phía trước của anh cũng tương đương Odegaard, thậm chí đạt độ chính xác cao hơn.

Những con số này cho thấy Guimaraes đủ khả năng mở khóa hàng phòng ngự đối phương, qua đó phần nào bù đắp khoảng trống sáng tạo nếu Odegaard vắng mặt, đồng thời mang đến thêm một nguồn cung cấp cơ hội từ tuyến giữa.

Guimaraes Rice Zubimendi Odegaard Đường chuyền 53,2 62,0 57,8 54,4 Đường chuyền hướng lên phía trước 16,9 17,2 16,3 17,3 Tỷ lệ đường chuyền hướng lên phía trước 31,8% 27,8% 28,3% 31,9% Tỷ lệ chính xác của các đường chuyền hướng lên phía trước 71,2% 65,9% 67,7% 66,3% Đường chuyền xuyên tuyến 8,6 7,5 6,8 8,7 Đường chọc khe 0,8 0,4 0,3 1,3 Cơ hội tạo ra từ bóng sống 1,2 1,0 0,6 2,3

So sánh các chỉ số chuyền bóng của Bruno Guimaraes với các tiền vệ Arsenal tại Premier League 2025/26 (trung bình mỗi 90 phút)